[{"available":true,"c_guid":"8800d30e-5046-4dc3-a2d2-b61f7f73b10d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vészkiürítéssel szállították ki az utasokat egy Wizz Air Airbus A320-asról Debrecenben - írja az Airportal.hu, az esetről videó is felkerült a netre.","shortLead":"Vészkiürítéssel szállították ki az utasokat egy Wizz Air Airbus A320-asról Debrecenben - írja az Airportal.hu...","id":"20200104_Veszcsuszdan_uritettek_ki_egy_indulo_Wizz_Airgepet_Debrecenben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8800d30e-5046-4dc3-a2d2-b61f7f73b10d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"788ebdb2-6a40-4ef1-88e7-9624a77ceb1c","keywords":null,"link":"/itthon/20200104_Veszcsuszdan_uritettek_ki_egy_indulo_Wizz_Airgepet_Debrecenben","timestamp":"2020. január. 04. 21:39","title":"Vészcsúszdán ürítettek ki egy Wizz Air-gépet Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff22d692-58fc-4f6a-9bec-b0bdbb1d874e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jelentősen megnőtt a forgalom a Földközi-tenger légterében Kászim Szulejmáni iráni tábornok halálát követően - írta szombaton az olasz sajtó, amely szerint az iraki háború kezdete, 2003 óta nem volt ekkora méretű mozgósítás az olaszországi amerikai támaszpontokon.","shortLead":"Jelentősen megnőtt a forgalom a Földközi-tenger légterében Kászim Szulejmáni iráni tábornok halálát követően - írta...","id":"20200104_Nagyon_megnott_az_olaszorszagi_amerikai_legibazisok_aktivitasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff22d692-58fc-4f6a-9bec-b0bdbb1d874e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"817cc7fa-a926-4bbd-b80f-eaf92cd8f753","keywords":null,"link":"/vilag/20200104_Nagyon_megnott_az_olaszorszagi_amerikai_legibazisok_aktivitasa","timestamp":"2020. január. 04. 17:36","title":"2003 óta nem volt ekkora mozgósítás az olaszországi amerikai bázisokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b505aa97-030e-4d90-802a-01422f71d15d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Olyan számokat is eljátszottak, mint a Lithium vagy a Heart-Shaped Box.","shortLead":"Olyan számokat is eljátszottak, mint a Lithium vagy a Heart-Shaped Box.","id":"20200105_Ujra_osszeallt_a_Nirvana_harom_tulelo_tagja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b505aa97-030e-4d90-802a-01422f71d15d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ed56f1d-40d4-4d1a-ad11-1eadc257e511","keywords":null,"link":"/kultura/20200105_Ujra_osszeallt_a_Nirvana_harom_tulelo_tagja","timestamp":"2020. január. 05. 18:30","title":"Újra összeállt a Nirvana három túlélő tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85e6570c-b204-44a9-a36d-4596391d037d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr nem vette észre időben a vadat, utasai szóltak neki, így az utolsó pillanatban rántotta el a kormányt, így kerülték el az ütközést. ","shortLead":"A sofőr nem vette észre időben a vadat, utasai szóltak neki, így az utolsó pillanatban rántotta el a kormányt...","id":"20200104_Centiken_mult_hogy_nem_okozott_tragikus_balesetet_egy_szarvas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85e6570c-b204-44a9-a36d-4596391d037d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"734f587d-0172-429b-a5ba-b2afabf8ac31","keywords":null,"link":"/cegauto/20200104_Centiken_mult_hogy_nem_okozott_tragikus_balesetet_egy_szarvas","timestamp":"2020. január. 04. 21:28","title":"Centiken múlt, hogy nem okozott tragikus balesetet egy szarvas - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0695d580-d507-447f-9103-af885853c308","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Zeinab Szulejmáni szerint apja halála csak fokozta a gyűlöletet az USA iránt.","shortLead":"Zeinab Szulejmáni szerint apja halála csak fokozta a gyűlöletet az USA iránt.","id":"20200106_Trump_te_vagy_a_hulyeseg_szimboluma","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0695d580-d507-447f-9103-af885853c308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e62fc260-3e30-417e-8996-a927e25e7c9e","keywords":null,"link":"/vilag/20200106_Trump_te_vagy_a_hulyeseg_szimboluma","timestamp":"2020. január. 06. 12:06","title":"„Trump, te vagy a hülyeség szimbóluma”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c9dd0d2-e4f5-45ee-8aa2-ab129311753e","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"A jelenleg zajló kultúrharc nem az ideológiáról, hanem az egyéni hatalomvágyról szól, és Magyarországon még mindig a feudális tekintélyelvűség irányítja a rendszert Kovalik Balázs szerint. A Operaházból tíz éve politikai okokból eltávolított rendező ezért nem tervezi, hogy hazaköltözik Németországból, most is csak a közelmúltban elhunyt régi barátja, Térey János darabjának megrendezését vállalta az Örkény Színházban. ","shortLead":"A jelenleg zajló kultúrharc nem az ideológiáról, hanem az egyéni hatalomvágyról szól, és Magyarországon még mindig...","id":"202001__kovalik_balazs_rendezo__tereyrol_megfelelesi_kenyszerrol__irtohadjarat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c9dd0d2-e4f5-45ee-8aa2-ab129311753e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e4f3fa6-91f0-479a-b525-8517c41b0744","keywords":null,"link":"/360/202001__kovalik_balazs_rendezo__tereyrol_megfelelesi_kenyszerrol__irtohadjarat","timestamp":"2020. január. 06. 15:00","title":"Kovalik Balázs: Magyarországon egyszerre folyik a szenteskedés meg a biznisz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b9795f4-89bb-4dc8-a37b-dc79d86be697","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Andrassew Ivánra emlékezik január 14-én, kedden este 7-kor a Spinoza Házban a nevét viselő civil társaság és vendégeik. A társaság által nagyra tartott író, újságíró halálának ötödik évfordulóján is átadunk egy általa faragott jelképet, egy sámlit, amire nemcsak ülni lehet, hanem állni is, ha valaki távolabbra nézne. A díjazottat azok közül választottuk, akik ezt már megtették. ","shortLead":"Andrassew Ivánra emlékezik január 14-én, kedden este 7-kor a Spinoza Házban a nevét viselő civil társaság és vendégeik...","id":"20200106_Andrassewemlekest_a_Spinoza_Hazban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b9795f4-89bb-4dc8-a37b-dc79d86be697&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97055124-23b2-4bce-8048-cb1ecdb32f09","keywords":null,"link":"/kultura/20200106_Andrassewemlekest_a_Spinoza_Hazban","timestamp":"2020. január. 06. 14:47","title":"Andrassew-emlékest a Spinoza Házban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6efaded8-cb01-49c9-87b3-46657b7fcd78","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A vasárnapi Golden Globe-on a kiosztott díjak és köszönetnyilvánítások mellett az ausztráliai bozóttüzek, az Egyesület Államok és Irán között fokozódó feszültség, valamint a veganizmus volt a téma. ","shortLead":"A vasárnapi Golden Globe-on a kiosztott díjak és köszönetnyilvánítások mellett az ausztráliai bozóttüzek, az Egyesület...","id":"20200106_Golden_Globe_klimavalsag_bozottuzek_Trump","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6efaded8-cb01-49c9-87b3-46657b7fcd78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4567f3d-8781-47f9-a8ac-e090877bcbdb","keywords":null,"link":"/elet/20200106_Golden_Globe_klimavalsag_bozottuzek_Trump","timestamp":"2020. január. 06. 11:56","title":"Donald Trump is téma volt a Golden Globe-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]