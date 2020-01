Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2b82cc19-c563-4086-b18a-7c87c0218da3","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Az utóbbi napok eseményeit nézve egyre többször merül fel a kérdés, hogy miért akarták a japánok elmeszelni Carlos Ghosnt, a korábban szinte istenített francia Nissan-főnököt? A bukott vezér szerdai sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy szerinte azért, mert a japánok úgy érezték: a külföldi főnök a világ legnagyobb autókonglomerátumát akarja létrehozni, és ebben ők csak másodhegedűsök lehetnének. ","shortLead":"Az utóbbi napok eseményeit nézve egyre többször merül fel a kérdés, hogy miért akarták a japánok elmeszelni Carlos...","id":"20200108_Ghosn_elmondta_szerinte_miert_mentek_neki_a_japanok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b82cc19-c563-4086-b18a-7c87c0218da3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffce4bca-34f9-4141-9bc2-f9504b2b4b9a","keywords":null,"link":"/kkv/20200108_Ghosn_elmondta_szerinte_miert_mentek_neki_a_japanok","timestamp":"2020. január. 08. 16:37","title":"A szökött Nissan-vezér elmondta, szerinte miért mentek neki a japánok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3074c82-ba48-42ed-bf00-f6d41a624d8e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az Innovációs és Technológiai Minisztérium az idei év végéig dolgozza ki a hosszú távú, átfogó, a 2050-es klímasemlegesség eléréséhez szükséges nemzeti fejlődési stratégiát.","shortLead":"Az Innovációs és Technológiai Minisztérium az idei év végéig dolgozza ki a hosszú távú, átfogó, a 2050-es...","id":"20200108_Dontott_a_kormany_a_kozep_es_hosszutavu_energia_es_klimapolitikai_prioritasairol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3074c82-ba48-42ed-bf00-f6d41a624d8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9f69c0d-168d-49d6-b582-701606ee47e2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200108_Dontott_a_kormany_a_kozep_es_hosszutavu_energia_es_klimapolitikai_prioritasairol","timestamp":"2020. január. 08. 20:20","title":"Döntött a kormány a klímapolitikai prioritásokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7782c8b-094e-46dd-a1dc-4241366103b7","c_author":"","category":"360","description":"Nagyon súlyos állításokat fogalmazott meg az ARD oknyomozó újságírói által készített dokumentumfilm a Nemzetközi Súlyemelő-szövetség magyar elnökéről, Aján Tamásról, illetve a Magyar Antidopping Csoportról. A filmben korrupcióról, titkos bankszámlákról, meghamisított doppingtesztekről beszélnek. A filmet egyelőre csak Németországban lehet legálisan megnézni. A téma fontossága miatt a film teljes leiratát közöljük. ","shortLead":"Nagyon súlyos állításokat fogalmazott meg az ARD oknyomozó újságírói által készített dokumentumfilm a Nemzetközi...","id":"20200108_ajan_ard_macs_nob_iwf","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d7782c8b-094e-46dd-a1dc-4241366103b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db7e0e80-bdf3-4eeb-915a-3f8e785d7940","keywords":null,"link":"/360/20200108_ajan_ard_macs_nob_iwf","timestamp":"2020. január. 08. 17:01","title":"Titkos dopping: A súlyemelők ura – avagy hogy tesznek tönkre egy olimpiai sportágat - itt az ARD-film leirata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef9ffda0-4bc0-4fa2-ab90-9fd6c59de787","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik új elnöke pedig Jakab Péter lesz nagy valószínűséggel.","shortLead":"A Jobbik új elnöke pedig Jakab Péter lesz nagy valószínűséggel.","id":"20200109_Tizenhat_ev_utan_tavozik_a_Jobbik_partigazgatoja_helyere_a_mostani_elnok_kerulhet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef9ffda0-4bc0-4fa2-ab90-9fd6c59de787&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a93099aa-195b-491f-875a-d69fb47c8eef","keywords":null,"link":"/itthon/20200109_Tizenhat_ev_utan_tavozik_a_Jobbik_partigazgatoja_helyere_a_mostani_elnok_kerulhet","timestamp":"2020. január. 09. 08:35","title":"Tizenhat év után távozik a Jobbik pártigazgatója, helyére a mostani elnök kerülhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00a75b61-679d-4625-b95a-05dc53414014","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"A személyes vízfogyasztás csökkentése szó szerint komoly fennakadásokat okozhat a csatornarendszerben. A spórolásnak hátrányai is vannak, sőt még az sem biztos, hogy pénzben mérve kifizetődik. Azért persze tudunk fenntarthatóan is spórolni.","shortLead":"A személyes vízfogyasztás csökkentése szó szerint komoly fennakadásokat okozhat a csatornarendszerben. A spórolásnak...","id":"20200107_csatornahalozat_csatornazat_ivoviz_halozat_vizfogyasztas_takarekoskodas_rejtett_vizfogyasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00a75b61-679d-4625-b95a-05dc53414014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ded0d3e6-825b-48f6-b62e-e048bf5c2941","keywords":null,"link":"/tudomany/20200107_csatornahalozat_csatornazat_ivoviz_halozat_vizfogyasztas_takarekoskodas_rejtett_vizfogyasztas","timestamp":"2020. január. 07. 12:30","title":"Nem is gondolná, mennyire visszaüthet, ha spórol otthon a vízzel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"082e37c4-73b2-4400-ab47-c4eea352a707","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az univerzum \"gyerekkorából\" származik az a galaxistrió, amely a legtávolabbi az eddig azonosított csoportok közül.","shortLead":"Az univerzum \"gyerekkorából\" származik az a galaxistrió, amely a legtávolabbi az eddig azonosított csoportok közül.","id":"20200109_az_eddig_legtavolabbi_galaxis_egs77","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=082e37c4-73b2-4400-ab47-c4eea352a707&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0b772fc-66e8-4a16-8db1-bb28d6c7c948","keywords":null,"link":"/tudomany/20200109_az_eddig_legtavolabbi_galaxis_egs77","timestamp":"2020. január. 09. 10:03","title":"Minden eddig ismertnél távolabbi galaxisokra bukkantak a csillagászok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75526916-ec00-4d4c-af54-560ab56563b0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan piacra dobhatja az Apple az iPhone SE régóta várt utódját, amelyről – a kiszivárgott információk alapján – néhány renderelt kép és egy videó is készült.","shortLead":"Hamarosan piacra dobhatja az Apple az iPhone SE régóta várt utódját, amelyről – a kiszivárgott információk alapján –...","id":"20200109_apple_iphone_se_2_iphone_9_olcso_iphone_renderelt_kep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75526916-ec00-4d4c-af54-560ab56563b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b8f1ade-9887-4951-8644-67399bcab887","keywords":null,"link":"/tudomany/20200109_apple_iphone_se_2_iphone_9_olcso_iphone_renderelt_kep","timestamp":"2020. január. 09. 09:03","title":"Így nézhet ki az új olcsó iPhone – fotó, videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f09d89b6-633a-427a-8209-a4734b211a23","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A tragédia körülményeit még vizsgálja a rendőrség.","shortLead":"A tragédia körülményeit még vizsgálja a rendőrség.","id":"20200108_nagykanizsa_csaladi_tragedia_fustgaz_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f09d89b6-633a-427a-8209-a4734b211a23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ff135db-0431-4046-a3b8-e94426775d5d","keywords":null,"link":"/itthon/20200108_nagykanizsa_csaladi_tragedia_fustgaz_rendorseg","timestamp":"2020. január. 08. 14:22","title":"Napokkal ezelőtt elhunyhatott a Nagykanizsán holtan talált család","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]