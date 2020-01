Bűnös, valóban milliókat sikkasztott el egy V. kerületi iskola alapítványának pénzéből – ismerte el az a tanár, aki a bűncselekmény idején egyben az V. kerületi önkormányzat bizottságának Fidesz-KDNP delegáltja is volt. A rendőrség korábban leállította a nyomozást azzal, hogy nem történt semmi törvénytelen, ehhez képest ott voltunk a tárgyaláson, ahol a gyerekek tanulmányaira, kirándulására szánt pénzt lenyúló tanárt végül jogerősen elítélték. A kiszabott pénzbüntetést részletekben fizetheti ki a pedagógus, aki jelenleg is egy iskolában dolgozik - miközben a megrövidített alapítvány szerint máig nem térítette meg a diákjaiknak okozott teljes kárt.

Még azzal a lehetőséggel sem élt, hogy az „utolsó szó jogán” bármit mondjon, egyből elismerte a V. kerületi Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium egykor „a fideszes tanár úr”-ként emlegetett pedagógusa, hogy bűnös. Méghozzá abban, hogy éveken át dézsmálta az iskolai alapítvány pénzét, összesen 3 millió forintot elsikkasztva abból, amit a szülők, egykori diákok és más támogatók adtak össze a gyerekeknek táborozásra, kirándulásra, tanulmányi jutalmakra. A most már jogerősen elítélt Király András Győzőt azért emlegették így, mert a bűncselekmény idején, 2017-ben – a tanítással párhuzamosan - az V. kerületi önkormányzatban a Fidesz–KDNP által delegált tag volt, ráadásul pont a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottságban.

Iskolai forrásaink akkor a tanár fideszes hátterével magyarázták, hogy az ügyet először megpróbálták eltussolni, az összehívott tantestület tagjaival még egy titoktartási nyilatkozatot is aláírattak, nehogy kitudódjon.

Mindent tagadott, most mindent inkább beismert

A hvg.hu-nak mégis sikerült feltárni a sikkasztás körülményeit, és most, évekkel később ott voltunk a Pesti Központi Kerületi Bíróságon decemberben tartott előkészítő ülésén is, ami után indult volna az érdemi büntetőeljárás, de mivel a tanár nem fűzött hozzá semmit az ügyész által ismertetett vádhoz - alapból igyekezett keveset beszélni -, helyből lemondott a tárgyaláshoz fűződő jogáról és rögtön bűnösnek is vallotta magát, ezért gyorsan véget ért az ülés.

Mindez többszörösen tanulságos volt, hiszen az ügy leleplezésekor még a lapunknak eljuttatott nyilatkozatban egyszerűen valótlannak titulálta a cikkünket. Másrészt azért is sajátos volt végighallgatni a totális beismerést, mert bár nyomozás indult az eltűnt alapítványi pénz miatt, a rendőrség 2017 őszén megszüntette az eljárást arra hivatkozva, hogy

nem történt bűncselekmény, Király nem nyúlta le a milliós összeget, csak hazavitte

(erről a "bravúros" felderítésről és lezárásról itt írtunk).

Részletekben tüntette el a pénzt, most részletekben fizetve bűnhődhet

A cikksorozatunkat követően végül mégis folytatódott a büntetőeljárás. A decemberi tárgyaláson ismertetett tényállás szerint az iskolások támogatására létrehozott Szemerések a Szemeréért Alapítvány elnökhelyetteseként a tanár magánál tartotta a szervezet bankkártyáját, így a kivonatok, a tanúk elmondása, minden alátámasztotta, hogy ő apasztotta a számlát.

Királyt ezért "nagyobb értékre, üzletszerűen és folytatólagosan elkövetett sikkasztásban" találták bűnösnek és 300 ezer forint pénzbüntetésre ítélték, ami kevesebb a vád által javasolt összegű szankciónál. A bíró ugyanis a törvényi minimumhoz közeli összeget vett alapul, figyelemmel Király „személyi körülményeire”. Ha nem fizetné meg, akkor fogházban letöltendő büntetésre váltják át, ugyanakkor megkönnyítették a tanár dolgát: megengedték a részletfizetést, így 6 hónapra elosztva, 50 ezer forintonként törlesztheti a kirótt összeget.

A bíróságon elhangzott, hogy „mégiscsak 1-5 évig terjedő bűncselekményről” van szó, és súlyosbító körülménynek számított, hogy huzamos időn keresztül dézsmálta a rá bízott pénzt. Viszont enyhítő körülményként figyelembe vették büntetlen előélete mellett azt, hogy Király a kár nagy részét, nagyjából 3 millió forintot magától megtérítette. Arra a részletre már nem tértek ki, hogyan történt a visszafizetés: amikor 2017-ben lapunk tudatta Királlyal, hogy cikket írunk a tudomásunkra jutott sikkasztásról, tőlünk időt kért a nyilatkozatra, de helyette már csak az iskola igazgatója jelentkezett azzal, a tanár váratlanul „visszahozta a pénzt”.

Király ott rögtön tudomásul vette az ítéletet, az ügyész – pár nap gondolkodási idő után – szintén, így az jogerőre emelkedett. Még ott, a tárgyalóteremből kijövet szerettünk volna kérdéseket feltenni a frissen elítélt pedagógusnak, de nem kívánt nyilatkozni, majd gyorsan távozott is a bíróságról.

