[{"available":true,"c_guid":"f98dbbf1-8cfb-4d7c-8613-ae923af8d90d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Felére esett vissza egy év alatt a Samsung működési eredménye.","shortLead":"Felére esett vissza egy év alatt a Samsung működési eredménye.","id":"20200108_Negy_eve_nem_volt_ennyire_keves_nyeresege_a_Samsungnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f98dbbf1-8cfb-4d7c-8613-ae923af8d90d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9522b52-eeea-43bb-b33e-a24a894888fd","keywords":null,"link":"/kkv/20200108_Negy_eve_nem_volt_ennyire_keves_nyeresege_a_Samsungnak","timestamp":"2020. január. 08. 08:10","title":"Négy éve nem volt ennyire kevés nyeresége a Samsungnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fe45328-6bad-430b-ac63-8c3e3c931b3d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Változnak a pénzmosás elleni szabályok, új területen is kötelező lesz az ügyfél-átvilágítás.","shortLead":"Változnak a pénzmosás elleni szabályok, új területen is kötelező lesz az ügyfél-átvilágítás.","id":"20200107_penzmosas_elleni_szabalyok_ugyfel_atvilagitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3fe45328-6bad-430b-ac63-8c3e3c931b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64d4a7d1-18e1-4ff6-b527-a5658ffc6cd4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200107_penzmosas_elleni_szabalyok_ugyfel_atvilagitas","timestamp":"2020. január. 07. 06:12","title":"Drága órát, ékszert venne? Meg fogják kérdezni, miből futja rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ed67635-8cad-46bb-811f-18b24e6bab74","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha közpénzről van szó, a közérdekű adatok nyilvánossága fontosabb lehet az üzleti titoknál.","shortLead":"Ha közpénzről van szó, a közérdekű adatok nyilvánossága fontosabb lehet az üzleti titoknál.","id":"20200108_birosag_elios_zrt_transparency_international_birosag_kozpenz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ed67635-8cad-46bb-811f-18b24e6bab74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf4e5486-d9f1-454a-8c2e-1a5790f85f2b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200108_birosag_elios_zrt_transparency_international_birosag_kozpenz","timestamp":"2020. január. 08. 08:59","title":"Bíróság mondta ki: Nem titkolózhatnak az Elios közbeszerzési ajánlatáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67807d10-4137-4d3e-ac1b-66679009476f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem vezetnek be új Nemzeti alaptantervet – jelentette be Gulyás Gergely miniszter a Kormányinfón december közepén. Most az Emberi Erőforrások Minisztériumánál azt állítják, ősszel lesz új NAT. Az új rendelet a minisztérium szerint azért nem jelent meg, mert hosszú volt.","shortLead":"Nem vezetnek be új Nemzeti alaptantervet – jelentette be Gulyás Gergely miniszter a Kormányinfón december közepén. Most...","id":"20200107_Most_ugy_nez_ki_megis_lesz_uj_Nemzeti_alaptanterv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67807d10-4137-4d3e-ac1b-66679009476f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e938ff99-5c16-4b86-9755-2aa80b189939","keywords":null,"link":"/itthon/20200107_Most_ugy_nez_ki_megis_lesz_uj_Nemzeti_alaptanterv","timestamp":"2020. január. 07. 09:03","title":"Most úgy néz ki, mégis lesz új Nemzeti alaptanterv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e6f8c37-79f0-45f2-9181-a3495ae8d000","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mucsányi Marianna férje bekerült a Médiatanácsba, ezért le kellett mondani a posztjáról.","shortLead":"Mucsányi Marianna férje bekerült a Médiatanácsba, ezért le kellett mondani a posztjáról.","id":"20200107_Osszeferhetetlenseg_miatt_tavozik_a_Kossuth_Radio_csatornaigazgatoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e6f8c37-79f0-45f2-9181-a3495ae8d000&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7acb3cca-81a9-40a1-a233-66168ff4e3b6","keywords":null,"link":"/kultura/20200107_Osszeferhetetlenseg_miatt_tavozik_a_Kossuth_Radio_csatornaigazgatoja","timestamp":"2020. január. 07. 11:51","title":"Távozik a Kossuth rádió csatornaigazgatója, nyíltan rasszista szerkesztő kerül a helyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"777f8dc7-56d3-4b45-99b2-fa251a3cf56b","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Újra lesz főkertészi státusz, aminek Bardóczi Sándor a várományosa, aki szerint csak beteg fákat szabad kivágni. A Főkertért még megy a csata, a szocialistákat is érdekli a cég.","shortLead":"Újra lesz főkertészi státusz, aminek Bardóczi Sándor a várományosa, aki szerint csak beteg fákat szabad kivágni...","id":"20200108_Bardoczi_lesz_uj_fokertesz_jovo_heten_a_Fokert_is_uj_vezetot_kap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=777f8dc7-56d3-4b45-99b2-fa251a3cf56b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"555771db-a0c8-4af5-b65c-c627584f77d9","keywords":null,"link":"/itthon/20200108_Bardoczi_lesz_uj_fokertesz_jovo_heten_a_Fokert_is_uj_vezetot_kap","timestamp":"2020. január. 08. 12:20","title":"Bardóczi lesz új főkertész, jövő héten a Főkert is új vezetőt kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4faee2d-02ff-4e6c-84bf-17fe029a5c7b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az eddigi legközelebbi gyors rádiókitörést és annak forrását sikerült azonosítaniuk a szakembereknek az európai rádióteleszkópok hálózatával. Az eredmény több okból is érdekes.","shortLead":"Az eddigi legközelebbi gyors rádiókitörést és annak forrását sikerült azonosítaniuk a szakembereknek az európai...","id":"20200108_gyors_radiokitores_radiojel_teleszkop_ur","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4faee2d-02ff-4e6c-84bf-17fe029a5c7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b7ca81a-440f-4aa8-acc9-31801204cfda","keywords":null,"link":"/tudomany/20200108_gyors_radiokitores_radiojel_teleszkop_ur","timestamp":"2020. január. 08. 08:39","title":"Rejtélyes, ismétlődő rádiójelek érkeztek az űrből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cfc002a-bd1e-4c92-a3f8-e1291652237f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK politikusa részletes vallomást tett, ugyanakkor panasszal élt a gyanúsítással szemben.","shortLead":"A DK politikusa részletes vallomást tett, ugyanakkor panasszal élt a gyanúsítással szemben.","id":"20200106_Kihallgatta_Varju_Laszlot_az_ugyeszseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7cfc002a-bd1e-4c92-a3f8-e1291652237f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c224dd3-cf40-49e6-9d09-e2889eb3df8b","keywords":null,"link":"/itthon/20200106_Kihallgatta_Varju_Laszlot_az_ugyeszseg","timestamp":"2020. január. 06. 14:40","title":"Kihallgatta Varju Lászlót az ügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]