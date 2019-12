Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2c1717f0-9d38-475c-bd9f-c8d0dee5530e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nemcsak az emberi fajnál jelent nagy segítséget a kiterjedt család.","shortLead":"Nemcsak az emberi fajnál jelent nagy segítséget a kiterjedt család.","id":"20191210_Az_orkanagymamak_segitik_az_unokaik_eletben_maradasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c1717f0-9d38-475c-bd9f-c8d0dee5530e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b092d22c-ee8e-47bd-8852-aaeffcbf5f59","keywords":null,"link":"/elet/20191210_Az_orkanagymamak_segitik_az_unokaik_eletben_maradasat","timestamp":"2019. december. 10. 11:24","title":"Az orkanagymamák segítik az unokáik életben maradását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be6af145-1e7f-446a-aeee-377a98c97d6f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fagyási sérüléseket szenvedtek. ","shortLead":"Fagyási sérüléseket szenvedtek. ","id":"20191210_Egyedul_hagyott_gyerekek_Alaszka_fagyasi_serulesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be6af145-1e7f-446a-aeee-377a98c97d6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cbc40d7-a5b7-4eea-b049-936eba894bef","keywords":null,"link":"/elet/20191210_Egyedul_hagyott_gyerekek_Alaszka_fagyasi_serulesek","timestamp":"2019. december. 10. 10:26","title":"Egyedül hagyták őket, az ötéves gyerek majdnem egy kilométeren át cipelte testvérét a -35 fokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1438863d-7a2b-4e82-912c-44e098e84146","c_author":"Farkas Károly","category":"gazdasag","description":"Hiába vállalták a nyugat-balkáni országok a régi erőművek felújítását, illetve leszerelését, ahelyett, hogy csökkent volna, még nőtt is a térség szénerőműveinek károsanyag-kibocsátása - derült ki egy ma napvilágot látott jelentésből. A tizenkét éves felkészülési periódust ellazsálták, sok helyütt neki sem láttak a szükséges felújításoknak, vagy gyanús cégek jelentek meg a közbeszerzések körül. ","shortLead":"Hiába vállalták a nyugat-balkáni országok a régi erőművek felújítását, illetve leszerelését, ahelyett, hogy csökkent...","id":"20191210_balkan_szeneromu_eu_finanszirozas_kornyezetszennyezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1438863d-7a2b-4e82-912c-44e098e84146&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88005a33-3bca-494a-b4df-0298b45332fd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191210_balkan_szeneromu_eu_finanszirozas_kornyezetszennyezes","timestamp":"2019. december. 10. 05:39","title":"Valami bűzlik a Balkánon – és ennek a magyarok is megfizetik az árát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1b0a6e2-3816-4644-b16e-280b1c800a02","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országgyűlés kedden – a kormány családvédelmi akciótervének részeként – lehetővé tette, hogy a még nem nyugdíjas nagyszülők a jövő év első napjától jogosulttá válhassanak a gyermekgondozási díjra.","shortLead":"Az Országgyűlés kedden – a kormány családvédelmi akciótervének részeként – lehetővé tette, hogy a még nem nyugdíjas...","id":"20191210_Bevezettek_a_nagyszuloi_gyedet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1b0a6e2-3816-4644-b16e-280b1c800a02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1145b510-3252-4e44-ad74-8a5d7fce684f","keywords":null,"link":"/itthon/20191210_Bevezettek_a_nagyszuloi_gyedet","timestamp":"2019. december. 10. 11:05","title":"Bevezették a nagyszülői gyedet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"531f1fde-6e2c-49a7-ae81-f36275940946","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A kormánypártok először megüzenték, majd meg is szavazták, hogy az ellenzéknek kuss a neve. A parlament keddi ülésén módosították a Házszabályt és az Országgyűlés működését és a képviselők jogállását érintő törvényeket. Innentől sokkal nehezebb lesz az ellenzéki politikusoknak a parlamenti patkóban.","shortLead":"A kormánypártok először megüzenték, majd meg is szavazták, hogy az ellenzéknek kuss a neve. A parlament keddi ülésén...","id":"20191210_Megszavazta_a_Fidesz_szajkosarat_kapott_az_ellenzek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=531f1fde-6e2c-49a7-ae81-f36275940946&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff6cdce8-1f6b-4197-9767-75e3ec14f71c","keywords":null,"link":"/itthon/20191210_Megszavazta_a_Fidesz_szajkosarat_kapott_az_ellenzek","timestamp":"2019. december. 10. 12:09","title":"Megszavazta a Fidesz, szájkosarat kapott az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbd04f9d-588e-4cb2-81cd-bf37b7568068","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fekete Péter szerint hangulatkeltés zajlik.","shortLead":"Fekete Péter szerint hangulatkeltés zajlik.","id":"20191209_Levelben_nyugtatja_az_allamtitkar_a_fuggetlen_szinhazakat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bbd04f9d-588e-4cb2-81cd-bf37b7568068&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6cfb27e-5841-4a89-88b6-38529f5745ab","keywords":null,"link":"/itthon/20191209_Levelben_nyugtatja_az_allamtitkar_a_fuggetlen_szinhazakat","timestamp":"2019. december. 09. 15:41","title":"Színházügy: levélben nyugtatja a függetleneket az államtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0339f233-a8d1-4c30-aac6-6df5a9701d6b","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Négyen keresnek megoldást Ukrajna szinte megoldhatatlan problémáira az Élysée-palotában Párizsban. Vlagyimir Putyin orosz és Volodomir Zelenszkij ukrán elnökön kívül jelen van Angela Merkel német kancellár és a vendéglátó Emmanuel Macron. A francia elnök orosz nyitása tette lehetővé a találkozót, melynek homlokegyenest ellenkező nézeteket kellene közös nevezőre hoznia.","shortLead":"Négyen keresnek megoldást Ukrajna szinte megoldhatatlan problémáira az Élysée-palotában Párizsban. Vlagyimir Putyin...","id":"20191209_Eloszor_kerul_szemtol_szembe_Putyin_es_Zelenszkij","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0339f233-a8d1-4c30-aac6-6df5a9701d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e68b8105-e902-4d50-8669-c089bc697e2b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191209_Eloszor_kerul_szemtol_szembe_Putyin_es_Zelenszkij","timestamp":"2019. december. 09. 14:47","title":"Először kerül szemtől szembe Putyin és Zelenszkij","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf94cb09-9eb8-41ce-af6b-3da6331355dc","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"A 2010-es évek Kulturkampfjának idején bátor húzás a szocializmus évtizedeinek feldolgozásával foglalkozó, oral historyra támaszkodó kiállítások között A nagy könyvlopás című tárlat a Szentendrei Képtárban. A komoly pozitív sajtóvisszhang bizonyítja, hogy kezdünk hozzászokni az izgalmas kérdésfelvetésű bemutatókhoz, amelyek kreatív megoldásokkal tárják elénk a kritikai alapokon álló kutatómunka eredményeit.","shortLead":"A 2010-es évek Kulturkampfjának idején bátor húzás a szocializmus évtizedeinek feldolgozásával foglalkozó, oral...","id":"20191210_Konyvekkel_vivott_haboru","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf94cb09-9eb8-41ce-af6b-3da6331355dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"130496e8-a0c3-4c8d-9798-45cf679e313c","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20191210_Konyvekkel_vivott_haboru","timestamp":"2019. december. 10. 10:52","title":"Könyvekkel vívott háború","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]