A Szolnoki Törvényszék jogerősen 600 ezer forint pénzbüntetésre ítélte azt a férfit, aki két éve feltörte a Magyar Telekom szerverét, a Szolnoki Törvényszék.

A férfi még 2017 tavaszán biztonsági résre bukkant a Telekom rendszerében, amin keresztül be tudott lépni. Tettét nem is titkolta, még a céggel is közölte, sőt, azt kérte, hogy 700-800 ezer forintos havi fizetésért programozóként alkalmazzák. A cégnél felhívták a figyelmét, hogy amit tett, törvénybe ütközik. A hacker ennek ellenére az elkövetkező csaknem három hétben több mint félszázszor belépett a cég szerverére, ahol a saját részére jogosulatlanul felhasználói profilokat hozott létre, és a cég dolgozóinak belépési adatait, felhasználóneveit és jelszavait gyűjtötte.

A büntető törvénykönyv rendelkezései szerint bűncselekményt, az információs rendszer vagy adat megsértését követi el, aki információs rendszerben lévő adatot jogosulatlanul vagy jogosultsága kereteit megsértve megváltoztat. A törvény ezt a cselekményt 3 évig terjedő szabadságvesztéssel bünteti. Lényegesen súlyosabb, 2 évtől 8 évig terjedő szabadságvesztés azonban a törvényben előírt büntetés, ha közérdekű üzem ellen követik el azt.

A Szolnoki Törvényszék december 6-án meghozott másodfokú döntésében az elsőfokú bíróság törvényes és megalapozott ítéletét helybenhagyta, ezzel az ügy jogerősen befejeződött.