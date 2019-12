Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"80ba4d52-6d45-4322-81cc-596f9498013d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"További három vádlott összesen 24 év börtönt kapott.","shortLead":"További három vádlott összesen 24 év börtönt kapott.","id":"20191223_Halalra_itelt_ot_embert_a_szaudi_birosag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80ba4d52-6d45-4322-81cc-596f9498013d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68922fb9-3a69-4f57-8bba-9924f18dd095","keywords":null,"link":"/vilag/20191223_Halalra_itelt_ot_embert_a_szaudi_birosag","timestamp":"2019. december. 23. 13:57","title":"Hasogdzsi-ügy: Halálra ítélt öt embert a szaúdi bíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d60cec93-c35d-4c3f-b601-459f6fdf5e3b","c_author":"","category":"vilag","description":"Ezzel a gesztussal kívánja csitítani a politikusok privilégiumai miatti indulatokat.","shortLead":"Ezzel a gesztussal kívánja csitítani a politikusok privilégiumai miatti indulatokat.","id":"20191222_Macron_lemond_az_elnoki_nyugdijarol_a_sztrajkok_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d60cec93-c35d-4c3f-b601-459f6fdf5e3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88f81c43-0ed1-4b53-939b-5fc08ac838c9","keywords":null,"link":"/vilag/20191222_Macron_lemond_az_elnoki_nyugdijarol_a_sztrajkok_miatt","timestamp":"2019. december. 22. 18:54","title":"Macron lemond az elnöki nyugdíjáról a sztrájkok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f26711c-d890-40e3-9dfb-329efff0208c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Háromszor voltak már döntősök a Vörösök, de csak most jött össze a győzelem. ","shortLead":"Háromszor voltak már döntősök a Vörösök, de csak most jött össze a győzelem. ","id":"20191221_Megnyerte_a_Klubvilagbajnoksagot_a_Liverpool","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f26711c-d890-40e3-9dfb-329efff0208c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aa0b692-b286-47e2-b7b9-674c63116ac1","keywords":null,"link":"/sport/20191221_Megnyerte_a_Klubvilagbajnoksagot_a_Liverpool","timestamp":"2019. december. 21. 21:29","title":"Megnyerte a Klubvilágbajnokságot a Liverpool","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f29b58e-0513-466b-a0aa-a556d3134ae3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A pár karácsony környékén adhat ki érdekes közleményt a következő évükkel kapcsolatban.","shortLead":"A pár karácsony környékén adhat ki érdekes közleményt a következő évükkel kapcsolatban.","id":"20191222_Nagy_bejelentesre_keszulhet_Vilmos_herceg_es_Katalin_hercegne","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f29b58e-0513-466b-a0aa-a556d3134ae3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6bacd95-1a3f-49aa-8d88-59efbfad896f","keywords":null,"link":"/elet/20191222_Nagy_bejelentesre_keszulhet_Vilmos_herceg_es_Katalin_hercegne","timestamp":"2019. december. 22. 17:37","title":"Nagy bejelentésre készülhet Vilmos herceg és Katalin hercegné","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e0306ec-01d7-4ca3-874b-ccfe4b532e6a","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ugyanabban a műfajban két egymástól homlokegyenest eltérő produkciót ad elő a két delikvensünk. Az egyik egyedibb és pörgősebb, a másik kényelmesebb és olcsóbb – jövünk a részletekkel.","shortLead":"Ugyanabban a műfajban két egymástól homlokegyenest eltérő produkciót ad elő a két delikvensünk. Az egyik egyedibb és...","id":"20191222_ev_autoja_2020_finalistai_peugeot_208_a_renault_clio_ellen_teszt_velemeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e0306ec-01d7-4ca3-874b-ccfe4b532e6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ce3a7aa-d281-4d95-b7ce-1af2b6442ed1","keywords":null,"link":"/cegauto/20191222_ev_autoja_2020_finalistai_peugeot_208_a_renault_clio_ellen_teszt_velemeny","timestamp":"2019. december. 22. 16:10","title":"A 2020-as Év Autója finalistái: a Peugeot 208 a Renault Clio ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a58ad62-ca75-4f10-a046-35d105aac9d2","c_author":"HVG","category":"360","description":"Üzleti angyalt, azaz startupok támogatóját kérdeztünk arról, milyen területeken érdemes belefogni vállalkozásba, és mi kell ehhez.","shortLead":"Üzleti angyalt, azaz startupok támogatóját kérdeztünk arról, milyen területeken érdemes belefogni vállalkozásba, és mi...","id":"201951_importproblemak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a58ad62-ca75-4f10-a046-35d105aac9d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09e8107c-8ef0-4eed-837a-0b0f670a2f22","keywords":null,"link":"/360/201951_importproblemak","timestamp":"2019. december. 23. 16:00","title":"Hülyeségből is lehet pénzt csinálni, de erre azért nem érdemes bazírozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6f9d5ac-7cf2-4710-9c67-cfd72cc508ad","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Budapesten nem ritka az 500-600 ezer forintos négyzetméter ár.","shortLead":"Budapesten nem ritka az 500-600 ezer forintos négyzetméter ár.","id":"20191223_Egyre_nagyobb_az_erdeklodes_a_szuterenek_irant","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6f9d5ac-7cf2-4710-9c67-cfd72cc508ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad038e29-e4bc-4ae7-8b78-afc5ab1d3226","keywords":null,"link":"/ingatlan/20191223_Egyre_nagyobb_az_erdeklodes_a_szuterenek_irant","timestamp":"2019. december. 23. 05:26","title":"Egyre nagyobb az érdeklődés a szuterének iránt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7790c164-7436-43d6-a69c-9ee8f0720892","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Az egyik legnehezebb dolog lehet könyvet venni olyannak, aki zabálja a politikát. Politika alatt nem feltétlenül a hazai közállapotokra kell gondolni, hanem a tágan értelmezett közéletre. Összeállításunkban bemutatunk 5 könyvet – közéleti fókusszal.","shortLead":"Az egyik legnehezebb dolog lehet könyvet venni olyannak, aki zabálja a politikát. Politika alatt nem feltétlenül...","id":"20191222_Escobar_ozvegyetol_Solyom_Laszloig__szeles_spektrumu_kozeleti_konyvajanlo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7790c164-7436-43d6-a69c-9ee8f0720892&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8580540c-9f39-469b-a8e2-f32c6060577c","keywords":null,"link":"/itthon/20191222_Escobar_ozvegyetol_Solyom_Laszloig__szeles_spektrumu_kozeleti_konyvajanlo","timestamp":"2019. december. 22. 11:30","title":"Escobar özvegyétől Sólyom Lászlóig – széles spektrumú közéleti könyvajánló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]