Jelenleg is egy iskolában dolgozik

Miután a történtek kirobbanása táján az V. kerületi Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnáziumból szabadságra ment, majd végleg eltűnt, Király egy másik iskolában helyezkedett el, a fenntartó Klebelsberg Központ (akkori lánykori nevén Klik) pedig szabályosan eltitkolta, hol alkalmazzák – közpénzből – a diákok alapítványi pénzét meglovasító kollégát. A most decemberi tárgyalás elején, a személyi körülményeire vonatkozó kérdésekre válaszolva a pedagógus elmondta, hogy jelenleg is tanítóként dolgozik. Megkerestük az utolsó ismert munkahelye alapján illetékes tankerületi központot, de cikkünk megjelenéséig nem kaptunk választ kérdéseinkre.

A Szemerések a Szemeréért Alapítvány kuratóriumának egyik jelenlegi tagja névtelenséget kérve felháborítónak nevezte, hogy Király még mindig gyerekekkel, pedagógusként dolgozik, hiszen „most már jogerősen kimondták róla, hogy egy bűnöző”. Főleg azért tartja ezt elfogadhatatlannak, mert szerinte a sikkasztás az iskolájuk életére máig hatással van, „hosszú távon hat a bizalomvesztés”. „Hiába tettük utána rendbe az alapítvány pénzügyeit, a szabályzatot, hogy többé ne történhessen meg hasonló, hiába működik a szervezet azóta teljesen transzparensen, minden költést írásba foglalt döntéshez kötve, a mai napig akadnak olyan pejoratív megnyilatkozások, hogy „na, majd újra ellopják” – magyarázta.

Még mindig tartozik a gyerekek pénzével, de nem adja meg

Ráadásul miután nagyjából 3 millió forintot gyorsan visszafizetett, a felhajtás pedig elült, szerinte Király nem adta meg a többi pénzt, csaknem félmillió forinttal máig adós. Ezt a körülbelül 440 ezer forintos minuszt még mindig nyögik, hiányzik a pénztárból, miután rajtuk csattant a bankszámláról lenyúlt milliós összeg elmaradt kamata, de még a bankköltség is, amit Király okozott - sorolta. Szerettük volna, ha Király erre is reagál, de ahogy jeleztük, nem akart válaszolni kérdéseinkre.

A perben az alapítvány még fennnálló kárát hiába hozta fel az ügyvédjük, a bíróság erre annyit tudott mondani, hogy a szerintük hiányzó részt egy újabb, polgári jogi perben tudják érvényesíteni. Csakhogy ahhoz pont a diákok pénzéből kellene ennek költségére és ügyvédre költeniük, ezért Király megbüntetése ellenére is csalódottak, bár ahogy fogalmazott az alapítványi vezető, „nagy dolog, hogy valószínű a média nyomásának hatására” a 3 milliós részt legalább visszaadta. „A teljes összegre nézve kellett volna felelősségre vonni a tanárt, hiszen a hatóságnál kezdettől fogva, többször jeleztük, hogy a végül vádban megjelenő összegnél nagyobb veszteséget okozott. És még olcsón megúszta, felfüggesztett szabadságvesztést is kaphatott volna” – tette hozzá.

Elmeszelték, majd elhúzódott egy ilyen egyszerű ügy

A büntetőeljárásban a Transparency International Magyarország nyújtott jogi segítséget az iskolai alapítványnak. „Első ránézésre kis súlyú, mondhatni bagatell korrupciónak tűnik ez az ügy, miközben a korrupció minden olyan jellemzőjét magán hordozza, amelyek a nagystílű hatalmi visszaéléseknek is a sajátjai, ezért is tartottuk fontosnak, hogy fellépjünk. A helyi politika világából érkező, akár ejtőernyősnek is tekinthető elkövető elsikkasztja az iskolai alapítvány pénzét, és a rendőrség nem állapítja meg a felelősségét. Ez lehet a nyomozó hatóság elhamarkodott döntése, utalhat azonban arra is, hogy tényleg forró krumpliról volt szó, amit jobb minél hamarabb messzire hajítani. Legrosszabb esetben még az is elképzelhetőnek tűnt, hogy a politika óhajára vagy a politika kedvét keresve szállították a a nyomozásmegszüntető határozatot” – mondta Ligeti Miklós, a szervezet jogi igazgatója.

Végül a Transparency által benyújtott panasszal egy időben a hatóságok maguktól is léptek és újranyitották a már lezárt aktát, így született több mint két évvel a nyomozás eredeti megszüntetése után ítélet – emlékeztetett Ligeti. Csakhogy „az egyébként örömteli végeredmény ellenére az alapítvány teljes kára nem térült meg, és a hatóságok a túl bonyolultnak nem nevezhető ügyben rekordlassúsággal jártak el”. „Vagyis semmi garancia arra, hogy a jövőben a hasonló esetekben összeszedettebb vagy időszerűbb intézkedésre lehetne számítani, ahogyan arra se, hogy bárki, aki a közöshöz akar nyúlni, ennek az ügynek a hatására rettenne vissza” – tette hozzá.