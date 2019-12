Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"59a6f2aa-4d95-4bf5-8c73-59e5b27fb1db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz képviselője elemezte az önkormányzati választást a Fidelitas tisztújításán, amikor erről beszélt.","shortLead":"A Fidesz képviselője elemezte az önkormányzati választást a Fidelitas tisztújításán, amikor erről beszélt.","id":"20191130_Kosa_A_zsidoknak_lehet_meg_jol_is_esett_a_nyilasokra_szavazni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59a6f2aa-4d95-4bf5-8c73-59e5b27fb1db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27b29381-f1bb-4670-8a94-1718578e7b26","keywords":null,"link":"/itthon/20191130_Kosa_A_zsidoknak_lehet_meg_jol_is_esett_a_nyilasokra_szavazni","timestamp":"2019. november. 30. 16:49","title":"Kósa: A zsidóknak lehet, még jól is esett a nyilasokra szavazni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf90358a-1c36-47da-812f-d48f0a0095f6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Andy Vajna özvegye a Bors szerint munkába állt az Egyesült Államokban.","shortLead":"Andy Vajna özvegye a Bors szerint munkába állt az Egyesült Államokban.","id":"20191202_Vajna_Timea_kiprobalna_magat_producerkent","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf90358a-1c36-47da-812f-d48f0a0095f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76af12f0-b394-4aad-9d4d-f6a009fe2da6","keywords":null,"link":"/elet/20191202_Vajna_Timea_kiprobalna_magat_producerkent","timestamp":"2019. december. 02. 09:11","title":"Vajna Tímea kipróbálná magát producerként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db7ff6b6-9ff4-4df5-916a-7a27880b3a52","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megvan az ötnapos fesztivál győztese. ","shortLead":"Megvan az ötnapos fesztivál győztese. ","id":"20191201_A_Kabul_fecskei_nyerte_az_Anilogue_animacios_filmfesztivalt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db7ff6b6-9ff4-4df5-916a-7a27880b3a52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8331759f-88d2-432c-ab03-dd70210a4f85","keywords":null,"link":"/kultura/20191201_A_Kabul_fecskei_nyerte_az_Anilogue_animacios_filmfesztivalt","timestamp":"2019. december. 01. 16:02","title":"A Kabul fecskéi nyerte az Anilogue animációs filmfesztivált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9913709a-91b5-4087-a6b9-90f52df5acdc","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Álomfejtésről, az életközepi válság hatékony megoldásáról és a legsikeresebb sportolók mentális felkészülésének csalhatatlan receptjéről is olvashatunk az idei pszichológiai újdonságok között. Bónuszként két kötetben is kipróbálhatjuk, milyen lehet terapeutának lenni.","shortLead":"Álomfejtésről, az életközepi válság hatékony megoldásáról és a legsikeresebb sportolók mentális felkészülésének...","id":"20191201_Vajon_mit_gondol_rolam_a_terapeutam_Most_megtippelheti","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9913709a-91b5-4087-a6b9-90f52df5acdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90005992-60c2-44af-9fb0-ef9b8bfc18f0","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191201_Vajon_mit_gondol_rolam_a_terapeutam_Most_megtippelheti","timestamp":"2019. december. 01. 20:15","title":"Vajon mit gondol rólam a terapeutám? Most megtippelheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4379ff3-910d-4116-9468-d8f9fb2d28dc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több mint ezer környezetvédő három, Németország keleti részén lévő szénbányánál is áttörte a rendőrségi sorfalat. A tiltakozók megbénították a bányákból kivezető vasúti forgalmat is, s több helyen összetűzések törtek ki a demonstrálók és az egyenruhások között.","shortLead":"Több mint ezer környezetvédő három, Németország keleti részén lévő szénbányánál is áttörte a rendőrségi sorfalat...","id":"20191130_Szenbanyakat_ostromoltak_meg_a_nemet_klimavedok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4379ff3-910d-4116-9468-d8f9fb2d28dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4880d6c0-1237-4c29-b87e-c30817de416e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191130_Szenbanyakat_ostromoltak_meg_a_nemet_klimavedok","timestamp":"2019. november. 30. 14:40","title":"Szénbányákat ostromoltak meg a német klímavédők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ccf97ad-502a-40aa-b8d3-07d46f30d872","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Novemberben lett Gy. Németh Erzsébet főtanácsadója.","shortLead":"Novemberben lett Gy. Németh Erzsébet főtanácsadója.","id":"20191201_Kalman_Olga_1_milliot_keres_fotanacsadokent","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ccf97ad-502a-40aa-b8d3-07d46f30d872&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60f08f09-0f45-41ca-89ef-13030f19a366","keywords":null,"link":"/itthon/20191201_Kalman_Olga_1_milliot_keres_fotanacsadokent","timestamp":"2019. december. 01. 10:43","title":"Kálmán Olga 1 milliót keres főtanácsadóként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc543144-7c97-4287-aebf-8c23d9e82555","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök egy csepeli műhelyben fogtak el két dílert, akik külföldről szállítottak több mint egy kiló kokaint Magyarországra. A megbízójukat Erzsébetvárosban fogták el.","shortLead":"A rendőrök egy csepeli műhelyben fogtak el két dílert, akik külföldről szállítottak több mint egy kiló kokaint...","id":"20191202_Tobb_mint_egy_kilo_kokaint_talaltak_a_rendorok_egy_csepeli_muhelyben__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc543144-7c97-4287-aebf-8c23d9e82555&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8b6e090-a295-43db-8aa1-bf1611ef0217","keywords":null,"link":"/itthon/20191202_Tobb_mint_egy_kilo_kokaint_talaltak_a_rendorok_egy_csepeli_muhelyben__video","timestamp":"2019. december. 02. 10:47","title":"Több mint egy kiló kokaint találtak a rendőrök egy csepeli műhelyben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a25a513f-9f93-4921-ae13-5c6c12fa2c26","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több ezren vonultak utcára tüntetni szombaton Tel-Avivban a korrupcióval megvádolt Benjámin Netanjahu miniszterelnök lemondását követelve - jelentette a ynet című helyi hírportál.","shortLead":"Több ezren vonultak utcára tüntetni szombaton Tel-Avivban a korrupcióval megvádolt Benjámin Netanjahu miniszterelnök...","id":"20191130_Ezrek_koveteltek_Netanjahu_lemondasat_a_telavivi_tuntetesen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a25a513f-9f93-4921-ae13-5c6c12fa2c26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd11b38f-b065-4ddd-93f4-2cb3e043d917","keywords":null,"link":"/vilag/20191130_Ezrek_koveteltek_Netanjahu_lemondasat_a_telavivi_tuntetesen","timestamp":"2019. november. 30. 21:58","title":"Ezrek követelték Netanjahu lemondását a tel-avivi tüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]