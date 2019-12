Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1eabb8ac-3647-4fb2-8b24-075e2f750bb9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Williamsburgnél történt balesetben – csodával határos módon – senki nem vesztette életét.","shortLead":"A Williamsburgnél történt balesetben – csodával határos módon – senki nem vesztette életét.","id":"20191223_karambol_kod_amerika_sztrada","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1eabb8ac-3647-4fb2-8b24-075e2f750bb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2878e66b-3ab5-42ff-a4aa-9abe93c66df4","keywords":null,"link":"/cegauto/20191223_karambol_kod_amerika_sztrada","timestamp":"2019. december. 23. 17:22","title":"69 autó rohant egymásba egy amerikai sztrádán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d60cec93-c35d-4c3f-b601-459f6fdf5e3b","c_author":"","category":"vilag","description":"Ezzel a gesztussal kívánja csitítani a politikusok privilégiumai miatti indulatokat.","shortLead":"Ezzel a gesztussal kívánja csitítani a politikusok privilégiumai miatti indulatokat.","id":"20191222_Macron_lemond_az_elnoki_nyugdijarol_a_sztrajkok_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d60cec93-c35d-4c3f-b601-459f6fdf5e3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88f81c43-0ed1-4b53-939b-5fc08ac838c9","keywords":null,"link":"/vilag/20191222_Macron_lemond_az_elnoki_nyugdijarol_a_sztrajkok_miatt","timestamp":"2019. december. 22. 18:54","title":"Macron lemond az elnöki nyugdíjáról a sztrájkok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7e9f54f-0ae7-4bf3-b3c4-7aa54a7f505e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az atomkatasztrófában életét vesztő egyik tűzoltó felesége azt mondja, nem adott engedélyt arra, hogy a történetét felhasználják a sorozathoz.","shortLead":"Az atomkatasztrófában életét vesztő egyik tűzoltó felesége azt mondja, nem adott engedélyt arra, hogy a történetét...","id":"20191223_Eloszor_szolalt_meg_a_Csernobil_sorozat_igazi_Ljudmillaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7e9f54f-0ae7-4bf3-b3c4-7aa54a7f505e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"384e92c5-4002-48d7-a1a1-4fb199f631a2","keywords":null,"link":"/elet/20191223_Eloszor_szolalt_meg_a_Csernobil_sorozat_igazi_Ljudmillaja","timestamp":"2019. december. 23. 09:33","title":"Először szólalt meg a Csernobil sorozat igazi Ljudmillája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc06c0ab-fcac-4cae-812e-a03a0e3558cc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A brit uralkodó 99 éves férje egy régebb óta fennálló egészségi gond miatt, orvosa tanácsára vonult kórházba.\r

","shortLead":"A brit uralkodó 99 éves férje egy régebb óta fennálló egészségi gond miatt, orvosa tanácsára vonult kórházba.\r

","id":"20191224_Kiengedtek_a_korhazbol_Fulop_herceget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc06c0ab-fcac-4cae-812e-a03a0e3558cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8178282-ba5a-4509-9907-22f1ecfaf0e6","keywords":null,"link":"/elet/20191224_Kiengedtek_a_korhazbol_Fulop_herceget","timestamp":"2019. december. 24. 11:42","title":"Kiengedték a kórházból Fülöp herceget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83fa8244-78df-4032-99d2-2e873875dd52","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A szaúd-arábiai Rijádban 3-1-re győzte le a Juventust.","shortLead":"A szaúd-arábiai Rijádban 3-1-re győzte le a Juventust.","id":"20191222_A_Lazio_nyerte_az_Olasz_Szuperkupat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83fa8244-78df-4032-99d2-2e873875dd52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"796f105b-e27c-4a07-9f72-54bebae13f51","keywords":null,"link":"/sport/20191222_A_Lazio_nyerte_az_Olasz_Szuperkupat","timestamp":"2019. december. 22. 20:12","title":"A Lazio nyerte az Olasz Szuperkupát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6993300-ee61-4a7c-b8c8-da5ad459344b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem minden minisztériumban hullott a közpénzeső.","shortLead":"Nem minden minisztériumban hullott a közpénzeső.","id":"20191223_Havi_fizetesuknek_megfelelo_karacsonyi_jutalmat_kaptak_a_Belugyminiszterium_dolgozoi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b6993300-ee61-4a7c-b8c8-da5ad459344b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6adda242-7808-4fac-9dfd-2bdb06051d3c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191223_Havi_fizetesuknek_megfelelo_karacsonyi_jutalmat_kaptak_a_Belugyminiszterium_dolgozoi","timestamp":"2019. december. 23. 17:29","title":"Havi fizetésüknek megfelelő karácsonyi jutalmat kaptak a Belügyminisztérium dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccc1f762-ae6a-44d7-8799-95abe714dc15","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hajnalok hajnalán felkeltünk, elautóztunk Pilisszentivánra, a Jókenyér üzemébe, hogy megnézzük, hogyan készül a bejgli, és a németek kedvelt karácsonyi édessége, a stollen.","shortLead":"Hajnalok hajnalán felkeltünk, elautóztunk Pilisszentivánra, a Jókenyér üzemébe, hogy megnézzük, hogyan készül a bejgli...","id":"20191223_Pekmestertol_tanultuk_meg_mitol_nem_reped_szet_a_bejgli","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ccc1f762-ae6a-44d7-8799-95abe714dc15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08bff02b-cc28-486c-a726-93d6b94cb31f","keywords":null,"link":"/kkv/20191223_Pekmestertol_tanultuk_meg_mitol_nem_reped_szet_a_bejgli","timestamp":"2019. december. 23. 11:53","title":"Pékmestertől tanultuk meg, mitől nem reped szét a bejgli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e9c4e5e-96f7-464f-842b-f388ddf192d7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google tervei szerint a jövőben könnyebben találhatjuk majd meg az offline is elérhető fájlokat. Az ehhez szükséges keretrendszert már elérhetővé is tették a fejlesztők.","shortLead":"A Google tervei szerint a jövőben könnyebben találhatjuk majd meg az offline is elérhető fájlokat. Az ehhez szükséges...","id":"20191223_google_chrome_80_bongeszo_offline_eleres","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e9c4e5e-96f7-464f-842b-f388ddf192d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26a05364-acfa-43a2-9832-ce0eea77fc4e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191223_google_chrome_80_bongeszo_offline_eleres","timestamp":"2019. december. 23. 09:33","title":"Már teszteli az új Chrome-ot a Google, és lesz benne egy hasznos segítség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]