[{"available":true,"c_guid":"7ea501b8-c08f-4315-85ab-f530ab2b7d62","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két halálos áldozatot és egy sebesültet követelő lövöldözés volt vasárnap, helyi idő szerint délelőtt egy texasi templomban - jelentette az amerikai Fox televízió.","shortLead":"Két halálos áldozatot és egy sebesültet követelő lövöldözés volt vasárnap, helyi idő szerint délelőtt egy texasi...","id":"20191229_Lovoldozes_volt_egy_texasi_templomban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ea501b8-c08f-4315-85ab-f530ab2b7d62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04fe99ac-8aa3-4743-9428-7c971fa5a4ec","keywords":null,"link":"/vilag/20191229_Lovoldozes_volt_egy_texasi_templomban","timestamp":"2019. december. 29. 20:53","title":"Lövöldözés volt egy texasi templomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c500c6af-9f7d-4e1d-8eb1-4b6a5c0ab446","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor tudományos tanácsadója is csatlakozott azokhoz, akik szerint a hiszékeny és tapasztalatlan fiatalok miatt van veszélyben a magyar identitás.","shortLead":"Orbán Viktor tudományos tanácsadója is csatlakozott azokhoz, akik szerint a hiszékeny és tapasztalatlan fiatalok miatt...","id":"20191228_Orban_fotudosa_kijelolte_az_uj_ellenseget_a_Harry_Potter_es_a_Pokember","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c500c6af-9f7d-4e1d-8eb1-4b6a5c0ab446&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"213428b1-499f-4923-a8cf-c0f2f8ea38a5","keywords":null,"link":"/itthon/20191228_Orban_fotudosa_kijelolte_az_uj_ellenseget_a_Harry_Potter_es_a_Pokember","timestamp":"2019. december. 28. 21:47","title":"Maróth Miklós: Veszélyben a magyar identitás, mert a fiatalok Harry Pottert és Pókembert olvasnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbddf599-9e07-40f2-941e-5ccc950d7f36","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az élmezőnyhöz tartozó csapatok közül a Szolnok, a Körmend és az Atomerőmű is hazai pályán győzött vasárnap a férfi kosárlabda NB I alapszakaszában.","shortLead":"Az élmezőnyhöz tartozó csapatok közül a Szolnok, a Körmend és az Atomerőmű is hazai pályán győzött vasárnap a férfi...","id":"20191229_Az_elcsapatok_nyertek_a_kosarlabda_NB_Iben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cbddf599-9e07-40f2-941e-5ccc950d7f36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e247e431-490e-4c3b-8f1e-b91cdc76a0bd","keywords":null,"link":"/sport/20191229_Az_elcsapatok_nyertek_a_kosarlabda_NB_Iben","timestamp":"2019. december. 29. 21:21","title":"Az élcsapatok nyertek a kosárlabda NB I-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"505a9100-6f36-4773-9813-d4c68f7c366b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Igen komoly futásteljesítményről beszélünk, melynél többel csak egyetlen másik autó, egy Volvo büszkélkedhet.","shortLead":"Igen komoly futásteljesítményről beszélünk, melynél többel csak egyetlen másik autó, egy Volvo büszkélkedhet.","id":"20191230_46_millio_kilometer_ment_bele_ebbe_az_oreg_allolampas_mercibe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=505a9100-6f36-4773-9813-d4c68f7c366b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02b20e0d-eba9-4f45-8699-3b61f28bf645","keywords":null,"link":"/cegauto/20191230_46_millio_kilometer_ment_bele_ebbe_az_oreg_allolampas_mercibe","timestamp":"2019. december. 30. 06:41","title":"4,6 millió kilométer ment bele ebbe az öreg állólámpás Mercibe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d98f24e0-0bb1-44f8-af64-2c57e4094132","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Vitelki Zoltán nem tudott nemet mondani a bajnokságban nyolcadik csapat hívására.","shortLead":"Vitelki Zoltán nem tudott nemet mondani a bajnokságban nyolcadik csapat hívására.","id":"20191230_Diosgyori_legenda_lett_a_Debrecen_uj_vezetoedzoje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d98f24e0-0bb1-44f8-af64-2c57e4094132&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"782db99d-adc2-46fa-ab52-1629d883061b","keywords":null,"link":"/sport/20191230_Diosgyori_legenda_lett_a_Debrecen_uj_vezetoedzoje","timestamp":"2019. december. 30. 18:40","title":"Diósgyőri legenda lett a Debrecen új vezetőedzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70d03d27-1331-415f-9b9c-33ef1e52059b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"44 évesen akasztja szögre a futballsípot a korábban BL-döntőt is vezető bíró.","shortLead":"44 évesen akasztja szögre a futballsípot a korábban BL-döntőt is vezető bíró.","id":"20191229_Visszavonul_Kassai_Viktor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70d03d27-1331-415f-9b9c-33ef1e52059b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6465bf5c-b24f-4e8a-b3fd-3da1ae7ae4e5","keywords":null,"link":"/sport/20191229_Visszavonul_Kassai_Viktor","timestamp":"2019. december. 29. 18:05","title":"Visszavonul Kassai Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dafdb947-e18c-4c7d-83c0-62d95ad9e542","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Meglepő dolgoktól függhet, éppen hogyan érzünk.","shortLead":"Meglepő dolgoktól függhet, éppen hogyan érzünk.","id":"20191230_Telve_van_az_elet_szeretetevel_vagy_eppen_keves_van_belole","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dafdb947-e18c-4c7d-83c0-62d95ad9e542&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d8d3007-4547-46f9-9f67-84d3bed08e54","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191230_Telve_van_az_elet_szeretetevel_vagy_eppen_keves_van_belole","timestamp":"2019. december. 30. 08:15","title":"Telve van az élet szeretetével, vagy éppen kevés van belőle?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d60c72c6-1bdd-4498-a38f-c8c8da7b09ac","c_author":"HVG","category":"360","description":"A HVG hetilapban idén több mint 4000 önálló cikk jelent meg, ennél is több fotóval és félezer ábrával, illetve grafikonnal illusztrálva. Most szemléletesen igyekszünk bemutatni, mely témák, helyszínek és szereplők tűntek fel legtöbbször a lapban.","shortLead":"A HVG hetilapban idén több mint 4000 önálló cikk jelent meg, ennél is több fotóval és félezer ábrával, illetve...","id":"20191230_Igy_irtunk_mi__HVGleltar_2019","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d60c72c6-1bdd-4498-a38f-c8c8da7b09ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14ce1d19-a7d2-4b10-8062-25171253dcb9","keywords":null,"link":"/360/20191230_Igy_irtunk_mi__HVGleltar_2019","timestamp":"2019. december. 30. 11:00","title":"Így írtunk mi – HVG-leltár 2019","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]