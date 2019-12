Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5dc0251d-e204-46fd-a5a2-66e0fd17b3e9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes-AMG One-ért egy komolyabb vagyont kérnek el, és az autóba csak 2 év múlva lehet majd beülni.","shortLead":"A Mercedes-AMG One-ért egy komolyabb vagyont kérnek el, és az autóba csak 2 év múlva lehet majd beülni.","id":"20191225_valaki_mar_most_arul_egy_meg_el_sem_keszult_mercedes_hiperautot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5dc0251d-e204-46fd-a5a2-66e0fd17b3e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac28a1c3-5120-4e99-bb70-77cfc9984102","keywords":null,"link":"/cegauto/20191225_valaki_mar_most_arul_egy_meg_el_sem_keszult_mercedes_hiperautot","timestamp":"2019. december. 25. 06:41","title":"Valaki már most árul egy még el sem készült Mercedes hiperautót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9a3bb72-cc5a-4d11-8714-82c316ab02e3","c_author":"CsH - CzF - VÉ","category":"kultura","description":"Szívinfarktus, vetélés, verekedés, lánykérés, a karácsonyi tatu eljövetele – csak néhány momentum azokból azokból a sorozatokból, amelyek ünnepi epizódokkal is szerettek volna némi érzelmet kicsikarni a nézőkből. Karácsony másnapján úgysem lehet mást csinálni, mint bedőlni a tévé elé, szubjektív ajánlónkban pedig megmutatjuk kedvenc ünnepi epizódjainkat. ","shortLead":"Szívinfarktus, vetélés, verekedés, lánykérés, a karácsonyi tatu eljövetele – csak néhány momentum azokból azokból...","id":"20191225_Legjobb_karacsonyi_sorozatepizodok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9a3bb72-cc5a-4d11-8714-82c316ab02e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a366447-dc62-40ec-861c-fa91830bdc23","keywords":null,"link":"/kultura/20191225_Legjobb_karacsonyi_sorozatepizodok","timestamp":"2019. december. 25. 17:05","title":"A karácsonyi csodát mindig nagyon kevés választja el a katasztrófától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95c65987-a222-44cd-a949-613ff6848d1f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Manchester United saját stadionjában 4-1-re legyőzte a Newcastle Unitedot az angol labdarúgó-bajnokság 19. fordulójának csütörtöki játéknapján.\r

\r

","shortLead":"A Manchester United saját stadionjában 4-1-re legyőzte a Newcastle Unitedot az angol labdarúgó-bajnokság 19...","id":"20191226_Negy_golt_szerzett_a_Manchester_United","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95c65987-a222-44cd-a949-613ff6848d1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"308c077a-ca39-4cff-83c7-190ac8fa7f44","keywords":null,"link":"/sport/20191226_Negy_golt_szerzett_a_Manchester_United","timestamp":"2019. december. 26. 21:15","title":"Négy gólt szerzett a Manchester United","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d60cec93-c35d-4c3f-b601-459f6fdf5e3b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"64 éves korukig dolgozniuk kellene a balerináknak.","shortLead":"64 éves korukig dolgozniuk kellene a balerináknak.","id":"20191225_Hattyuk_tavabalettel_tiltakoztak_a_nyugdijkorhatar_emelese_ellen_Franciaorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d60cec93-c35d-4c3f-b601-459f6fdf5e3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"888b6e09-e082-4a5d-b4b2-cbac74fa57ea","keywords":null,"link":"/vilag/20191225_Hattyuk_tavabalettel_tiltakoztak_a_nyugdijkorhatar_emelese_ellen_Franciaorszagban","timestamp":"2019. december. 25. 09:39","title":"Hattyúk tava-balettel tiltakoztak a nyugdíjkorhatár emelése ellen Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f007baaa-2a18-4d94-bff1-c9fbbda4d951","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök csütörtökön felszólította Damaszkuszt és szövetségeseit, Moszkvát és Teheránt, hogy hagyjanak fel a civilek gyilkolásával az északnyugat-szíriai Idlíb tartományban.\r

\r

","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök csütörtökön felszólította Damaszkuszt és szövetségeseit, Moszkvát és Teheránt...","id":"20191226_Trump_a_sziriai_civilek_meggyilkolasanak_leallitasara_szolitott_fel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f007baaa-2a18-4d94-bff1-c9fbbda4d951&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7cf2d6d-6742-4c15-893c-d47b42a0757a","keywords":null,"link":"/vilag/20191226_Trump_a_sziriai_civilek_meggyilkolasanak_leallitasara_szolitott_fel","timestamp":"2019. december. 26. 17:13","title":"Trump a szíriai civilek meggyilkolásának leállítására szólított fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"680ff3fb-7594-4ab9-9659-22ed9a2ba13f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Százhektáros terület égett Valparaísóban, legalább 150 épület pusztult el, ezrek maradtak áram nélkül.

","shortLead":"Százhektáros terület égett Valparaísóban, legalább 150 épület pusztult el, ezrek maradtak áram nélkül.

","id":"20191225_Tobb_mint_szaz_focipalyanyi_terulet_langolt_egy_chilei_varosban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=680ff3fb-7594-4ab9-9659-22ed9a2ba13f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97ba770a-b56c-4e8b-9d18-b4cb03d7c922","keywords":null,"link":"/vilag/20191225_Tobb_mint_szaz_focipalyanyi_terulet_langolt_egy_chilei_varosban","timestamp":"2019. december. 25. 22:00","title":"Több, mint száz focipályányi terület lángolt egy chilei városban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98cb8e65-cce3-415d-81fc-6249eb5c2466","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"vilag","description":"Nem csak a briteknek, az újságíróknak is rögeszméjévé vált a Brexit.","shortLead":"Nem csak a briteknek, az újságíróknak is rögeszméjévé vált a Brexit.","id":"20191226_az_ev_embere_a_brexitre_varo_brit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98cb8e65-cce3-415d-81fc-6249eb5c2466&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"856fdd3d-152b-43b5-9116-4ce3226fbb25","keywords":null,"link":"/vilag/20191226_az_ev_embere_a_brexitre_varo_brit","timestamp":"2019. december. 26. 14:00","title":"Az év embere: a Brexitre váró brit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e5dbcb7-a1bc-4832-837d-6e40c2fe3187","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Benjamin Netanjahut óvóhelyre kellett menekíteni egy Gázából indított rakéta miatt. ","shortLead":"Benjamin Netanjahut óvóhelyre kellett menekíteni egy Gázából indított rakéta miatt. ","id":"20191226_Raketatamadas_szakitotta_felbe_Netanjahu_kampanybeszedet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e5dbcb7-a1bc-4832-837d-6e40c2fe3187&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9bc2399-577e-4d79-945d-7fc7c8369752","keywords":null,"link":"/vilag/20191226_Raketatamadas_szakitotta_felbe_Netanjahu_kampanybeszedet","timestamp":"2019. december. 26. 13:26","title":"Rakétatámadás szakította félbe Netanjahu kampánybeszédét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]