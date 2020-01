Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"808ea6ef-9988-41a7-b54c-ba3b3abe51d0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Abban nincs meglepetés, hogy Mészáros Lőrinc a leggazdagabb, de hogyan alakult a többiek sorsa?","shortLead":"Abban nincs meglepetés, hogy Mészáros Lőrinc a leggazdagabb, de hogyan alakult a többiek sorsa?","id":"20200110_Igy_gazdagodtak_a_legvagyonosabb_magyarok_2014_ota","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=808ea6ef-9988-41a7-b54c-ba3b3abe51d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c12f6635-dec1-4828-927d-fcb50cb33524","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200110_Igy_gazdagodtak_a_legvagyonosabb_magyarok_2014_ota","timestamp":"2020. január. 10. 09:32","title":"Látványos infografikán, hogyan gazdagodtak a legvagyonosabb magyarok 2014 óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"076074f2-1aa5-40ea-8b67-6c9c712f54cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Takács Szabolcs Ferencnek a végkielégítéshez milliós szabadságmegváltás is járt. Vaskos borítékkal lépett ki az ajtón.","shortLead":"Takács Szabolcs Ferencnek a végkielégítéshez milliós szabadságmegváltás is járt. Vaskos borítékkal lépett ki az ajtón.","id":"20200109_takacs_szabolcs_ferenc_szabadsagmegvaltas_vegkielegites_allamtitkar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=076074f2-1aa5-40ea-8b67-6c9c712f54cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90d4fb46-99c2-4c1f-88bb-7fcd3b2c44cd","keywords":null,"link":"/itthon/20200109_takacs_szabolcs_ferenc_szabadsagmegvaltas_vegkielegites_allamtitkar","timestamp":"2020. január. 09. 13:45","title":"Több mint 12 millió forinttal távozik posztjáról egy államtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f34bcb4-67ff-4bb6-8f22-97ea99ac9769","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Irán legfőbb vallási és politikai vezetője szerint az Egyesült Államoknak távoznia kell a régióból. Az amerikai katonák által használt iraki támaszpontok elleni rakétacsapásokat az amerikaiak arcul csapásának nevezte, de szerinte Irán nem érheti be ezzel a katonai akcióval.","shortLead":"Irán legfőbb vallási és politikai vezetője szerint az Egyesült Államoknak távoznia kell a régióból. Az amerikai katonák...","id":"20200108_ali_hameini_washington_teheran_arcul_csapas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f34bcb4-67ff-4bb6-8f22-97ea99ac9769&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4099a8e-11bc-444c-acc6-9c3325be1191","keywords":null,"link":"/vilag/20200108_ali_hameini_washington_teheran_arcul_csapas","timestamp":"2020. január. 08. 13:44","title":"Hamenei ajatollah: Irán arcul csapta az Egyesült Államokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8f51f09-5fa9-48e1-8c5b-17161cb061a5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Irán szerint a feketedobozok annyira nem rongálódtak meg, hogy ne lehessen adatokat kinyerni belőlük.","shortLead":"Irán szerint a feketedobozok annyira nem rongálódtak meg, hogy ne lehessen adatokat kinyerni belőlük.","id":"20200108_iran_lezuhant_ukran_repulo_feketedoboz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8f51f09-5fa9-48e1-8c5b-17161cb061a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a1337cf-d521-4048-b5f7-39abadec5431","keywords":null,"link":"/vilag/20200108_iran_lezuhant_ukran_repulo_feketedoboz","timestamp":"2020. január. 08. 13:12","title":"Megsérültek, de megvannak a lezuhant ukrán repülő feketedobozai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a50e35e0-c384-44fe-ac2f-5b455ad15d71","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Valószínűleg egy elektromos autó okozta a tüzet. ","shortLead":"Valószínűleg egy elektromos autó okozta a tüzet. ","id":"20200108_tuz_norvegia_repuloter_parkolohaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a50e35e0-c384-44fe-ac2f-5b455ad15d71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba09ec66-cd52-471d-b403-e360463e24d2","keywords":null,"link":"/cegauto/20200108_tuz_norvegia_repuloter_parkolohaz","timestamp":"2020. január. 08. 16:41","title":"Autók százai égtek porrá egy norvég repülőtér parkolóházában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3891504-2eea-4c28-8280-855e2bf761b7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Geoff Wilson motorizált jármű nélkül több mint ötezer kilométert tett meg.","shortLead":"Geoff Wilson motorizált jármű nélkül több mint ötezer kilométert tett meg.","id":"20200108_geoff_wilson_sarkvideki_ut_rekord","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3891504-2eea-4c28-8280-855e2bf761b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2f46a04-2a3a-45fb-b5dd-5c82cebf6698","keywords":null,"link":"/elet/20200108_geoff_wilson_sarkvideki_ut_rekord","timestamp":"2020. január. 08. 19:10","title":"Minden idők leghosszabb sarkvidéki útját teljesítette egy ausztrál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"807394d8-aeb4-4625-b068-4bb9680f9dc4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nekik megítélt kétmillió forintos sérelemdíjat várja a civil szervezet.","shortLead":"A nekik megítélt kétmillió forintos sérelemdíjat várja a civil szervezet.","id":"20200109_miniszterelnoki_kabinetiroda_magyar_helsinki_bizottsag_bocsanatkeres_serelemdij","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=807394d8-aeb4-4625-b068-4bb9680f9dc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d6d24be-0450-4ce3-b2bd-c3455a4839be","keywords":null,"link":"/itthon/20200109_miniszterelnoki_kabinetiroda_magyar_helsinki_bizottsag_bocsanatkeres_serelemdij","timestamp":"2020. január. 09. 12:27","title":"Bocsánatot már kér, de még nem fizetett a Rogán-minisztérium a Helsinki Bizottságnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az épület teljes egészében leégett.","shortLead":"Az épület teljes egészében leégett.","id":"20200108_holttestet_talaltak_egy_kigyulladt_csaladi_hazban_turjen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"617b8ef3-1f7f-4361-9f19-2c1a7f16a475","keywords":null,"link":"/itthon/20200108_holttestet_talaltak_egy_kigyulladt_csaladi_hazban_turjen","timestamp":"2020. január. 08. 15:04","title":"Holttestet találtak egy kigyulladt családi házban Türjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]