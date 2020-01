Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8b0b43ed-bbb7-43cb-8faa-3141817c90ad","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Index szerint már csak a hatóságok jóváhagyására vár a Diófa Alapkezelő megvásárlása.","shortLead":"Az Index szerint már csak a hatóságok jóváhagyására vár a Diófa Alapkezelő megvásárlása.","id":"20200107_Diofa_Alapkezelo_Jellinek_indotek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b0b43ed-bbb7-43cb-8faa-3141817c90ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ff57549-b3f3-4ae7-bf96-796568902d58","keywords":null,"link":"/kkv/20200107_Diofa_Alapkezelo_Jellinek_indotek","timestamp":"2020. január. 07. 10:37","title":"Nagy bevásárlásra készül a tizedik leggazdagabb magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04e8fa77-4b67-463e-abbd-81ccc10fb14e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"\"Nagyon szoros meccs volt, olyan helyzetekkel, amikből csak kemény küzdelemmel tudtam kijönni\" – írta a mérkőzésről a magyar teniszező.","shortLead":"\"Nagyon szoros meccs volt, olyan helyzetekkel, amikből csak kemény küzdelemmel tudtam kijönni\" – írta a mérkőzésről...","id":"20200107_fucsovics_marton_dohai_tenisztorna","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04e8fa77-4b67-463e-abbd-81ccc10fb14e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d5899d1-8403-4778-9cd2-658d07956bad","keywords":null,"link":"/sport/20200107_fucsovics_marton_dohai_tenisztorna","timestamp":"2020. január. 07. 21:36","title":"Fucsovics győzött Dohában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd8b5ab2-de84-4235-bf04-a6774dd52fe2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az biztos, hogy sokkal több zeneszerzőnő volt annál, mint ahányról hallottunk.","shortLead":"Az biztos, hogy sokkal több zeneszerzőnő volt annál, mint ahányról hallottunk.","id":"20200106_Kelle_ferfi_vagy_noi_zenerol_beszelni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd8b5ab2-de84-4235-bf04-a6774dd52fe2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c67227a-7bcb-4f8e-aa61-ec81d1c31da2","keywords":null,"link":"/kultura/20200106_Kelle_ferfi_vagy_noi_zenerol_beszelni","timestamp":"2020. január. 06. 15:26","title":"Kell-e férfi- vagy női zenéről beszélni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f778a08-a1dc-4a68-a3f3-0e8a1fe4865b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Irán azt is kimondta, hogy terrorizmust támogató államnak tekinti az Egyesült Államokat.","shortLead":"Irán azt is kimondta, hogy terrorizmust támogató államnak tekinti az Egyesült Államokat.","id":"20200107_Terroristanak_minositette_az_amerikai_fegyveres_eroket_az_irani_parlament","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f778a08-a1dc-4a68-a3f3-0e8a1fe4865b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38bd7080-f4ac-4816-b6df-084e71eb4e47","keywords":null,"link":"/vilag/20200107_Terroristanak_minositette_az_amerikai_fegyveres_eroket_az_irani_parlament","timestamp":"2020. január. 07. 11:36","title":"Terroristának minősítette az amerikai fegyveres erőket az iráni parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecc74888-a39f-4a9d-ada4-5248795e09f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem kérhetnek a szülők vagy a pedagógusok a szakszolgálatnál vizsgálatot, hogy alkalmas-e a gyerek az iskolakezdésre.","shortLead":"Nem kérhetnek a szülők vagy a pedagógusok a szakszolgálatnál vizsgálatot, hogy alkalmas-e a gyerek az iskolakezdésre.","id":"20200108_Ujabb_kiskaput_csuktak_be_azok_elott_akik_tovabb_szeretnek_a_gyerekuket_ovodaban_tartani","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ecc74888-a39f-4a9d-ada4-5248795e09f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a65dd752-e390-44a9-b089-471941be45b1","keywords":null,"link":"/itthon/20200108_Ujabb_kiskaput_csuktak_be_azok_elott_akik_tovabb_szeretnek_a_gyerekuket_ovodaban_tartani","timestamp":"2020. január. 08. 07:28","title":"Újabb kiskaput csuktak be azok előtt, akik tovább szeretnék a gyereküket óvodában tartani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7d5cad1-e015-41e6-a329-81cab0ce6263","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ha nincs tudatosság, nincs problémafelismerés. Ha nincs problémafelismerés, belátás helyett örök tagadás van. Ha nincs belátás, motiváció sincs a változásra.","shortLead":"Ha nincs tudatosság, nincs problémafelismerés. Ha nincs problémafelismerés, belátás helyett örök tagadás van. Ha nincs...","id":"20200106_Meg_hogy_nem_vagyunk_fuggok_A_kornyezetunk_elobb_eszreveszi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7d5cad1-e015-41e6-a329-81cab0ce6263&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"148bf9e4-93c8-43e5-86d4-3991a9f68101","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200106_Meg_hogy_nem_vagyunk_fuggok_A_kornyezetunk_elobb_eszreveszi","timestamp":"2020. január. 06. 17:45","title":"Még hogy nem vagyunk függők? A környezetünk előbb észreveszi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f802b4a-cb1f-48d7-a920-c596c0a0f25e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hardcore játékosok számára nagyon fontos, hogy a képernyőn megjelenő tartalom gyorsan kússzon be a szemük elé. Az Nvidia és az Asus közös új fejlesztésével ez aligha lehet gond.","shortLead":"A hardcore játékosok számára nagyon fontos, hogy a képernyőn megjelenő tartalom gyorsan kússzon be a szemük elé...","id":"20200106_asus_rog_swift_360hz_monitor_ces_2020","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f802b4a-cb1f-48d7-a920-c596c0a0f25e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ee24bbd-5347-47fd-a52e-54bc1e8c1a7b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200106_asus_rog_swift_360hz_monitor_ces_2020","timestamp":"2020. január. 06. 16:08","title":"Menő új monitort dob piacra az Asus, nem is látni, olyan gyorsan frissít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2759fe2f-4718-4d94-ae70-f8f270974542","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Átmenetileg nem üzemel a vendéglátóhely, felújítják.","shortLead":"Átmenetileg nem üzemel a vendéglátóhely, felújítják.","id":"20200106_matyas_pince_bezaras_felujitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2759fe2f-4718-4d94-ae70-f8f270974542&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"496b04ef-cdfd-49c0-b70c-ddecc568b5dc","keywords":null,"link":"/kkv/20200106_matyas_pince_bezaras_felujitas","timestamp":"2020. január. 06. 16:49","title":"Bezárt a legendás Mátyás Pince","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]