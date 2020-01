Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"51833152-2513-41de-b0eb-2ab33fdd1b96","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Régebben annak is örülhetett egy felhasználó, ha 16 GB-nyi belső tárhelye volt, a technológia azonban hihetetlen ütemben fejlődik, s állítólag hamarosan érkezhet egy olyan játékra (is) alkalmas okostelefon, amelyben már a RAM mennyisége ennyi – először a világon.","shortLead":"Régebben annak is örülhetett egy felhasználó, ha 16 GB-nyi belső tárhelye volt, a technológia azonban hihetetlen...","id":"20200114_xiaomi_black_shark3_16_gb_ram_telefon_androidos_mobil","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51833152-2513-41de-b0eb-2ab33fdd1b96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c547744a-e718-4d2a-9954-4ee21537ed8b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200114_xiaomi_black_shark3_16_gb_ram_telefon_androidos_mobil","timestamp":"2020. január. 14. 11:03","title":"Jönnek a 16 GB RAM-mal szerelt androidos telefonok – ez lehet az első","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f1475be-c9b4-4852-a4b3-071d146fecd4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kelleténél több érésszabályozó került a Lidl által árult egyik paradicsomba, nem szabad elfogyasztani. A vételárat visszatéríti a bolt.","shortLead":"A kelleténél több érésszabályozó került a Lidl által árult egyik paradicsomba, nem szabad elfogyasztani. A vételárat...","id":"20200114_furtosparadicsom_lidl_termekvisszahivas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f1475be-c9b4-4852-a4b3-071d146fecd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f86a9c9-22fc-4ec4-9dee-4b213e7143f8","keywords":null,"link":"/kkv/20200114_furtosparadicsom_lidl_termekvisszahivas","timestamp":"2020. január. 14. 14:23","title":"Gond van egy Lidlben árusított paradicsommal, ne egye meg!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"040bfd1b-7227-441e-b1cd-bd00951cb19f","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A román parlament megszavazta, az államfő pedig kihirdette a családi pótlék duplázásáról szóló törvényt, bár végrehajtására jelenleg nincs pénz a költségvetésben. Magyarországon a családi pótlék 2008 óta nem emelkedett, a Fidesz ugyanis az adókedvezményeket preferálja.","shortLead":"A román parlament megszavazta, az államfő pedig kihirdette a családi pótlék duplázásáról szóló törvényt, bár...","id":"20200114_Megduplazzak_a_csaladi_potlekot_Romaniaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=040bfd1b-7227-441e-b1cd-bd00951cb19f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"148c2deb-3cba-4a24-a5b2-8f1b25cbc2ef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200114_Megduplazzak_a_csaladi_potlekot_Romaniaban","timestamp":"2020. január. 14. 14:11","title":"Megduplázzák a családi pótlékot Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3adac79e-c3fc-4a8b-b0b5-54145b13e2c3","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Első pillantásra ideálisnak tűnhet, ha a vezető egy barátját is a csapatában tudhatja. De néha több probléma adódik csupán ebből az egy munkakapcsolatból, mint a csapat többi részének menedzseléséből.","shortLead":"Első pillantásra ideálisnak tűnhet, ha a vezető egy barátját is a csapatában tudhatja. De néha több probléma adódik...","id":"20200114_Hol_a_hatar_Tiltott_zonak_baratsag_eseten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3adac79e-c3fc-4a8b-b0b5-54145b13e2c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d55259b-3560-4ee2-81c1-3f181ea886da","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20200114_Hol_a_hatar_Tiltott_zonak_baratsag_eseten","timestamp":"2020. január. 14. 14:47","title":"Hol a határ? Tiltott zónák barátság esetén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37772aae-94cc-4480-88d8-316ce8eebb60","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Magyarázkodásra kényszerült a Vatikán XVI. Benedeknek a papi nőtlenség kérdését érintő írása miatt, amelyet a nyugalmazott pápa tudomása nélkül hoztak nyilvánosságra. ","shortLead":"Magyarázkodásra kényszerült a Vatikán XVI. Benedeknek a papi nőtlenség kérdését érintő írása miatt, amelyet...","id":"20200114_xvi_benedek_ferenc_papa_vatikan_colibatus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37772aae-94cc-4480-88d8-316ce8eebb60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0e33c1a-ee85-4ae0-9994-5b220078c4fa","keywords":null,"link":"/vilag/20200114_xvi_benedek_ferenc_papa_vatikan_colibatus","timestamp":"2020. január. 14. 12:24","title":"Túl szűk lett a Vatikán két pápa számára?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"473d5749-bd08-4438-8f1f-582fc72459fa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megvette a magyar tulajdonban lévő Master Good Kft. az angol tulajdonú Sága Zrt. részvényeinek 100 százalékát, a vételár kiegyenlítése hétfőn megtörtént - tájékoztatta a Master Good az MTI-t.","shortLead":"Megvette a magyar tulajdonban lévő Master Good Kft. az angol tulajdonú Sága Zrt. részvényeinek 100 százalékát...","id":"20200114_Megvette_a_magyar_Master_Good_a_Sagat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=473d5749-bd08-4438-8f1f-582fc72459fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca385538-99ef-4bb7-b53b-b87f42413477","keywords":null,"link":"/kkv/20200114_Megvette_a_magyar_Master_Good_a_Sagat","timestamp":"2020. január. 14. 04:53","title":"Megvette a magyar Master Good a Ságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40b8b775-6345-41c0-9ccf-6d27872c6dca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Néppárt frakcióvezetője szerint aki közéjük akar tartozni, annak tiszteletben kell tartania az értékeiket. ","shortLead":"Az Európai Néppárt frakcióvezetője szerint aki közéjük akar tartozni, annak tiszteletben kell tartania az értékeiket. ","id":"20200114_Manfred_Weber_Neppart_Orban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=40b8b775-6345-41c0-9ccf-6d27872c6dca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48c89f27-97db-4ed7-b3ba-b11d1badd5f8","keywords":null,"link":"/itthon/20200114_Manfred_Weber_Neppart_Orban","timestamp":"2020. január. 14. 15:58","title":"Manfred Weber: Nem kérünk kioktatást Orbántól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c705a643-2def-4c15-87fe-6bf0906b6a8b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tizenhárom megyére adtak ki figyelmeztetést a köd miatt.","shortLead":"Tizenhárom megyére adtak ki figyelmeztetést a köd miatt.","id":"20200115_Kodben_marad_ma_is_az_orszag_ketharmada","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c705a643-2def-4c15-87fe-6bf0906b6a8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12cc04cb-cea7-4982-96c3-ea23576dfb6f","keywords":null,"link":"/itthon/20200115_Kodben_marad_ma_is_az_orszag_ketharmada","timestamp":"2020. január. 15. 05:32","title":"Ködben marad ma is az ország kétharmada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]