[{"available":true,"c_guid":"25828bf0-1d1d-44bc-8931-0330997f95f6","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"A kormány nagyon akarja, ők viszont nem kérnek sem a házasságból, sem a szülésből. A hagyományokkal és a gazdaságpolitikai, demográfiai elképzelésekkel és elvárásokkal szakítva egyre több nő dönt úgy Dél-Koreában, hogy köszöni szépen, jó, sőt jobb neki egyedül. Őket kérdeztük.\r

","shortLead":"A kormány nagyon akarja, ők viszont nem kérnek sem a házasságból, sem a szülésből. A hagyományokkal és...","id":"20191005_Ahol_a_nok_lazadnak_a_hazassag_es_az_anyasag_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25828bf0-1d1d-44bc-8931-0330997f95f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94c4e8d2-d01a-45ce-acc4-38f7836044cf","keywords":null,"link":"/elet/20191005_Ahol_a_nok_lazadnak_a_hazassag_es_az_anyasag_ellen","timestamp":"2019. november. 05. 20:00","title":"\"Nem akarok a kormány szülőgépe lenni\" - Ahol a nők lázadnak a házasság és az anyaság ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f589852e-021a-4f69-9d6d-0bddc7cadc9a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A világ fegyverpiaca, és azon belül különösen a közép-európai növekszik, könnyen lehet, hogy tényleg jó ötlet volt a kormánytól, hogy megvett egy osztrák fegyvergyártót. Az üzletet aligha Bécs jóváhagyása nélkül ütötték nyélbe, a Fidesz az utóbbi években láthatóan Nyugat felé fordul ezen a területen. Konkrét érvekkel és számokkal azért adósak maradtak.","shortLead":"A világ fegyverpiaca, és azon belül különösen a közép-európai növekszik, könnyen lehet, hogy tényleg jó ötlet volt...","id":"20191106_allami_fegyvergyar_hirtenberger_defence_systems","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f589852e-021a-4f69-9d6d-0bddc7cadc9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fa5712a-60ec-40a1-8173-1b8b111bbe88","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191106_allami_fegyvergyar_hirtenberger_defence_systems","timestamp":"2019. november. 06. 06:30","title":"A kormány új fegyvergyára mellett is vannak érvek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b4f5834-c838-41ce-af13-952307c7bc89","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Rácáfolt az elemzőkre az Intesa SanPaolo.","shortLead":"Rácáfolt az elemzőkre az Intesa SanPaolo.","id":"20191105_CIB_anyabank_nyereseg_intesa_sanpaolo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b4f5834-c838-41ce-af13-952307c7bc89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"949233cb-b28b-4b03-9b47-dd0976dbf461","keywords":null,"link":"/kkv/20191105_CIB_anyabank_nyereseg_intesa_sanpaolo","timestamp":"2019. november. 05. 16:57","title":"Egymilliárd euró fölé nőtt a CIB anyabankjának nyeresége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50425e48-f20a-48f4-939b-da1bdee844dd","c_author":"","category":"nagyitas","description":"A repülés már nem nagy szám, de a tehetség a levegőben is megmutatkozik.","shortLead":"A repülés már nem nagy szám, de a tehetség a levegőben is megmutatkozik.","id":"20191105_II_dronfoto_palyazat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50425e48-f20a-48f4-939b-da1bdee844dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22676154-82f7-4d71-81ec-921c2a2429cc","keywords":null,"link":"/nagyitas/20191105_II_dronfoto_palyazat","timestamp":"2019. november. 05. 13:57","title":"Művészetté érett a drónfotózás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8974266-fa4d-4ce8-9bec-3349eae8134d","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A bíróság megállapított a cég fizetésképtelenségét, elrendelte a felszámolását. A Csepel Holding Nyrt.-t két orosz szerződés meghiúsulása hozta nehéz helyzetbe.","shortLead":"A bíróság megállapított a cég fizetésképtelenségét, elrendelte a felszámolását. A Csepel Holding Nyrt.-t két orosz...","id":"20191105_csepel_holding_felszamolas_fizeteskeptelenseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8974266-fa4d-4ce8-9bec-3349eae8134d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00e557ed-c394-4266-961d-3da6001f0ab5","keywords":null,"link":"/kkv/20191105_csepel_holding_felszamolas_fizeteskeptelenseg","timestamp":"2019. november. 05. 18:32","title":"Felszámolhatják a Csepel Holdingot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"937da082-1274-4794-a899-4065ec1a4009","c_author":"Jobline.hu","category":"brandchannel","description":"A vezetők jó esetben olyan emberek, akik személyiségükön keresztül képesek másokat ösztönözni. Noha különböző vezetési stílusokat mutatnak, mindannyian remélik, hogy ugyanazt érik el: motiválják a csapatot. Szinte magától értetődő, hogy egy jó vezetőnek tehetségesnek és ügyesnek kell lennie, azonban vannak olyan szükséges tulajdonságok is, melyekre nem igazán gondolnánk elsőre. Mutatjuk, melyek ezek.","shortLead":"A vezetők jó esetben olyan emberek, akik személyiségükön keresztül képesek másokat ösztönözni. Noha különböző vezetési...","id":"20191106_Introvertaltsag_bizonytalansag__A_kivalo_vezetok_10_meglepo_tulajdonsaga","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=937da082-1274-4794-a899-4065ec1a4009&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a69d1c2b-3e0f-494e-9441-eefd39837042","keywords":null,"link":"/brandchannel/20191106_Introvertaltsag_bizonytalansag__A_kivalo_vezetok_10_meglepo_tulajdonsaga","timestamp":"2019. november. 06. 15:00","title":"Introvertáltság, bizonytalanság – A kiváló vezetők 10 meglepő tulajdonsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Jobline.hu","c_partnerlogo":"d4b6fc62-bd71-41c1-bed5-af979c81c3d4","c_partnertag":"jobline.hu"},{"available":true,"c_guid":"c7c4aafa-25df-44f0-8860-48c84d4b6bc2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az akkuja egy vizespalacknak tűnik csak.","shortLead":"Az akkuja egy vizespalacknak tűnik csak.","id":"20191106_A_legszebb_ebringaban_az_a_legjobb_hogy_nem_is_nez_ki_annak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7c4aafa-25df-44f0-8860-48c84d4b6bc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da73f20f-af0c-43d7-bec4-9d60075a3f43","keywords":null,"link":"/cegauto/20191106_A_legszebb_ebringaban_az_a_legjobb_hogy_nem_is_nez_ki_annak","timestamp":"2019. november. 06. 19:22","title":"A legszebb e-bringában az a legjobb, hogy nem néz ki elektromosnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d687fd9-a3cb-4d83-a300-8c82f4953727","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Százötvenmillió éves tengeri ragadozó megkövesedett maradványára bukkantak paleontológusok Lengyelországban. Ez az első uszonyos őshüllő fosszília, amelyet az ország területén találtak.","shortLead":"Százötvenmillió éves tengeri ragadozó megkövesedett maradványára bukkantak paleontológusok Lengyelországban. Ez az első...","id":"20191106_150_millio_eves_tengeri_ragadozo_uszonyos_oshullo_fossziliaja_lengyelorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d687fd9-a3cb-4d83-a300-8c82f4953727&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2f9a736-8918-400f-91bd-8ce7e98fbf96","keywords":null,"link":"/tudomany/20191106_150_millio_eves_tengeri_ragadozo_uszonyos_oshullo_fossziliaja_lengyelorszag","timestamp":"2019. november. 06. 13:03","title":"150 000 000 éves tengeri ragadozó csontjaira bukkantak Lengyelországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]