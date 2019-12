Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A négyfős társaság többek között etetőhajót, horgászfelszereléseket és számítástechnikai eszközöket tulajdonított el.","shortLead":"A négyfős társaság többek között etetőhajót, horgászfelszereléseket és számítástechnikai eszközöket tulajdonított el.","id":"20191223_54szer_loptak_negy_honap_alatt_megegyeztek_az_ugyeszseggel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36eacd99-5e7a-4343-b367-b9075cbe70c4","keywords":null,"link":"/itthon/20191223_54szer_loptak_negy_honap_alatt_megegyeztek_az_ugyeszseggel","timestamp":"2019. december. 23. 10:58","title":"54-szer loptak négy hónap alatt, megegyeztek az ügyészséggel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b63bdbd0-7cf4-42e4-ab8f-cb6989a3656b","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A 16 éves Greta Thunberg az év talán legfontosabb közéleti szereplője, a Világ rovatot vezető szerzőnk szerint az év embere volt idén. Aktivizmusa ezzel együtt megosztó: támogatói szerint az általa kezdeményezett péntekenkénti iskolás klímasztrájkokkal lassan sikerül felhívni az emberiség figyelmét a földi életet veszélyeztető, közeledő klímaválságra, míg ellenfelei azt állítják, a svéd diáklányt a baloldali politikusok és a zöld üzletben érdekelt vállalatok tolják maguk előtt. ","shortLead":"A 16 éves Greta Thunberg az év talán legfontosabb közéleti szereplője, a Világ rovatot vezető szerzőnk szerint az év...","id":"20191223_grete_thunberg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b63bdbd0-7cf4-42e4-ab8f-cb6989a3656b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca7c29c7-6a29-4964-946d-e53c583045e5","keywords":null,"link":"/vilag/20191223_grete_thunberg","timestamp":"2019. december. 23. 14:10","title":"Greta Thunberg, a rettenetes ellenfél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f30b4491-a392-4c39-897b-462b7189d980","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Állatkínzás miatt vádat emeltek a férfi ellen, aki pórázzal robogója mögé kötötte kutyáját, majd az állatot maga után húzta a Borsod megyei Hejőbábán októberben. \r

","shortLead":"Állatkínzás miatt vádat emeltek a férfi ellen, aki pórázzal robogója mögé kötötte kutyáját, majd az állatot maga után...","id":"20191222_Mar_jol_van_a_kutya_akit_gazdaja_a_robogoja_moge_kotott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f30b4491-a392-4c39-897b-462b7189d980&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b218ffc1-5bde-4493-bfef-12ae16800dc3","keywords":null,"link":"/itthon/20191222_Mar_jol_van_a_kutya_akit_gazdaja_a_robogoja_moge_kotott","timestamp":"2019. december. 22. 19:57","title":"Már jól van a kutya, akit gazdája a robogója mögé kötött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1edef010-207d-4c13-905a-103ae1ee1149","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Zuzana Caputová ételt is osztott. Szerinte a hajléktalanság olyanokat is utolérhet, akik nem is gondoltak volna rá.","shortLead":"Zuzana Caputová ételt is osztott. Szerinte a hajléktalanság olyanokat is utolérhet, akik nem is gondoltak volna rá.","id":"20191223_zuzana_caputova_szlovak_elnok_hajlektalanok_etelosztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1edef010-207d-4c13-905a-103ae1ee1149&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e3525e2-5d0f-4157-83f5-95b6fcc86d39","keywords":null,"link":"/vilag/20191223_zuzana_caputova_szlovak_elnok_hajlektalanok_etelosztas","timestamp":"2019. december. 23. 