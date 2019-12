Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c04c0022-ac15-4af0-b70d-7edba0618ea8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bekövetkezés valószínűsége alacsony, de ha mégis megvalósul, nagy megrázkódtatást hoz.","shortLead":"A bekövetkezés valószínűsége alacsony, de ha mégis megvalósul, nagy megrázkódtatást hoz.","id":"20191208_saxo_forint_arfolyam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c04c0022-ac15-4af0-b70d-7edba0618ea8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99ec71ee-77e2-4e4e-af80-7bfee80d9d58","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191208_saxo_forint_arfolyam","timestamp":"2019. december. 08. 17:54","title":"A Saxo Bank meghökkentő jóslatai közt szerepel a 375 forintos euró árfolyam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28bebfb0-c72d-4c7e-8bc7-8380b1e731e6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Pedig először fognak össze kőszínháziak és függetlenek. ","shortLead":"Pedig először fognak össze kőszínháziak és függetlenek. ","id":"20191209_Szinhazi_torveny_Lengyel_Anna_Panodrama_Vigszinhaz_egyeztetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28bebfb0-c72d-4c7e-8bc7-8380b1e731e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5218dc3-677b-4d9e-86a1-333d04e501fe","keywords":null,"link":"/kultura/20191209_Szinhazi_torveny_Lengyel_Anna_Panodrama_Vigszinhaz_egyeztetes","timestamp":"2019. december. 09. 13:56","title":"A tüntetés szervezői a Vígszínházat is hívták az egyeztetésre, de nem kaptak visszajelzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"601b4d57-a3e1-487d-b363-ac0d924c817d","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Huszonhárom év kihagyás után ismét lesznek a piacon Nokia márkájú tévékészülékek.","shortLead":"Huszonhárom év kihagyás után ismét lesznek a piacon Nokia márkájú tévékészülékek.","id":"20191209_nokia_tv_flipkart_android_okosteve_android","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=601b4d57-a3e1-487d-b363-ac0d924c817d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97a9c3ac-ed22-4f52-a9e6-292940f3bae6","keywords":null,"link":"/tudomany/20191209_nokia_tv_flipkart_android_okosteve_android","timestamp":"2019. december. 09. 12:03","title":"A nagy visszatérés: itt a Nokia tévé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9715b9b4-1403-4845-8a06-abf2e9652cdd","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A kamaszkor ellentmondásos, nehéz időszakában szembesülnek a fiatalok az izgalmas, ám sokszor félelmetes szexualitással is. Az egész életükre kihathat, hogy milyenek lesznek az első élmények. Hogyan segíthetünk nekik? ","shortLead":"A kamaszkor ellentmondásos, nehéz időszakában szembesülnek a fiatalok az izgalmas, ám sokszor félelmetes szexualitással...","id":"20191208_Kamaszok_es_az_elso_szex_nem_a_cel_a_fontos_hanem_az_utazas_maga","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9715b9b4-1403-4845-8a06-abf2e9652cdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"735f1f8b-f20d-4535-83ef-0c682ba05528","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191208_Kamaszok_es_az_elso_szex_nem_a_cel_a_fontos_hanem_az_utazas_maga","timestamp":"2019. december. 08. 20:15","title":"Kamaszok és az első szex: nem a cél a fontos, hanem az utazás maga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1574fa03-92b4-452e-bb63-249573910625","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sikerült a kormányzati kommunikációhoz igazítani a törvénytervezetet. ","shortLead":"Sikerült a kormányzati kommunikációhoz igazítani a törvénytervezetet. ","id":"20191209_Beleirtak_a_Gotharugyet_a_szinhazakrol_szolo_torvenyjavaslatba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1574fa03-92b4-452e-bb63-249573910625&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9197e2cc-1261-48fb-ba2c-92e442a56fdb","keywords":null,"link":"/itthon/20191209_Beleirtak_a_Gotharugyet_a_szinhazakrol_szolo_torvenyjavaslatba","timestamp":"2019. december. 09. 14:47","title":"Beleírták a Gothár-ügyet a színházakról szóló törvényjavaslatba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A benzin és a gázolaj ára is csökken.","shortLead":"A benzin és a gázolaj ára is csökken.","id":"20191209_Olcsobb_lesz_az_uzemenyag_szerdatol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"129c4038-2d43-4c55-abe4-16bf25e268b0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191209_Olcsobb_lesz_az_uzemenyag_szerdatol","timestamp":"2019. december. 09. 11:45","title":"Olcsóbb lesz az üzemanyag szerdától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e65ee455-8bbd-451b-a8b4-5a20a1c72ab3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tábor egy korábbi aknamező és szeméttelep közelében fekszik. Mosdók és folyóvíz sincs a táborban.","shortLead":"A tábor egy korábbi aknamező és szeméttelep közelében fekszik. Mosdók és folyóvíz sincs a táborban.","id":"20191209_bosznia_hercegovina_menekulttabor_menekultek_illegalis_bevandorlok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e65ee455-8bbd-451b-a8b4-5a20a1c72ab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c0656b9-dc4a-4664-ba05-806b527f9239","keywords":null,"link":"/vilag/20191209_bosznia_hercegovina_menekulttabor_menekultek_illegalis_bevandorlok","timestamp":"2019. december. 09. 17:35","title":"Bezárják a hírhedt vucjaki menekülttábort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b66a8f8f-6a2c-41f8-8080-c9d4ca90d0f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szeptemberben indult a nyomozás. ","shortLead":"Szeptemberben indult a nyomozás. ","id":"20191208_Meggyanusitottak_valakit_Karacsony_kampanyrendezvenyenek_megzavarasa_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b66a8f8f-6a2c-41f8-8080-c9d4ca90d0f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fa9f7a3-abca-4421-97fe-c5ad035be63c","keywords":null,"link":"/itthon/20191208_Meggyanusitottak_valakit_Karacsony_kampanyrendezvenyenek_megzavarasa_miatt","timestamp":"2019. december. 08. 14:58","title":"Meggyanúsítottak valakit Karácsony kampányrendezvényének megzavarása után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]