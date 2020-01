Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3edbfd79-d985-483e-afdb-e9970965d204","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több mint 1,2 millió teve él az országban, és rengeteg problémát okoznak.","shortLead":"Több mint 1,2 millió teve él az országban, és rengeteg problémát okoznak.","id":"20200107_10_ezer_tevet_lonek_ki_Ausztraliaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3edbfd79-d985-483e-afdb-e9970965d204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af4dc3ff-400f-4f63-ba9e-c5c937c014e0","keywords":null,"link":"/elet/20200107_10_ezer_tevet_lonek_ki_Ausztraliaban","timestamp":"2020. január. 07. 14:23","title":"10 ezer tevét lőnek ki Ausztráliában. Igen, Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02c9e8ff-aa89-4787-99c7-ee57539083d8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Nemzetközi Súlyemelő-szövetség komolyan veszi az ARD műsorában elhangzottakat.","shortLead":"A Nemzetközi Súlyemelő-szövetség komolyan veszi az ARD műsorában elhangzottakat.","id":"20200106_nemzetkozi_sulyemelo_szovetseg_ajan_tamas_korrupcio_dopping_ard_vadak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02c9e8ff-aa89-4787-99c7-ee57539083d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54d6304a-ef5f-4f65-9b03-1865d406ceb8","keywords":null,"link":"/sport/20200106_nemzetkozi_sulyemelo_szovetseg_ajan_tamas_korrupcio_dopping_ard_vadak","timestamp":"2020. január. 06. 19:58","title":"Botrány a súlyemelőknél: Ajánék visszautasítják a vádakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a0a9e53-44ef-4478-a0ac-ca721eac8aec","c_author":"HVG","category":"360","description":"Magyar László András Paracelsus Magyarországon című munkája 24 tanulságos történetet tár föl az orvoslás több ezer éves múltjából.","shortLead":"Magyar László András Paracelsus Magyarországon című munkája 24 tanulságos történetet tár föl az orvoslás több ezer éves...","id":"202001_konyv__beteg_vilag_magyar_laszlo_andras_paracelsus_magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a0a9e53-44ef-4478-a0ac-ca721eac8aec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8bdb1df-76f9-4c79-a077-f28950435eca","keywords":null,"link":"/360/202001_konyv__beteg_vilag_magyar_laszlo_andras_paracelsus_magyarorszagon","timestamp":"2020. január. 07. 10:00","title":"Mi a betegség? Volt, amikor a szerelmet is annak tartották","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"513ec26e-f261-4f63-a7bc-a5c0eef7f5b6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Jászai Mari-díjas, Érdemes Művész, az Operettszínház Örökös Tagja 81 éves volt.","shortLead":"A Jászai Mari-díjas, Érdemes Művész, az Operettszínház Örökös Tagja 81 éves volt.","id":"20200107_elhunyt_Felfoldi_Aniko","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=513ec26e-f261-4f63-a7bc-a5c0eef7f5b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0dc5943-d404-4f19-a5ea-54959970213a","keywords":null,"link":"/kultura/20200107_elhunyt_Felfoldi_Aniko","timestamp":"2020. január. 07. 20:43","title":"Elhunyt Felföldi Anikó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"565c1cd6-c1b0-4abf-a7ab-098cbc8784ad","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"itthon","description":"A Szeviép-ügy miatt vizsgálatot rendelt el az Országos Bírói Hivatal új elnöke a Szegedi Törvényszéken. A törvényszék elnöki posztjára kiírt pályázat elbírálása is csúszik emiatt.","shortLead":"A Szeviép-ügy miatt vizsgálatot rendelt el az Országos Bírói Hivatal új elnöke a Szegedi Törvényszéken. A törvényszék...","id":"20200107_szeviep_vizsgalat_senyei_szegedi_torvenyszek_obh","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=565c1cd6-c1b0-4abf-a7ab-098cbc8784ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5a75dac-f4e9-4a6c-8542-5db1aa2baf64","keywords":null,"link":"/itthon/20200107_szeviep_vizsgalat_senyei_szegedi_torvenyszek_obh","timestamp":"2020. január. 07. 16:30","title":"Ledobta a bombát az OBH új elnöke a Szegedi Törvényszékre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A 60 éves tettes mindent beismert a rendőrségnek.","shortLead":"A 60 éves tettes mindent beismert a rendőrségnek.","id":"20200107_Felakasztotta_kutyajat_egy_ferfi_Baranyaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adb8dca3-1200-4ede-b5e0-c7285fd0b88b","keywords":null,"link":"/itthon/20200107_Felakasztotta_kutyajat_egy_ferfi_Baranyaban","timestamp":"2020. január. 07. 14:08","title":"Felakasztotta kutyáját egy férfi Baranyában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f802b4a-cb1f-48d7-a920-c596c0a0f25e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hardcore játékosok számára nagyon fontos, hogy a képernyőn megjelenő tartalom gyorsan kússzon be a szemük elé. Az Nvidia és az Asus közös új fejlesztésével ez aligha lehet gond.","shortLead":"A hardcore játékosok számára nagyon fontos, hogy a képernyőn megjelenő tartalom gyorsan kússzon be a szemük elé...","id":"20200106_asus_rog_swift_360hz_monitor_ces_2020","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f802b4a-cb1f-48d7-a920-c596c0a0f25e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ee24bbd-5347-47fd-a52e-54bc1e8c1a7b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200106_asus_rog_swift_360hz_monitor_ces_2020","timestamp":"2020. január. 06. 16:08","title":"Menő új monitort dob piacra az Asus, nem is látni, olyan gyorsan frissít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8b46b97-9fd3-4c09-a1f6-e45cd017087f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Iránnak tartózkodnia kell az erőszak alkalmazásától, legfontosabb ugyanis megakadályozni, hogy elmérgesedjen a helyzet – jelentette ki a NATO főtitkára Brüsszelben, a katonai szövetség legfőbb politikai döntéshozó testülete, az Észak-atlanti Tanács rendkívüli, nagyköveti szintű ülését követően.","shortLead":"Iránnak tartózkodnia kell az erőszak alkalmazásától, legfontosabb ugyanis megakadályozni, hogy elmérgesedjen a helyzet...","id":"20200106_nato_eszak_atlanti_tanacs_iran_atomfegyver","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8b46b97-9fd3-4c09-a1f6-e45cd017087f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c59a381b-e5a8-499c-bfd3-bd6fbbec7847","keywords":null,"link":"/vilag/20200106_nato_eszak_atlanti_tanacs_iran_atomfegyver","timestamp":"2020. január. 06. 22:26","title":"NATO: Soha nem lehet atomfegyver Irán birtokában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]