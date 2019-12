Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2bd9b4f6-f385-4ce1-a3dd-cec2456d06c6","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Lezárták a főutat, a forgalmat Körmend belterületén át terelik.","shortLead":"Lezárták a főutat, a forgalmat Körmend belterületén át terelik.","id":"20191220_Busszal_utkozott_egy_auto_Kormenden_a_8as_fouton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2bd9b4f6-f385-4ce1-a3dd-cec2456d06c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf0e3102-5c0c-4e49-8de4-a5284eb1fa00","keywords":null,"link":"/cegauto/20191220_Busszal_utkozott_egy_auto_Kormenden_a_8as_fouton","timestamp":"2019. december. 20. 11:48","title":"Busszal ütközött egy autó Körmenden a 8-as főúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87e497aa-4c06-4916-9a29-a321687f46b9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Eddig fizettek a lakossági fegyverekért, most viszont már büntetnek miattuk.","shortLead":"Eddig fizettek a lakossági fegyverekért, most viszont már büntetnek miattuk.","id":"20191220_Veget_ert_a_jotekonysagi_fegyvergyujtes_UjZelandon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87e497aa-4c06-4916-9a29-a321687f46b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"012dc5f3-3559-4fbc-9fab-66f1e1408276","keywords":null,"link":"/vilag/20191220_Veget_ert_a_jotekonysagi_fegyvergyujtes_UjZelandon","timestamp":"2019. december. 20. 11:08","title":"Véget ért a jótékonysági fegyvergyűjtés Új-Zélandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"081cd04b-ea32-4102-8e23-bc2b20526366","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kultúráért felelős főpolgármester-helyettes közölte: az ő vizsgálatuk folytatódik.","shortLead":"A kultúráért felelős főpolgármester-helyettes közölte: az ő vizsgálatuk folytatódik.","id":"20191220_ujszinhaz_gy_nemeth_erzsebet_fovaros_vizsgalat_szexualis_zaklatas_mihalyi_gyozo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=081cd04b-ea32-4102-8e23-bc2b20526366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c183edb-839b-4bc1-aa75-960d84143d40","keywords":null,"link":"/itthon/20191220_ujszinhaz_gy_nemeth_erzsebet_fovaros_vizsgalat_szexualis_zaklatas_mihalyi_gyozo","timestamp":"2019. december. 20. 14:44","title":"Nem engedi el a főváros az Újszínházban kipattant zaklatási ügyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"383af6a1-515d-49fa-908e-a900e94e13e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szalay-Bobrovniczky Alexandra Hollik Istvánt váltja a poszton. ","shortLead":"Szalay-Bobrovniczky Alexandra Hollik Istvánt váltja a poszton. ","id":"20191219_Kineveztek_az_uj_kormanyszovivot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=383af6a1-515d-49fa-908e-a900e94e13e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dbbe51d-255e-43a0-b13b-672f875e6a11","keywords":null,"link":"/itthon/20191219_Kineveztek_az_uj_kormanyszovivot","timestamp":"2019. december. 19. 21:41","title":"Kinevezték az új kormányszóvivőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11cf6336-dd43-4bbd-aed7-a873883afc32","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kanadai McMaster Egyetem tudósa, Travis Casagrande dupla meglepetést készített az elektronmikroszkóp segítségével.","shortLead":"A kanadai McMaster Egyetem tudósa, Travis Casagrande dupla meglepetést készített az elektronmikroszkóp segítségével.","id":"20191220_mezeskalacs_haz_travis_casagrande","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11cf6336-dd43-4bbd-aed7-a873883afc32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70c15f49-276f-434b-936d-c37b7d9a93ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20191220_mezeskalacs_haz_travis_casagrande","timestamp":"2019. december. 20. 10:33","title":"Megépítették a világ legkisebb mézeskalács házikóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7749be0f-fb66-4118-8707-8f67466a540d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Komoly változtatást hajt végre térképszolgáltatásán a Google, amelynek hála a kinyitva a fél képernyőt elfoglaló hamburger menü is átalakul.","shortLead":"Komoly változtatást hajt végre térképszolgáltatásán a Google, amelynek hála a kinyitva a fél képernyőt elfoglaló...","id":"20191220_google_maps_hamburger_menu_ujratervezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7749be0f-fb66-4118-8707-8f67466a540d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07231269-fbf4-423e-ba2e-600ca597c6d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20191220_google_maps_hamburger_menu_ujratervezes","timestamp":"2019. december. 20. 08:33","title":"Megváltozik a Google Maps, lekapják az idegesítő részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffea6e78-60e3-4d52-94ea-fe6abcc93ba7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orosz Bernadett azt írta Varga Juditnak, hogy áldozat- és tanúvédelem járna neki, de semmit nem kap.","shortLead":"Orosz Bernadett azt írta Varga Juditnak, hogy áldozat- és tanúvédelem járna neki, de semmit nem kap.","id":"20191220_Mintha_az_az_agressziot_dijaznak__levelet_irt_az_igazsagugyi_miniszternek_a_Bujakon_osszevert_anya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ffea6e78-60e3-4d52-94ea-fe6abcc93ba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bf08149-6c16-432d-a77a-6c665b4d143c","keywords":null,"link":"/itthon/20191220_Mintha_az_az_agressziot_dijaznak__levelet_irt_az_igazsagugyi_miniszternek_a_Bujakon_osszevert_anya","timestamp":"2019. december. 20. 14:53","title":"„Mintha az az agressziót díjaznák” – levelet írt az igazságügyi miniszternek a Bujákon összevert anya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"823446bb-b6ab-4d40-826c-c7dd151b1c88","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen új kompaktja igen biztonságosnak tűnik, de egy gond azért akad vele.","shortLead":"A Volkswagen új kompaktja igen biztonságosnak tűnik, de egy gond azért akad vele.","id":"20191219_video_igy_torik_a_vadonatuj_8as_volkswagen_golf","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=823446bb-b6ab-4d40-826c-c7dd151b1c88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7364a13c-de98-47fc-a81b-6b1f7c2f13fa","keywords":null,"link":"/cegauto/20191219_video_igy_torik_a_vadonatuj_8as_volkswagen_golf","timestamp":"2019. december. 19. 11:21","title":"Így törik a vadonatúj 8-as Golf – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]