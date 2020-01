Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5c59fd83-36bd-4bd5-8622-96ec6444be81","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rezsit mindenképp ki fogja tudni gazdálkodni Meghan Markle és Harry herceg az után is, hogy eltávolodik az angol királyi családtól, de pontosan miből?","shortLead":"A rezsit mindenképp ki fogja tudni gazdálkodni Meghan Markle és Harry herceg az után is, hogy eltávolodik az angol...","id":"20200111_Mibol_elhet_meg_egy_angol_kiralyi_par_ha_megprobal_dolgozni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c59fd83-36bd-4bd5-8622-96ec6444be81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09cd503b-7e9f-4bf4-bfce-bc257457ae44","keywords":null,"link":"/elet/20200111_Mibol_elhet_meg_egy_angol_kiralyi_par_ha_megprobal_dolgozni","timestamp":"2020. január. 11. 16:07","title":"Miből élhet meg egy angol királyi pár, ha megpróbál dolgozni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"031f16e1-3a55-4569-8d97-6a8202276c39","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint még bőven van mit csiszolni a Facebook hirdetési feltételein, a platformon ugyanis továbbra is fut olyan hirdetés, ami a kiskapukat kihasználva az oltásellenesség mellett kampányol.","shortLead":"A jelek szerint még bőven van mit csiszolni a Facebook hirdetési feltételein, a platformon ugyanis továbbra is fut...","id":"20200109_facebook_oltasellenesseg_hirdetes_reklam_earthly_szamarkohoges","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=031f16e1-3a55-4569-8d97-6a8202276c39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"723bc86c-88f6-47db-844d-2c6e3f5b26e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200109_facebook_oltasellenesseg_hirdetes_reklam_earthly_szamarkohoges","timestamp":"2020. január. 09. 17:03","title":"Hirdetéssel nyomulnak az oltásellenesek, a Facebook pedig hagyja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"223973e1-0b18-495e-b02b-54fca81818aa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Forma–1-ben nem diadalmenet, amit a franciák mostanság bejárnak, de az utcai hibrid és elektromos technológiák fejlesztésében élen járnak.","shortLead":"A Forma–1-ben nem diadalmenet, amit a franciák mostanság bejárnak, de az utcai hibrid és elektromos technológiák...","id":"20200110_Versenytechnikat_kapott_a_hibrid_Renault_Clio_es_Captur","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=223973e1-0b18-495e-b02b-54fca81818aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e0ff49f-e77c-433a-a469-7fc6e0f34473","keywords":null,"link":"/cegauto/20200110_Versenytechnikat_kapott_a_hibrid_Renault_Clio_es_Captur","timestamp":"2020. január. 10. 14:59","title":"Versenytechnikát kapott a hibrid Renault Clio és Captur","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b167ec99-6c40-40d0-a823-7a1fc37541b3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha valaki az Autobahnon folyamatosan teljesen lenyomott gázpedállal közlekedik, akkor még a nagy akkumulátorkapacitás ellenére is nagyon gyorsan lemerülhet a kocsija.","shortLead":"Ha valaki az Autobahnon folyamatosan teljesen lenyomott gázpedállal közlekedik, akkor még a nagy akkumulátorkapacitás...","id":"20200110_padlogazzal_mennyit_birnak_a_legerosebb_villanyautok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b167ec99-6c40-40d0-a823-7a1fc37541b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa40b963-1644-4ef5-bfac-35bc794ff8b8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200110_padlogazzal_mennyit_birnak_a_legerosebb_villanyautok","timestamp":"2020. január. 10. 07:59","title":"Padlógázzal mennyit bírnak a legerősebb villanyautók?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A háromgyerekes anyák szja-mentességét is felvetette Orbán, postáshiány és a jövő városa Japánban. A hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"A háromgyerekes anyák szja-mentességét is felvetette Orbán, postáshiány és a jövő városa Japánban. A hvg360 esti...","id":"20200109_Radar360_korlatozottan_nyilvanos_Orbansajtotajekoztato_ezermilliardos_hiany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"519ba6ca-4688-445e-8355-ef775dd74249","keywords":null,"link":"/360/20200109_Radar360_korlatozottan_nyilvanos_Orbansajtotajekoztato_ezermilliardos_hiany","timestamp":"2020. január. 09. 17:30","title":"Radar360: korlátozottan nyilvános Orbán-sajtótájékoztató, ezermilliárdos hiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"136334ab-2fa8-4553-abfb-d36ec9588fff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A minisztérium szerint a bíróság ítéletét kell vizsgálni, amely korábbi tettéért 5 évre ítélte a decemberben gyerekeit megölő férfit. A gyámhivatal, a család és gyermekjóléti szolgálat nem hibázott.","shortLead":"A minisztérium szerint a bíróság ítéletét kell vizsgálni, amely korábbi tettéért 5 évre ítélte a decemberben gyerekeit...","id":"20200109_Megszuletett_az_Igazsagugyi_Miniszterium_jelentese_a_gyori_gyerekgyilkossagrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=136334ab-2fa8-4553-abfb-d36ec9588fff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d85fb004-621b-4310-bd85-cdcc1d8e981d","keywords":null,"link":"/itthon/20200109_Megszuletett_az_Igazsagugyi_Miniszterium_jelentese_a_gyori_gyerekgyilkossagrol","timestamp":"2020. január. 09. 20:10","title":"Elkészült az Igazságügyi Minisztérium jelentése a győri kettős gyerekgyilkosságról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c784394-5e9d-4fe6-9985-927a620e98be","c_author":"Emőd Péter","category":"360","description":"Az embert gyakran kitaszítottnak ábrázoló műveiben Farkas István mintha előre megérezte volna a sorsfordító történéseket. A még mindig nem a rangján kezelt XX. századi festőről minden eddiginél átfogóbb képet ad a Magyar Nemzeti Galéria kiállítása.","shortLead":"Az embert gyakran kitaszítottnak ábrázoló műveiben Farkas István mintha előre megérezte volna a sorsfordító...","id":"202002__farkas_istvan__kihult_vilag__utolso_utani_pillanat__orok_fogsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c784394-5e9d-4fe6-9985-927a620e98be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab364bc5-5ac5-4509-9e92-b7af28479645","keywords":null,"link":"/360/202002__farkas_istvan__kihult_vilag__utolso_utani_pillanat__orok_fogsag","timestamp":"2020. január. 10. 19:00","title":"A legnagyobbak mellett dolgozott a magyar festőzseni, mégis kevesen ismerik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"236a584a-90ec-4a2e-ac46-58a697c19e28","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A közösségi elektromos rollerek egyre nagyobb veszteségeket generálnak a cégeknek.","shortLead":"A közösségi elektromos rollerek egyre nagyobb veszteségeket generálnak a cégeknek.","id":"20200110_Egy_tucatnyi_varosbol_vonul_ki_a_Lime","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=236a584a-90ec-4a2e-ac46-58a697c19e28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16450500-6eeb-407e-8150-dab28d3348a0","keywords":null,"link":"/kkv/20200110_Egy_tucatnyi_varosbol_vonul_ki_a_Lime","timestamp":"2020. január. 10. 15:45","title":"Tucatnyi városból vonul ki az e-rolleres Lime","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]