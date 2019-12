Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0e16d94b-013d-4114-a57f-4509c7a94c98","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az októberi földrengéssorozat után érkezett a vasárnapi.","shortLead":"Az októberi földrengéssorozat után érkezett a vasárnapi.","id":"20191215_Hateves_kislany_is_meghalt_egy_Fulopszigeteki_foldrengesben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e16d94b-013d-4114-a57f-4509c7a94c98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d717802-d230-41a1-995c-e6ac86ad8eae","keywords":null,"link":"/vilag/20191215_Hateves_kislany_is_meghalt_egy_Fulopszigeteki_foldrengesben","timestamp":"2019. december. 15. 18:09","title":"Hatéves kislány is meghalt egy Fülöp-szigeteki földrengésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7796c1c1-c667-43ab-a948-30a959c321c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A józsefvárosi polgármester nyilvánosságra hozott két levelet, amelyet a kerületi lap főszerkesztője küldött többek között a Fidesz frakcióvezetőjének és a volt polgármesternek is.","shortLead":"A józsefvárosi polgármester nyilvánosságra hozott két levelet, amelyet a kerületi lap főszerkesztője küldött többek...","id":"20191216_Piko_Kocsis_Matenak_is_jova_kellett_hagyni_a_keruleti_lapot_megjelenes_elott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7796c1c1-c667-43ab-a948-30a959c321c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42425896-4eed-4f07-8673-d9bc447f9534","keywords":null,"link":"/itthon/20191216_Piko_Kocsis_Matenak_is_jova_kellett_hagyni_a_keruleti_lapot_megjelenes_elott","timestamp":"2019. december. 16. 12:49","title":"Pikó: Kocsis Máténak is jóvá kellett hagynia a kerületi lapot megjelenés előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a93b120-cbab-4117-bf43-ccc668c40b31","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két napon keresztül ellenőrizték a szabálytalankodó sofőröket a fővárosban. A legkomolyabb bírságot egy leállósávban hajtó autós kapta. ","shortLead":"Két napon keresztül ellenőrizték a szabálytalankodó sofőröket a fővárosban. A legkomolyabb bírságot egy leállósávban...","id":"20191216_Civilautos_razziat_tartott_a_rendorseg_ment_a_100_ezer_forintos_birsag_a_leallosavban_autozasert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a93b120-cbab-4117-bf43-ccc668c40b31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f6bec3c-ba32-4608-93a6-81ab906b3c2f","keywords":null,"link":"/cegauto/20191216_Civilautos_razziat_tartott_a_rendorseg_ment_a_100_ezer_forintos_birsag_a_leallosavban_autozasert","timestamp":"2019. december. 16. 12:28","title":"Kamerás civil autókból razziáztak megint a rendőrök, repkedtek a bírságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e5c3288-a600-4a3c-8455-a92866ae5e57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kigyulladt egy társasházi lakás vasárnap délben a Budai Várban lévő Úri utcában.","shortLead":"Kigyulladt egy társasházi lakás vasárnap délben a Budai Várban lévő Úri utcában.","id":"20191215_Leegett_egy_lakas_a_Budai_Varban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e5c3288-a600-4a3c-8455-a92866ae5e57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fefd58d2-b982-4008-9670-2c9f1edd0320","keywords":null,"link":"/itthon/20191215_Leegett_egy_lakas_a_Budai_Varban","timestamp":"2019. december. 15. 15:54","title":"Leégett egy lakás a Budai Várban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a2f9c96-943d-43c4-b7af-97d4efd0e1ce","c_author":"Bankmonitor.hu / Argyelán József","category":"kkv","description":"Több helyen lehetett olvasni, hogy a Babaváró hitelből Magyar Állampapír Pluszt vásárlók milyen magas, kockázatmentes hozamot érhetnek el. Ez igaz is lehet, hiszen gyermek születése nélkül is 5 év után jelentős, 1 millió forintos nyereséggel lehet kiszállni a konstrukcióból. De mi a helyet akkor, ha valamilyen más okból kifolyólag elveszíti a házaspár a Babaváró kamatmentességét?","shortLead":"Több helyen lehetett olvasni, hogy a Babaváró hitelből Magyar Állampapír Pluszt vásárlók milyen magas, kockázatmentes...","id":"20191216_babavaro_szuperallampapir","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a2f9c96-943d-43c4-b7af-97d4efd0e1ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ebc4ced-2114-4e6d-8132-9efca2538cc7","keywords":null,"link":"/kkv/20191216_babavaro_szuperallampapir","timestamp":"2019. december. 16. 07:20","title":"Akár még bukni is lehet a Babaváró és a szuperállampapír házasságán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da5a3479-e639-41d9-b6f0-d7cdd1c7d308","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Emberölés miatt indult nyomozás.","shortLead":"Emberölés miatt indult nyomozás.","id":"20191215_Megolte_ket_gyermeket_majd_ongyilkos_lett_egy_ferfi_Gyorben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da5a3479-e639-41d9-b6f0-d7cdd1c7d308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26ec89a6-3b20-40d7-8ce0-60ed09a183b1","keywords":null,"link":"/itthon/20191215_Megolte_ket_gyermeket_majd_ongyilkos_lett_egy_ferfi_Gyorben","timestamp":"2019. december. 15. 18:41","title":"Megölte két gyermekét, majd öngyilkos lett egy férfi Győrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f221f17-2a9e-474d-8e77-7cca628326d7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Terrorelhárítási Központ bejelentette, hogy a korábbi évekhez hasonlóan kivonul belvárosi karácsonyi rendezvényekre. A TEK 2016 óta telepíti ki rendszeresen a nyolckerekű, kétéltű BTR–80-as páncélozott harci járművét a Pesti Vigadó mellé.","shortLead":"A Terrorelhárítási Központ bejelentette, hogy a korábbi évekhez hasonlóan kivonul belvárosi karácsonyi rendezvényekre...","id":"20191215_A_TEK_ujra_kivonult__ismet_itt_a_karacsonyi_szezon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f221f17-2a9e-474d-8e77-7cca628326d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ce6aedd-b28f-4450-b27a-8fceb499b785","keywords":null,"link":"/cegauto/20191215_A_TEK_ujra_kivonult__ismet_itt_a_karacsonyi_szezon","timestamp":"2019. december. 15. 09:35","title":"A TEK újra kivonult - ismét itt a karácsonyi szezon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c435713-5c57-42ca-a6f7-ffd07f93b7ff","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A lelet ritkasága azt sugallja, hogy a fogak szimbolikus jelentőséggel bírtak viselőik számára, de még a tudósok sem biztosak benne, hogy pontosan mire is használták őket.","shortLead":"A lelet ritkasága azt sugallja, hogy a fogak szimbolikus jelentőséggel bírtak viselőik számára, de még a tudósok sem...","id":"20191214_8500_eves_emberi_fogakat_fedeztek_fel_Torokorszagban_de_nem_ertik_mire_hasznaltak_oket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c435713-5c57-42ca-a6f7-ffd07f93b7ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ed28d55-cf94-4db0-a3dd-678b4e2d2d01","keywords":null,"link":"/tudomany/20191214_8500_eves_emberi_fogakat_fedeztek_fel_Torokorszagban_de_nem_ertik_mire_hasznaltak_oket","timestamp":"2019. december. 14. 18:46","title":"8500 éves emberi fogakat fedeztek fel Törökországban, de nem értik, milyen funkciójuk volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]