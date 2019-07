Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"890b3f4a-94bb-4310-a0fa-a2fa781e10b9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Figyelt, hogy sehol se fizessen 5 ezer forintnál többet, nehogy be kelljen ütnie a PIN kódot.","shortLead":"Figyelt, hogy sehol se fizessen 5 ezer forintnál többet, nehogy be kelljen ütnie a PIN kódot.","id":"20190711_bankkartya_automoso_csalas_pin_kod","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=890b3f4a-94bb-4310-a0fa-a2fa781e10b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca39fcda-1a11-4d9b-830f-228cec52f09c","keywords":null,"link":"/itthon/20190711_bankkartya_automoso_csalas_pin_kod","timestamp":"2019. július. 11. 13:41","title":"Érintős kártyát nyúlt le, vásárolgatni kezdett vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0366ec40-5f94-4bb4-9486-9541269f9b46","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy ember meghalt.","shortLead":"Egy ember meghalt.","id":"20190709_Brutalis_arviz_pusztitott_Spanyolorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0366ec40-5f94-4bb4-9486-9541269f9b46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fba76303-49f7-4a52-aa9e-8ec2824fe607","keywords":null,"link":"/vilag/20190709_Brutalis_arviz_pusztitott_Spanyolorszagban","timestamp":"2019. július. 09. 17:57","title":"Brutális árvíz pusztított Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e773fe66-c3d1-4dfd-b34a-4600d1e98f68","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"gazdasag","description":"Nehéz vitatni, hogy változott a nők helyzete a rendszerváltás éveihez képest. Mi most annak néztük utána a KSH és a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai alapján, hogy mely területeken sikerült előrelépniük, illetve hol romlott a helyzetük 30 év alatt. ","shortLead":"Nehéz vitatni, hogy változott a nők helyzete a rendszerváltás éveihez képest. Mi most annak néztük utána a KSH és...","id":"20190710_rendszervaltas_nok_helyzete","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e773fe66-c3d1-4dfd-b34a-4600d1e98f68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd5fceb9-0432-47d9-b5e5-4d1269eea815","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190710_rendszervaltas_nok_helyzete","timestamp":"2019. július. 10. 14:30","title":"Jobb-e ma magyar nőnek lenni, mint a rendszerváltáskor?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"444eadfb-f4b8-482f-a47e-8d0f7294f3fc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állat felkúszott a lépcsőn, majd eltűnt, feltehetően a ház beázott pincéjében élhetett. ","shortLead":"Az állat felkúszott a lépcsőn, majd eltűnt, feltehetően a ház beázott pincéjében élhetett. ","id":"20190710_Siklo_kuszott_be_egy_szegedi_tarsashazba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=444eadfb-f4b8-482f-a47e-8d0f7294f3fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34c05788-bcdf-45d8-b0ce-b69fccbca204","keywords":null,"link":"/elet/20190710_Siklo_kuszott_be_egy_szegedi_tarsashazba","timestamp":"2019. július. 10. 15:05","title":"Sikló kúszott be egy szegedi társasházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f8e6385-09f2-4d21-a82e-98af210b2040","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 4iG nagytulajdonosa szerint a T-Systems vételára üzleti titok, \"de kifejezetten nagy volumenű ügyletről van szó\".","shortLead":"A 4iG nagytulajdonosa szerint a T-Systems vételára üzleti titok, \"de kifejezetten nagy volumenű ügyletről van szó\".","id":"20190711_jaszai_gellert_4ig_tsystems_meszaros_lorinc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f8e6385-09f2-4d21-a82e-98af210b2040&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bcf920b-b4f8-4d24-ac63-4b7062e77bd0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190711_jaszai_gellert_4ig_tsystems_meszaros_lorinc","timestamp":"2019. július. 11. 07:34","title":"Jászai: Megtiszteltetés volt Mészáros Lőrinc jobbkezének lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01b5ec1c-f8a1-4674-99a9-4e774d5909e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi csaknem négy métert zuhant.","shortLead":"A férfi csaknem négy métert zuhant.","id":"20190710_kotelpalya_mentes_turazo_tuzoltok_urom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01b5ec1c-f8a1-4674-99a9-4e774d5909e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a1d2482-c976-40ab-a023-7ef1d7df5a0a","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_kotelpalya_mentes_turazo_tuzoltok_urom","timestamp":"2019. július. 10. 12:51","title":"Kötélpályát építettek a tűzoltók egy túrázó megmentéséhez – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d30de37-4d68-4854-ba42-d76415194dac","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A Fidesz a kiszámíthatóság jegyében úgy viszi keresztül a parlamenten a költségvetést, hogy még azt se lehet tudni, a két évvel korábbi büdzsé hogyan teljesült. Az ÁSZ segítő kezet nyújtott, összefoglalta a főbb számokat. A részletek majd csak a szavazás után lesznek nyilvánosak.","shortLead":"A Fidesz a kiszámíthatóság jegyében úgy viszi keresztül a parlamenten a költségvetést, hogy még azt se lehet tudni...","id":"20190711_Az_ASZ_besegitett_az_orszaggyulesnek_csak_felvakon_kell_megszavazni_a_jovo_evi_koltsegvetest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d30de37-4d68-4854-ba42-d76415194dac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"096f8a64-18d8-4a1a-9e23-f4361b9951b7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190711_Az_ASZ_besegitett_az_orszaggyulesnek_csak_felvakon_kell_megszavazni_a_jovo_evi_koltsegvetest","timestamp":"2019. július. 11. 10:42","title":"Az ÁSZ besegített, az Országgyűlésnek csak félvakon kell megszavaznia a jövő évi költségvetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4e32e69-4ff2-48a3-98f9-da2a3b1612cd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A látássérült Kopa Marcell politológus hallgató a diplomaosztójára is magával vitte a vakvezető kutyáját.","shortLead":"A látássérült Kopa Marcell politológus hallgató a diplomaosztójára is magával vitte a vakvezető kutyáját.","id":"20190711_Meghato_video_vakvezeto_kutyajaval_vette_at_diplomajat_egy_pecsi_hallgato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4e32e69-4ff2-48a3-98f9-da2a3b1612cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af7d0905-1eca-4624-85a6-f6d5b3a3a59d","keywords":null,"link":"/elet/20190711_Meghato_video_vakvezeto_kutyajaval_vette_at_diplomajat_egy_pecsi_hallgato","timestamp":"2019. július. 11. 07:22","title":"Megható videó: vakvezető kutyájával vette át diplomáját egy pécsi hallgató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]