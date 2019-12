Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ac08f13a-8371-4293-8713-929b9c862526","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az emberi jogi visszaélések elkövetőire az Európai Unió is szankciókat alkalmazhat a jövőben.","shortLead":"Az emberi jogi visszaélések elkövetőire az Európai Unió is szankciókat alkalmazhat a jövőben.","id":"20191209_Emberi_jogi_szankciorendszert_fogadtak_el_az_EU_kulugyminiszterei","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac08f13a-8371-4293-8713-929b9c862526&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0edcb36-4f88-4fc5-9294-b088af3b7698","keywords":null,"link":"/itthon/20191209_Emberi_jogi_szankciorendszert_fogadtak_el_az_EU_kulugyminiszterei","timestamp":"2019. december. 09. 18:15","title":"A kormány korábban blokkolta, de most átment az emberi jogi visszaélések büntetése az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f84d028-0d13-4d5f-8a69-5d3c9cea1de4","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Gulyás saját hivatalának helyettes államtitkárát bízta meg vele, aki ezért semmilyen juttatást nem kap.","shortLead":"Gulyás saját hivatalának helyettes államtitkárát bízta meg vele, aki ezért semmilyen juttatást nem kap.","id":"20191209_gulyas_gergely_kulfoldi_osztondijprogram_miniszteri_biztos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f84d028-0d13-4d5f-8a69-5d3c9cea1de4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c377536d-9541-43d9-9b4d-1cfbc5a5cdf3","keywords":null,"link":"/itthon/20191209_gulyas_gergely_kulfoldi_osztondijprogram_miniszteri_biztos","timestamp":"2019. december. 09. 20:35","title":"Gulyás Gergely spórol: havi félmillió helyett ingyen szervezteti az ösztöndíjprogramokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f6a39e4-7d43-464f-aabf-8062d9ad0c8b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Terra Sancta múzeumot segítjük meg egy kevéssel. A bővítés a Hungary Helps Program keretében zajlik.","shortLead":"A Terra Sancta múzeumot segítjük meg egy kevéssel. A bővítés a Hungary Helps Program keretében zajlik.","id":"20191211_magyar_kormany_66_millio_jeruzsalem_muzeum_keresztenyek_terra_sancta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f6a39e4-7d43-464f-aabf-8062d9ad0c8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad9df78b-d8a6-407a-a011-39d9b4559dfe","keywords":null,"link":"/ingatlan/20191211_magyar_kormany_66_millio_jeruzsalem_muzeum_keresztenyek_terra_sancta","timestamp":"2019. december. 11. 09:18","title":"A kormány 66 millió forintot küld egy jeruzsálemi múzeum bővítésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af674b7e-ecf2-4b8a-bc3d-eace9659f848","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft úgy döntött, annak is kötelező lesz telepítenie a legújabb Windows 10-verziót, aki eddig igyekezett elkerülni azt.","shortLead":"A Microsoft úgy döntött, annak is kötelező lesz telepítenie a legújabb Windows 10-verziót, aki eddig igyekezett...","id":"20191210_microsoft_windows_10_frissites_novemberi_update","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af674b7e-ecf2-4b8a-bc3d-eace9659f848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"692bd192-dd58-4d74-a401-a143bf48e15a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191210_microsoft_windows_10_frissites_novemberi_update","timestamp":"2019. december. 10. 18:03","title":"Windows 10 van a gépén? Kellemetlen dolog van készülőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12ed3747-6ba9-4335-b21d-0e60d4468b07","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Gránitszilárdságú.","shortLead":"Gránitszilárdságú.","id":"20191210_Nyolcadik_alkalommal_modositottak_az_Alaptorvenyt_de_most_az_ellenzek_kerte","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12ed3747-6ba9-4335-b21d-0e60d4468b07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e757fd25-d8a2-4f34-aaf2-276634d72c2c","keywords":null,"link":"/itthon/20191210_Nyolcadik_alkalommal_modositottak_az_Alaptorvenyt_de_most_az_ellenzek_kerte","timestamp":"2019. december. 10. 12:19","title":"Nyolcadik alkalommal módosították az Alaptörvényt, de most az ellenzék kérte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dac24ba-da19-4e5b-b353-d75f3fc528f3","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Nem igazán érződött a közelgő brexit szele, azaz a műkereskedelmet érintő esetleges recessziótól való félelem az idei Frieze-en. A négynapos nemzetközi óriásvásár összesítése szerint a rengeteg látogató nemcsak nézelődni ment a Regent’s Parkba, hanem derekasan be is vásároltak – mind a gyűjtők, mind a múzeumok.","shortLead":"Nem igazán érződött a közelgő brexit szele, azaz a műkereskedelmet érintő esetleges recessziótól való félelem az idei...","id":"20191209_Nem_felunk_a_brexittol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6dac24ba-da19-4e5b-b353-d75f3fc528f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef260a49-de62-48ac-8bc7-ab4394657fba","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20191209_Nem_felunk_a_brexittol","timestamp":"2019. december. 09. 16:22","title":"Nem félünk a brexittől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07d612c8-9e7c-42e0-89e2-45ddfea777e2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az államtitkár a Twitteren sorosozott egy zárt ülésről. ","shortLead":"Az államtitkár a Twitteren sorosozott egy zárt ülésről. ","id":"20191210_brusszel_kovacs_zoltan_twitter_meghallgatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07d612c8-9e7c-42e0-89e2-45ddfea777e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff8ecfd1-7b45-435a-a50b-7a0793a8ef8f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191210_brusszel_kovacs_zoltan_twitter_meghallgatas","timestamp":"2019. december. 10. 15:34","title":"Megelégelték Brüsszelben Kovács Zoltán ámokfutását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3c0f1ea-55bb-4bc4-b6aa-bf065ac2b00f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Sikeresen tesztelték a világ első elektromos utasszállító repülőgépét. Egy hatüléses géppel sikerült három percig a levegőben maradni.","shortLead":"Sikeresen tesztelték a világ első elektromos utasszállító repülőgépét. Egy hatüléses géppel sikerült három percig...","id":"20191211_Sikeresen_teszteltek_a_vilag_elso_elektromos_utasszallito_repulogepet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3c0f1ea-55bb-4bc4-b6aa-bf065ac2b00f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a751868c-5052-4cb6-96df-e7be5c2f2d9e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191211_Sikeresen_teszteltek_a_vilag_elso_elektromos_utasszallito_repulogepet","timestamp":"2019. december. 11. 06:17","title":"Áttörés: a levegőbe emelkedett a világ első elektromos utasszállítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]