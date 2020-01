Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7f808aad-42fa-49e3-9222-94e8d4b1c7c5","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Ha mozgásról van szó, az újévi nagy elhatározások listáját mostanában két dolog vezeti: minimum egy félmaraton, de legalább valami jóga. Az internetnek köszönhetően ez utóbbit már a nappalink biztonságos terében is végezhetjük. Az pedig a számok alapján egyértelmű, hogy ezen a terepen ki a piacvezető. Megnéztük, mit tud Adriene Mishler és a Yoga with Adriene. Az ő esetében ugyanis van értelme kijelenteni, hogy csaknem hatmillió ember nem tévedhet.","shortLead":"Ha mozgásról van szó, az újévi nagy elhatározások listáját mostanában két dolog vezeti: minimum egy félmaraton, de...","id":"20200105_A_no_aki_kepes_ravezetni_arra_hogy_mi_a_jo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f808aad-42fa-49e3-9222-94e8d4b1c7c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a76f5ab4-8485-4508-be26-275a19d59410","keywords":null,"link":"/elet/20200105_A_no_aki_kepes_ravezetni_arra_hogy_mi_a_jo","timestamp":"2020. január. 05. 20:00","title":"A nő, aki képes rávezetni arra, hogy mi a jó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc8d1cc6-cc42-42c5-9114-bdc8976fe8bc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"\"Koporsóban fognak hazatérni az amerikai katonák a Közel-Keletről\", mondta a libanoni síita szervezet vezetője.","shortLead":"\"Koporsóban fognak hazatérni az amerikai katonák a Közel-Keletről\", mondta a libanoni síita szervezet vezetője.","id":"20200105_Megfenyegette_az_amerikai_katonakat_a_Hezbollah","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc8d1cc6-cc42-42c5-9114-bdc8976fe8bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fd95f45-8eec-4cc4-bd02-db38aaf8a4f0","keywords":null,"link":"/vilag/20200105_Megfenyegette_az_amerikai_katonakat_a_Hezbollah","timestamp":"2020. január. 05. 21:46","title":"Megfenyegette az amerikai katonákat a Hezbollah","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"962a9515-0819-4ab5-a716-22222dbd789f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Így aztán inkább lesz fekete leszbikus. A Monty Python egykori tagja igazán abszurd interjút adott az Independentnek.","shortLead":"Így aztán inkább lesz fekete leszbikus. A Monty Python egykori tagja igazán abszurd interjút adott az Independentnek.","id":"20200107_Terry_Gilliamnek_elege_van_abbol_hogy_a_feher_ferfiakat_hibaztatjak_mindenert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=962a9515-0819-4ab5-a716-22222dbd789f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06c1195b-6031-487f-8857-a1cb91c47538","keywords":null,"link":"/elet/20200107_Terry_Gilliamnek_elege_van_abbol_hogy_a_feher_ferfiakat_hibaztatjak_mindenert","timestamp":"2020. január. 07. 09:43","title":"Terry Gilliamnek elege van abból, hogy a fehér férfiakat „hibáztatják mindenért”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"722537aa-e2dd-4179-9c00-5066f4b80bfe","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar teniszező három szettben győzte le cseh ellenfelét a dohai tenisztornán.\r

","shortLead":"A magyar teniszező három szettben győzte le cseh ellenfelét a dohai tenisztornán.\r

","id":"20200105_Fucsovics_fotablas_Katarban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=722537aa-e2dd-4179-9c00-5066f4b80bfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23633535-7d54-44d4-8511-d4f704a3556a","keywords":null,"link":"/sport/20200105_Fucsovics_fotablas_Katarban","timestamp":"2020. január. 05. 16:30","title":"Fucsovics főtáblás Katarban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42119b8f-1166-4a10-88e6-0011348dc981","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Beváltak a kalauzok által hordott testkamerák, egyre több MÁV-munkatárs kapja meg az eszközt, amely az eddigi tapasztalatok szerint sokat javít a biztonságukon.","shortLead":"Beváltak a kalauzok által hordott testkamerák, egyre több MÁV-munkatárs kapja meg az eszközt, amely az eddigi...","id":"20200106_mav_start_kalauz_testkamera_jegyvizsgalo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42119b8f-1166-4a10-88e6-0011348dc981&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"466f73d5-c879-4a0a-92d7-2211e2e9733f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200106_mav_start_kalauz_testkamera_jegyvizsgalo","timestamp":"2020. január. 06. 00:03","title":"Amikor legközelebb felszáll a vonatra, nézze csak meg azt a kis dobozt a kalauzon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe7ccdce-379b-46b5-bbaa-8cc6662ebfba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy függetlenként induló jelölt mögé állhat be a kormánypárt Dunaújvárosban.","shortLead":"Egy függetlenként induló jelölt mögé állhat be a kormánypárt Dunaújvárosban.","id":"20200107_dunaujvaros_idokozi_valasztas_fidesz_molnar_tibor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe7ccdce-379b-46b5-bbaa-8cc6662ebfba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4de511c-4728-49b7-8628-a473581a3389","keywords":null,"link":"/itthon/20200107_dunaujvaros_idokozi_valasztas_fidesz_molnar_tibor","timestamp":"2020. január. 07. 06:27","title":"Egyre biztosabbnak látszik, hogy a Fidesz nem indít saját jelöltet a februári időközi választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f032786-f099-4e0e-a7a6-eafc0d7e4720","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A GVH villámgyorsan engedélyezte, hogy a felcsúti milliárdos gyermekeinek cége bekebelezzen egy füzesabonyi ablakgyárat.","shortLead":"A GVH villámgyorsan engedélyezte, hogy a felcsúti milliárdos gyermekeinek cége bekebelezzen egy füzesabonyi ablakgyárat.","id":"20200106_meszaros_lorinc_gyermekei_fejer_bal_zrt_ablakgyartas_fenstherm_ablakok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f032786-f099-4e0e-a7a6-eafc0d7e4720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac6976b1-36e8-4fee-a918-26adc27515ec","keywords":null,"link":"/kkv/20200106_meszaros_lorinc_gyermekei_fejer_bal_zrt_ablakgyartas_fenstherm_ablakok","timestamp":"2020. január. 06. 16:59","title":"Mészárosék beszállnak az ablakgyártásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök több mint 400 ember tartóztattak le az elmúlt három napban.","shortLead":"A rendőrök több mint 400 ember tartóztattak le az elmúlt három napban.","id":"20200106_Ket_halalos_aldozatot_kovetelt_a_hetvege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e300be2-5bf8-42b6-a7ca-bac3eed12f01","keywords":null,"link":"/itthon/20200106_Ket_halalos_aldozatot_kovetelt_a_hetvege","timestamp":"2020. január. 06. 07:41","title":"Két halálos áldozatot követelt a hétvége ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]