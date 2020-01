Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8f7c6174-4565-439c-b33c-d84e3f9e114f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Van mit javítani a kisebb magyar cégek hatékonyságán.","shortLead":"Van mit javítani a kisebb magyar cégek hatékonyságán.","id":"20200107_Szaz_magyar_vegzi_azt_a_munkat_amit_otven_osztak_meg_tud_csinalni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f7c6174-4565-439c-b33c-d84e3f9e114f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b961d29-4428-4503-be54-46d6b34cac01","keywords":null,"link":"/kkv/20200107_Szaz_magyar_vegzi_azt_a_munkat_amit_otven_osztak_meg_tud_csinalni","timestamp":"2020. január. 07. 07:29","title":"Száz magyar végzi azt a munkát, amit ötven osztrák meg tud csinálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bb3f74b-5d14-4019-bb53-4dbfaad2e8ca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre csak prototípusként mutatták be a SanDisk új külső SSD-jét, de a paramétereit tekintve egészen lenyűgöző kütyüt dobtak össze.","shortLead":"Egyelőre csak prototípusként mutatták be a SanDisk új külső SSD-jét, de a paramétereit tekintve egészen lenyűgöző...","id":"20200107_sandisk_kulso_ssd_meghajto_tarhely_ces_2020","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0bb3f74b-5d14-4019-bb53-4dbfaad2e8ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f36e02c5-3539-48b7-9d9d-6b1596d424dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200107_sandisk_kulso_ssd_meghajto_tarhely_ces_2020","timestamp":"2020. január. 07. 09:33","title":"A SanDisk megcsinálta a világ legnagyobb külső SSD meghajtóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b5a3f1a-a0b9-447b-958c-ad76e94ba605","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Táblagép és laptop helyett a két eszköz hibrid változatát terjesztené el a fogyasztók között az Intel – derült ki a gyártó a CES 2020 elektronikai szakkiállításon tartott előadásán. Az eszköz hajlítható.","shortLead":"Táblagép és laptop helyett a két eszköz hibrid változatát terjesztené el a fogyasztók között az Intel – derült ki...","id":"20200107_intel_horseshoe_bend_laptop_tablet_hibrid_osszehajthato_kijelzo_ces_2020","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b5a3f1a-a0b9-447b-958c-ad76e94ba605&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0d0fde8-45d8-4972-ab12-038e9bf238c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200107_intel_horseshoe_bend_laptop_tablet_hibrid_osszehajthato_kijelzo_ces_2020","timestamp":"2020. január. 07. 18:15","title":"Az Intel megmutatta, hogyan kellene szerintük kinézniük a jövő laptopjainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9778858e-d44b-4c92-a310-b796436fba33","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Amerikai Csillagászati Társaság honolului találkozóján elhangzottak szerint jövő márciusban kigördül a szerelőcsarnokból a James Webb űrteleszkóp, hogy a sorozatos csúszások után végre tényleg pályára állítsák.","shortLead":"Az Amerikai Csillagászati Társaság honolului találkozóján elhangzottak szerint jövő márciusban kigördül...","id":"20200108_james_webb_urtavcso_urteleszkop","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9778858e-d44b-4c92-a310-b796436fba33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54784597-d3b0-4e0d-a65e-b7333c8d20c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200108_james_webb_urtavcso_urteleszkop","timestamp":"2020. január. 08. 11:33","title":"Most már tényleg fellövik a gigászi pénzből készülő űrtávcsövet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d33350b4-6acb-447f-a117-1777a325a3f5","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A készülék előlapjának 99 százalékát foglalja el a képernyő, de ami ennél is jobb, hogy az alacsonyabb felbontású tartalmakat is az otthoni szórakoztatásban jelenleg elérhető legjobb, 8K minőségűre skálázza fel a Samsung új tévéje.","shortLead":"A készülék előlapjának 99 százalékát foglalja el a képernyő, de ami ennél is jobb, hogy az alacsonyabb felbontású...","id":"20200107_samsung_q950ts_qled_8k_tv_keret_nelkuli_teve_felskalazas_ces2020","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d33350b4-6acb-447f-a117-1777a325a3f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f381807-c7b3-49ad-909d-a37fdf226867","keywords":null,"link":"/tudomany/20200107_samsung_q950ts_qled_8k_tv_keret_nelkuli_teve_felskalazas_ces2020","timestamp":"2020. január. 07. 22:38","title":"A Samsung ígéri: mindegy, mit néz ezen a tévén, valódi 8K minőségű lesz a kép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c62c046f-4848-447a-8eab-0d65a3959a6c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelenlegi információk szerint február 11-én rántja le a leplet a Samsung a soron következő csúcsmobiljáról, egy érdekességet azonban már most sejteni lehet róla.","shortLead":"A jelenlegi információk szerint február 11-én rántja le a leplet a Samsung a soron következő csúcsmobiljáról...","id":"20200107_samsung_galaxy_s20_kijelzoje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c62c046f-4848-447a-8eab-0d65a3959a6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5702ce41-b251-4af2-9836-cb96ccf6e770","keywords":null,"link":"/tudomany/20200107_samsung_galaxy_s20_kijelzoje","timestamp":"2020. január. 07. 10:33","title":"Kiszivárgott, mitől lehet különleges a Samsung Galaxy S20 kijelzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A 60 éves tettes mindent beismert a rendőrségnek.","shortLead":"A 60 éves tettes mindent beismert a rendőrségnek.","id":"20200107_Felakasztotta_kutyajat_egy_ferfi_Baranyaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adb8dca3-1200-4ede-b5e0-c7285fd0b88b","keywords":null,"link":"/itthon/20200107_Felakasztotta_kutyajat_egy_ferfi_Baranyaban","timestamp":"2020. január. 07. 14:08","title":"Felakasztotta kutyáját egy férfi Baranyában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e90ae9f0-9a2c-4095-9846-73ff096ecf5a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ARD német közszolgálati csatorna Nemzetközi Súlyemelő-szövetségről szóló riportja súlyos vádat fogalmazott meg a Magyar Antidopping Csoporttal szemben is, a kölni doppinglabor pedig DNS-vizsgálatokra hivatkozva állítja, hogy a magyar ellenőröknek manipulált mintákat adtak le a később doppingoláson ért versenyzők. Tiszeker Ágnes, a cég igazgatója tagadta a vádakat, azt viszont nehéz cáfolni, hogy a doppingellenőrzés világszerte kitett a korrupciós kockázatoknak.","shortLead":"Az ARD német közszolgálati csatorna Nemzetközi Súlyemelő-szövetségről szóló riportja súlyos vádat fogalmazott meg...","id":"20200107_korrupcio_iwf_ard_ajan_tamas_tiszeker_agnes_macs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e90ae9f0-9a2c-4095-9846-73ff096ecf5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"955599a2-e0ce-405a-87ef-943570dc1dbd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200107_korrupcio_iwf_ard_ajan_tamas_tiszeker_agnes_macs","timestamp":"2020. január. 07. 06:30","title":"Aján Tamás magával ránthatja a magyar doppingellenőröket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]