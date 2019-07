Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f134ed9-940a-4d6c-8318-50162bdc4abc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple utoljára 2017-ben nyúlt hozzá a belépő szintű MacBook Prókhoz, így elérkezettnek látták az időt egy új ráncfelvarrásra.","shortLead":"Az Apple utoljára 2017-ben nyúlt hozzá a belépő szintű MacBook Prókhoz, így elérkezettnek látták az időt egy új...","id":"20190709_apple_macbook_pro_macbook_air_rancfelvarras_frissites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f134ed9-940a-4d6c-8318-50162bdc4abc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be9e0aab-28f2-4838-be33-8a318538e16c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190709_apple_macbook_pro_macbook_air_rancfelvarras_frissites","timestamp":"2019. július. 09. 16:03","title":"Frissítette az Apple a MacBook Prót, erősebb lett az alapmodell is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caec3c6d-a89d-4aa4-b8e2-d17ad2b96a49","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lehető legrövidebb időn belül helyrehozzák.","shortLead":"A lehető legrövidebb időn belül helyrehozzák.","id":"20190710_Kiderult_mitol_omlott_be_a_Dozsa_Gyorgy_uti_metrolejaro_lepcsojenek_fala","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=caec3c6d-a89d-4aa4-b8e2-d17ad2b96a49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d56fa4b-31da-4290-95a0-08ed41e8f7bf","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_Kiderult_mitol_omlott_be_a_Dozsa_Gyorgy_uti_metrolejaro_lepcsojenek_fala","timestamp":"2019. július. 10. 14:52","title":"Kiderült, mitől omlott be a Dózsa György úti metrólejáró lépcsőjének fala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A brit külügyminiszter fel is szólalt emiatt. ","shortLead":"A brit külügyminiszter fel is szólalt emiatt. ","id":"20190709_Theresa_Mayt_sertegette_Trump_a_Twitteren","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04c4d2a9-9aaa-46dc-83d5-fff5acd550cf","keywords":null,"link":"/vilag/20190709_Theresa_Mayt_sertegette_Trump_a_Twitteren","timestamp":"2019. július. 09. 19:37","title":"Theresa Mayt sértegette Trump a Twitteren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeff6dd2-a293-42ed-94e4-3c68dcc72a71","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Jelentősen megugrottak a kínai bérek, a nagyvárosokban már keresnek annyit, mint Kelet-Európában. ","shortLead":"Jelentősen megugrottak a kínai bérek, a nagyvárosokban már keresnek annyit, mint Kelet-Európában. ","id":"20190710_Utolertek_a_kinai_fizetesek_a_keleteuropait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aeff6dd2-a293-42ed-94e4-3c68dcc72a71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd02754c-b3a6-4c0e-80e7-939d3d29363b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190710_Utolertek_a_kinai_fizetesek_a_keleteuropait","timestamp":"2019. július. 10. 08:44","title":"Utolérték a kínai fizetések a kelet-európait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73cb8160-59aa-46a6-87b1-b3c8b0344547","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy hónapon belül ez a harmadik alkalom, hogy a német kancellár nyilvános eseményen rosszul lett.","shortLead":"Egy hónapon belül ez a harmadik alkalom, hogy a német kancellár nyilvános eseményen rosszul lett.","id":"20190710_angela_merkel_nemet_kancellar_remeges_rosszullet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73cb8160-59aa-46a6-87b1-b3c8b0344547&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"774e3257-ad24-4438-a863-3b69a818929e","keywords":null,"link":"/vilag/20190710_angela_merkel_nemet_kancellar_remeges_rosszullet","timestamp":"2019. július. 10. 13:21","title":"Megint teljes testében remegett Angela Merkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d76141e3-1b52-4a9d-904c-33ac6b1da54f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Magánéletéről, kapcsolatairól és válásáról is beszélt a tévés egy interjúban. ","shortLead":"Magánéletéről, kapcsolatairól és válásáról is beszélt a tévés egy interjúban. ","id":"20190711_Hajdu_Peter_kapcsolat_szerelem_szakitas_hazassag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d76141e3-1b52-4a9d-904c-33ac6b1da54f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb0309df-9ebf-4e9f-95e7-4e59d9f4d663","keywords":null,"link":"/elet/20190711_Hajdu_Peter_kapcsolat_szerelem_szakitas_hazassag","timestamp":"2019. július. 11. 10:50","title":"Hajdú Péter: Lehet, hogy velem is nehéz, de nekem nagyon magasak az igényeim","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9634d730-4215-4309-92e9-44d66317000a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Parlament liberális frakciója, a Renew Europe – ahol tag a Momentum is – korábban közölte, nem szavazza meg a bizottsági elnöki, illetve alelnöki posztokra a Fidesz politikusait. Erre Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára odaszólt a Momentumnak, a Momentum elnöke pedig visszaszólt.","shortLead":"Az Európai Parlament liberális frakciója, a Renew Europe – ahol tag a Momentum is – korábban közölte, nem szavazza meg...","id":"20190711_FeketeGyor_Orban_kiprobalhatna_milyen_Magyarorszagert_es_nem_Putyinnak_dolgozni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9634d730-4215-4309-92e9-44d66317000a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb1610e9-9555-4a4b-b1e5-c864161dab5a","keywords":null,"link":"/itthon/20190711_FeketeGyor_Orban_kiprobalhatna_milyen_Magyarorszagert_es_nem_Putyinnak_dolgozni","timestamp":"2019. július. 11. 08:59","title":"Fekete-Győr: Orbán kipróbálhatná, milyen Magyarországért, és nem Putyinnak dolgozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"426b5364-4212-4cf3-8904-cd61b00ef8e3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"8,5 százalék helyett 15-öt szeretnének.","shortLead":"8,5 százalék helyett 15-öt szeretnének.","id":"20190710_Nem_eleg_a_Volandolgozoknak_a_tervezett_beremeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=426b5364-4212-4cf3-8904-cd61b00ef8e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62677cac-3190-4927-900c-6c4a097694d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190710_Nem_eleg_a_Volandolgozoknak_a_tervezett_beremeles","timestamp":"2019. július. 10. 11:50","title":"Nem elég a Volán-dolgozóknak a tervezett béremelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]