21:10","title":"A szlovák elnök hajléktalanokat segítő szervezeteket támogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"686d16a8-9065-4fed-ba2d-fefba0c1112b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az öt horvát állampolgárból álló banda farzsebben tartott mobilokra és pénztárcákra ment.","shortLead":"Az öt horvát állampolgárból álló banda farzsebben tartott mobilokra és pénztárcákra ment.","id":"20191223_kulfoldi_zsebtolvaj_budapest_karacsonyi_vasar_vorosmarty_ter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=686d16a8-9065-4fed-ba2d-fefba0c1112b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5397aba7-4db1-489b-b10c-c73fd9d2c468","keywords":null,"link":"/itthon/20191223_kulfoldi_zsebtolvaj_budapest_karacsonyi_vasar_vorosmarty_ter","timestamp":"2019. december. 23. 14:32","title":"Külföldi zsebtolvajokat fogtak el a budapesti karácsonyi vásárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51af6aa8-a6c3-4cc6-869d-45c475873f62","c_author":"Sándor Anna","category":"elet","description":"A szarvas alakja sokkal régebben kapcsolódik a téli napforduló időszakához, mintsem a piros orrú Rudolf rénszarvas megszállta volna a karácsonyi illusztrációkat. A kereszténység beépítette jelképei közé az ókor kígyókat felszippantó szarvasait, a magyar karácsonyokon pedig egy ősi, mitikus szarvast emlegettek. Utánajártunk, mi köze a szarvasnak a karácsonyhoz.","shortLead":"A szarvas alakja sokkal régebben kapcsolódik a téli napforduló időszakához, mintsem a piros orrú Rudolf rénszarvas...","id":"20191222_szarvas_karacsony_nap_feny_teli_napfordulo_szimbolum","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51af6aa8-a6c3-4cc6-869d-45c475873f62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8379238-1f94-4276-8eb1-68f815dbe7c6","keywords":null,"link":"/elet/20191222_szarvas_karacsony_nap_feny_teli_napfordulo_szimbolum","timestamp":"2019. december. 22. 20:00","title":"Itt a téli napforduló, de hogy jön ide a szarvas?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eea296c9-6d2f-4479-b253-f2c44fe6f19a","c_author":"Proktis-M","category":"brandchannel","description":"Az aranyér az a betegség, amely talán a leginkább rejtőzködik mind közül. Szó szerint fájdalmas az ellentmondás: szinte mindenki megtapasztalja élete során, de szinte senki nem beszél róla. ","shortLead":"Az aranyér az a betegség, amely talán a leginkább rejtőzködik mind közül. Szó szerint fájdalmas az ellentmondás: szinte...","id":"proktis_20170313_Egy_betegseg_amely_szinte_mindenki_erint","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eea296c9-6d2f-4479-b253-f2c44fe6f19a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed67e71e-b0f4-4cbc-932a-622fc7888601","keywords":null,"link":"/brandchannel/proktis_20170313_Egy_betegseg_amely_szinte_mindenki_erint","timestamp":"2019. december. 23. 07:30","title":"Aranyér: Mindenkit érinthet, mégsem beszélünk róla eleget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proktis-M","c_partnerlogo":"b82d038d-a839-4566-bdfe-f80b6b3e8f1d","c_partnertag":"proktis"},{"available":true,"c_guid":"696f4cef-b099-4086-a493-d13f8e757c98","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azt írják, 2015 és 2017 között nem volt biztosított a közpénzek felhasználásának átláthatósága.","shortLead":"Azt írják, 2015 és 2017 között nem volt biztosított a közpénzek felhasználásának átláthatósága.","id":"20191223_Elegedetlen_a_Petofi_Irodalmi_Muzeum_gazdalkodasaval_az_Allami_Szamvevoszek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=696f4cef-b099-4086-a493-d13f8e757c98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"304eacc7-e1b2-40f9-8eb4-8ec7b7ec0dcd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191223_Elegedetlen_a_Petofi_Irodalmi_Muzeum_gazdalkodasaval_az_Allami_Szamvevoszek","timestamp":"2019. december. 23. 11:18","title":"Elégedetlen a Petőfi Irodalmi Múzeum gazdálkodásával az Állami Számvevőszék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]