Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a24d2dfe-411b-4ecc-b103-961bc2d7ceef","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Összesen 71 örvös mangábé él Európában, közülük most már hatan Miskolcon.","shortLead":"Összesen 71 örvös mangábé él Európában, közülük most már hatan Miskolcon.","id":"20191211_Nyolcvan_eve_nem_volt_olyan_allat_Magyarorszagon_mint_ami_most_kerult_Miskolcra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a24d2dfe-411b-4ecc-b103-961bc2d7ceef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7e60f90-8b7d-46c5-894c-5d41a6aa9924","keywords":null,"link":"/elet/20191211_Nyolcvan_eve_nem_volt_olyan_allat_Magyarorszagon_mint_ami_most_kerult_Miskolcra","timestamp":"2019. december. 11. 18:10","title":"Nyolcvan éve nem volt olyan állat Magyarországon, mint ami most került Miskolcra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dbb5321-8ed5-4e64-b142-3d6c88656566","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brutális árcédula ellenére úgy tűnik, van kereslet az összehajtható Galaxy Foldra.","shortLead":"A brutális árcédula ellenére úgy tűnik, van kereslet az összehajtható Galaxy Foldra.","id":"20191213_samsung_galaxy_fold_osszehajthato_telefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0dbb5321-8ed5-4e64-b142-3d6c88656566&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3f382d5-9e92-4126-aac0-0168d8a8c06b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191213_samsung_galaxy_fold_osszehajthato_telefon","timestamp":"2019. december. 13. 09:33","title":"A Samsung máris eladott 1 milliót a csillagászati árú telefonjából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e552a6c-fbab-4c09-a0fa-ab2fb944a3e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ma lesz a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának első olyan ülése, amelyen már részt vesz Karácsony Gergely főpolgármester is. Itt a többi között áttárgyalják a főváros atlétikai vb-re szabott feltételeit, de a kormány is készül \"javaslatokkal\". Birtokunkba került az egyik kormányzati elképzelés. ","shortLead":"Ma lesz a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának első olyan ülése, amelyen már részt vesz Karácsony Gergely főpolgármester...","id":"20191212_Megszereztuk_a_kormany_egyik_javaslatat_amit_letesznek_Karacsony_ele","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e552a6c-fbab-4c09-a0fa-ab2fb944a3e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c315e019-2885-41ca-a0ca-73001cc596ce","keywords":null,"link":"/itthon/20191212_Megszereztuk_a_kormany_egyik_javaslatat_amit_letesznek_Karacsony_ele","timestamp":"2019. december. 12. 12:01","title":"Megszereztük a kormány egyik javaslatát, amit letesznek Karácsony elé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f5d7884-d66c-4ee3-98f6-4fd9657c4c1d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A lakók panaszkodnak, hogy semmilyen információt nem kaptak, de Horváth Tamás, Rákosmente polgármestere sem tudta pontosan, milyen sportágak kapnak helyet az épületben.","shortLead":"A lakók panaszkodnak, hogy semmilyen információt nem kaptak, de Horváth Tamás, Rákosmente polgármestere sem tudta...","id":"20191211_rakosmente_sportcsarnok_lakossag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f5d7884-d66c-4ee3-98f6-4fd9657c4c1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d9a8848-3a20-4b91-9597-5a0281101f6c","keywords":null,"link":"/kkv/20191211_rakosmente_sportcsarnok_lakossag","timestamp":"2019. december. 11. 16:35","title":" Szinte mindenki meglepődött, hogy 10 milliárdos sportcsarnokot kap Rákosmente","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949ad02e-e68b-47ef-b36e-ae82ea97c5cc","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Vidnyánszky Attila konkrétan nem egy-két színészt abuzál, hanem egy egész szakmát – mondja a HVG-nek adott interjúban Schilling Árpád rendező, aki szerint Orbán Viktor hadsereget épít és háborúzik.","shortLead":"Vidnyánszky Attila konkrétan nem egy-két színészt abuzál, hanem egy egész szakmát – mondja a HVG-nek adott interjúban...","id":"20191212_Schilling_Arpad_Kaszat_kapat_elo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=949ad02e-e68b-47ef-b36e-ae82ea97c5cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a98e51c-54b0-4aaa-bb82-8088888cb7a0","keywords":null,"link":"/360/20191212_Schilling_Arpad_Kaszat_kapat_elo","timestamp":"2019. december. 12. 11:00","title":"Schilling Árpád: \"Kaszát, kapát elő!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34d477ac-b82f-4d56-ab4b-c19aee7108b2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iPhone-okat luxustelefonná változtató orosz Caviar nevű cég idén karácsonyra összehozta minden eddiginél drágább telefonját.","shortLead":"Az iPhone-okat luxustelefonná változtató orosz Caviar nevű cég idén karácsonyra összehozta minden eddiginél drágább...","id":"20191212_apple_iphone_okostelefon_caviar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=34d477ac-b82f-4d56-ab4b-c19aee7108b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d7bed2c-b668-4418-bb42-a2b31ef2af00","keywords":null,"link":"/tudomany/20191212_apple_iphone_okostelefon_caviar","timestamp":"2019. december. 12. 13:03","title":"iPhone-t venne karácsonyra? Itt egy 41 millió forintos változat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc1a2e08-d93d-40ff-8240-42ecbcbdb0aa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"December 20-ra ígérik azokat az előrejelzéseket, amelyek alapján el lehet dönteni, hogyan változzanak a bérek. Eddig úgy volt, hogy már ma bemutatják ezeket a számításokat.","shortLead":"December 20-ra ígérik azokat az előrejelzéseket, amelyek alapján el lehet dönteni, hogyan változzanak a bérek. Eddig...","id":"20191211_Csuszik_a_kormany_a_szamokkal_meg_nem_tudnak_donteni_a_2020as_minimalberrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc1a2e08-d93d-40ff-8240-42ecbcbdb0aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75ffca8a-2dd6-4fae-ac2b-7a728438e7dc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191211_Csuszik_a_kormany_a_szamokkal_meg_nem_tudnak_donteni_a_2020as_minimalberrol","timestamp":"2019. december. 11. 18:43","title":"Csúszik a kormány a számokkal, még nem tudnak dönteni a 2020-as minimálbérről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"593a1f7c-3eef-4628-9190-6c5c5334517c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már vasárnap elkezdődik a melegedés.","shortLead":"Már vasárnap elkezdődik a melegedés.","id":"20191211_Jovo_heten_akar_16_fok_is_lehet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=593a1f7c-3eef-4628-9190-6c5c5334517c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ea41ac3-57ee-43d1-ad98-cfb29fc16d9b","keywords":null,"link":"/itthon/20191211_Jovo_heten_akar_16_fok_is_lehet","timestamp":"2019. december. 11. 21:30","title":"Jövő héten akár 16 fok is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]