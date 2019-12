Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c360d867-0930-4655-844b-f4bdfde8ead8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több autósnak is meggyűlt a baja egy lengyelországi parkolóház jeges felhajtójával.","shortLead":"Több autósnak is meggyűlt a baja egy lengyelországi parkolóház jeges felhajtójával.","id":"20191210_Video_remenytelenul_probalnak_a_jeges_felhajton_feljutni_a_parkoloba_ezek_az_autosok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c360d867-0930-4655-844b-f4bdfde8ead8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7421927-4dea-487b-a563-88d6d972c4ad","keywords":null,"link":"/cegauto/20191210_Video_remenytelenul_probalnak_a_jeges_felhajton_feljutni_a_parkoloba_ezek_az_autosok","timestamp":"2019. december. 10. 08:46","title":"Reménytelen harcot vívott ez a néhány autós a jeges feljáróval – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb3e38cc-0433-438a-8b28-4e4a35503730","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy önkormányzati képviselő volt férjének cégei több beruházás kivitelezőjeként bukkannak fel a XIX. kerületben 2017. január 1-je óta.","shortLead":"Egy önkormányzati képviselő volt férjének cégei több beruházás kivitelezőjeként bukkannak fel a XIX. kerületben 2017...","id":"20191210_kispest_onkormanyzat_kozbeszerzes_szerzodesek_lackner_csaba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb3e38cc-0433-438a-8b28-4e4a35503730&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05dd8ffe-3c41-4ff9-9469-6b5820311204","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191210_kispest_onkormanyzat_kozbeszerzes_szerzodesek_lackner_csaba","timestamp":"2019. december. 10. 06:30","title":"Ismerős nevek: végigböngésztük a kispesti önkormányzat szerződéseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ade9e12-63ff-4ede-863a-2208327762c1","c_author":"HVG","category":"360","description":"„Melyik talál?” Ne csak úgy képzeljük el Arany Jánost, ahogy Barabás Miklós megfestette. Egy új Arany-ikonográfia jobban testközelbe hozza a nagy költőt.","shortLead":"„Melyik talál?” Ne csak úgy képzeljük el Arany Jánost, ahogy Barabás Miklós megfestette. Egy új Arany-ikonográfia...","id":"201949_album__bongeszkonyv_melyik_talal_arany_janos_eleteben_keszult_kepmasai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ade9e12-63ff-4ede-863a-2208327762c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cab16e97-8b1c-41ab-96e7-263c3c59dfa8","keywords":null,"link":"/360/201949_album__bongeszkonyv_melyik_talal_arany_janos_eleteben_keszult_kepmasai","timestamp":"2019. december. 08. 12:15","title":"Nyolcvanoldalnyi szenzáció jelent meg Arany Jánosról ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d5804f8-305b-4fd7-880b-25c19664b736","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már javában készül a Radeon videokártyákhoz tartozó Adrenalin új, 2020-as változata. Egy érdekes funkció is kerülhet bele.","shortLead":"Már javában készül a Radeon videokártyákhoz tartozó Adrenalin új, 2020-as változata. Egy érdekes funkció is kerülhet...","id":"20191209_amd_radeon_boost_videokartya_adrenalin_2020_edition","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d5804f8-305b-4fd7-880b-25c19664b736&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8084da64-6e76-48d3-93f6-e08511a1fe77","keywords":null,"link":"/tudomany/20191209_amd_radeon_boost_videokartya_adrenalin_2020_edition","timestamp":"2019. december. 09. 15:03","title":"Olyan új szoftvert adhat ki az AMD, amellyel jobban futnak a videojátékok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e0af8ee-6378-4144-85c4-e19bdd1cb4a3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha hihetünk egy frissen kiszivárgott információnak, a Samsung már nem csak a Galaxy S11-család legerősebb tagjába pakolja bele az 5G technológiát.","shortLead":"Ha hihetünk egy frissen kiszivárgott információnak, a Samsung már nem csak a Galaxy S11-család legerősebb tagjába...","id":"20191209_samsung_galaxy_s11e_okostelefon_5g_kapcsolat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e0af8ee-6378-4144-85c4-e19bdd1cb4a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"272517a7-6cd6-4a95-92cc-92761b3e4691","keywords":null,"link":"/tudomany/20191209_samsung_galaxy_s11e_okostelefon_5g_kapcsolat","timestamp":"2019. december. 09. 09:33","title":"Nagy meglepetésre készülhet a Samsung, fontos újdonság jöhet a legolcsóbb Galaxy S11-be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5d5264b-ce87-44e0-baf0-8ee50feef147","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ő volt a második kisgyerek, aki megkapta a 700 millió forintba kerülő Zolgensma nevű gyógyszert.","shortLead":"Ő volt a második kisgyerek, aki megkapta a 700 millió forintba kerülő Zolgensma nevű gyógyszert.","id":"20191209_Nagyon_gyorsan_fejlodik_az_SMA_betegsegben_szenvedo_Levente","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5d5264b-ce87-44e0-baf0-8ee50feef147&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0e8054c-67df-485d-9645-fcf1e8b90649","keywords":null,"link":"/elet/20191209_Nagyon_gyorsan_fejlodik_az_SMA_betegsegben_szenvedo_Levente","timestamp":"2019. december. 09. 20:50","title":"Nagyon gyorsan fejlődik az SMA betegségben szenvedő Levente","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f1bba43-8d70-471c-96df-e66f18677895","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Azt még mindig nem tudni pontosan, mennyien lehettek a tűzhányó közelében.","shortLead":"Azt még mindig nem tudni pontosan, mennyien lehettek a tűzhányó közelében.","id":"20191209_Ujzelandi_vulkankitores_eddig_ot_halottrol_tudni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f1bba43-8d70-471c-96df-e66f18677895&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe50622c-8026-4cd9-8afc-3a0de4999222","keywords":null,"link":"/vilag/20191209_Ujzelandi_vulkankitores_eddig_ot_halottrol_tudni","timestamp":"2019. december. 09. 12:27","title":"Új-zélandi vulkánkitörés: eddig öt halottról tudni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11ea3ea3-f7fb-4b33-b2aa-35910f424d2f","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Huszonöt éve kezdte el a Máltai Szeretetszolgálat a házi segítségnyújtást Óbudán. Gondozóik és önkénteseik azóta is minden nap útra kelnek, és segítik a magányosan élő idősek mindennapjait. Van, ahol az egyedüllétet teszik elviselhetővé, máshol életet mentenek. Egy dolog azonban mindenhol közös: a segítséget ingyen és a szívükből adják. ","shortLead":"Huszonöt éve kezdte el a Máltai Szeretetszolgálat a házi segítségnyújtást Óbudán. Gondozóik és önkénteseik azóta is...","id":"20191209_Ha_ok_nem_lennenek_ma_talan_mar_nem_is_elnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11ea3ea3-f7fb-4b33-b2aa-35910f424d2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71984053-6ffb-4830-89fa-dfe5bf0b8436","keywords":null,"link":"/itthon/20191209_Ha_ok_nem_lennenek_ma_talan_mar_nem_is_elnek","timestamp":"2019. december. 09. 20:00","title":"„Ha a máltaiak nem lennének, ma talán már nem is élnék”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]