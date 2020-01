Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dd06ec5d-a42a-4174-ab82-03d2dfadf666","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új erőforrás alacsonyabb üzemeltetési költéséggel, szerényebb szén-dioxid-kibocsátással és nagyobb nyomatékkal kecsegtet.","shortLead":"Az új erőforrás alacsonyabb üzemeltetési költéséggel, szerényebb szén-dioxid-kibocsátással és nagyobb nyomatékkal...","id":"20200115_igeretes_uj_benzinmotort_mutatott_be_a_dacia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd06ec5d-a42a-4174-ab82-03d2dfadf666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"150d785d-243a-406b-8897-db602ab1c6ee","keywords":null,"link":"/cegauto/20200115_igeretes_uj_benzinmotort_mutatott_be_a_dacia","timestamp":"2020. január. 15. 13:21","title":"Ígéretes új benzinmotort mutatott be a Dacia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4132710f-f754-4881-a3d0-a3a76f5b1f8f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Soha nem volt még akkora a készpénzállomány, mint most. Az MNB szerint is károsan sok készpénz van az embereknél.","shortLead":"Soha nem volt még akkora a készpénzállomány, mint most. Az MNB szerint is károsan sok készpénz van az embereknél.","id":"20200115_6627_milliard_forintot_tartanak_a_magyarok_a_matracban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4132710f-f754-4881-a3d0-a3a76f5b1f8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92585dc9-b122-4a41-81c2-8bd93c25dfbc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200115_6627_milliard_forintot_tartanak_a_magyarok_a_matracban","timestamp":"2020. január. 15. 05:07","title":"6627 milliárd forintot tartanak a magyarok a matracban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"135d190b-3a94-43c5-aa9e-f199446f792b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zajlik a ferencvárosi Haller Park felújítása, amelynek része lenne egy szabadtéri kézilabdapálya kialakítása is. De jött egy választás és pont elfogyott a pénz a fideszes vezetésű kézilabda-szövetségnél.","shortLead":"Zajlik a ferencvárosi Haller Park felújítása, amelynek része lenne egy szabadtéri kézilabdapálya kialakítása is. De...","id":"20200114_baranyi_krisztina_ferencvaros_kezilabdapalya_kocsis_mate","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=135d190b-3a94-43c5-aa9e-f199446f792b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56b161fe-47cc-46f3-ab03-d487173fab0e","keywords":null,"link":"/itthon/20200114_baranyi_krisztina_ferencvaros_kezilabdapalya_kocsis_mate","timestamp":"2020. január. 14. 16:33","title":"Baranyi Krisztina: Kocsis Máté megbüntette Ferencvárost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec5148c5-21aa-48fc-afc5-c972a9ab30fb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezúttal nem fotó, hanem egy lista került ki az internetre arról, milyen specifikációval érkezhet a Samsung legerősebb csúcsmobilja.","shortLead":"Ezúttal nem fotó, hanem egy lista került ki az internetre arról, milyen specifikációval érkezhet a Samsung legerősebb...","id":"20200114_samsung_galaxy_s20_ultra_specifikacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec5148c5-21aa-48fc-afc5-c972a9ab30fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e6a89ef-2868-432e-80c5-a983af0b84ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20200114_samsung_galaxy_s20_ultra_specifikacio","timestamp":"2020. január. 14. 08:37","title":"Ha igaz, amit a Samsungról pletykálnak, brutális mobil lesz a Galaxy S20 Ultra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18f3dce0-dd09-4cd9-bc38-eaaf9238e289","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több pályán ingyen vagy kedvezményes jeggyel korizhatunk.","shortLead":"Több pályán ingyen vagy kedvezményes jeggyel korizhatunk.","id":"20200115_Szombaton_lesz_a_Jegpalyak_ejszakaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18f3dce0-dd09-4cd9-bc38-eaaf9238e289&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"354ab811-d721-42fa-96f7-2f7f6053a352","keywords":null,"link":"/elet/20200115_Szombaton_lesz_a_Jegpalyak_ejszakaja","timestamp":"2020. január. 15. 10:26","title":"Szombaton lesz a Jégpályák éjszakája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5c4dbdf-49c4-4071-a3bd-2402911f580e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felhasználók milliói siratják a Microsoft nyugdíjba vonuló oprendszerét, a Windows 7-et, pedig van miért szidni a 10 éves szoftvert.","shortLead":"Felhasználók milliói siratják a Microsoft nyugdíjba vonuló oprendszerét, a Windows 7-et, pedig van miért szidni a 10...","id":"20200115_windows_7_legzavarobb_funkciok_metro_felulet_gadget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5c4dbdf-49c4-4071-a3bd-2402911f580e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9b84872-386f-40e7-9937-b099851b3781","keywords":null,"link":"/tudomany/20200115_windows_7_legzavarobb_funkciok_metro_felulet_gadget","timestamp":"2020. január. 15. 10:03","title":"5 ok, amiért nagyon idegesítő rendszer a Windows 7","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d391b5a6-8af6-4958-8026-8f13113fe293","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Magnus Carlsen a 111. meccsén sem talált legyőzőre.","shortLead":"Magnus Carlsen a 111. meccsén sem talált legyőzőre.","id":"20200114_sakkvilagbajnok_veretlensegi_vilagrekord_magnus_carlsen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d391b5a6-8af6-4958-8026-8f13113fe293&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a8b058c-c871-4d98-8b4a-84a1aba89fd1","keywords":null,"link":"/sport/20200114_sakkvilagbajnok_veretlensegi_vilagrekord_magnus_carlsen","timestamp":"2020. január. 14. 18:07","title":"Megdöntötte a veretlenségi világrekordot a sakkvilágbajnok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5f5ef96-81a0-4896-ada4-ce9c46c9b53b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"HR-eseket vettek fel elsőnek az új gyárhoz, hónapokkal az előtt, hogy elkezdődne az építkezés.","shortLead":"HR-eseket vettek fel elsőnek az új gyárhoz, hónapokkal az előtt, hogy elkezdődne az építkezés.","id":"20200115_Felvettek_az_elso_het_dolgozot_a_debreceni_BMWgyarba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5f5ef96-81a0-4896-ada4-ce9c46c9b53b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f163f10d-9188-4d24-a854-046b09831f8e","keywords":null,"link":"/kkv/20200115_Felvettek_az_elso_het_dolgozot_a_debreceni_BMWgyarba","timestamp":"2020. január. 15. 06:26","title":"Felvették az első hét dolgozót a debreceni BMW-gyárba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]