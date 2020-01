Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0104def0-0200-49a4-b57f-ce38aaa21730","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Így pedig továbbra sem tudni, hogy milyen lakcímbejelentések voltak a 2018-as, kétharmados Fidesz-győzelmet hozó választások előtt. ","shortLead":"Így pedig továbbra sem tudni, hogy milyen lakcímbejelentések voltak a 2018-as, kétharmados Fidesz-győzelmet hozó...","id":"20200116_Majdnem_ki_kellett_adni_a_kenyes_adatokat_de_a_Kuria_megmentette_a_belugyet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0104def0-0200-49a4-b57f-ce38aaa21730&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bb5e15a-b139-4751-8cdc-d53da5847aa9","keywords":null,"link":"/itthon/20200116_Majdnem_ki_kellett_adni_a_kenyes_adatokat_de_a_Kuria_megmentette_a_belugyet","timestamp":"2020. január. 16. 13:08","title":"Majdnem ki kellett adni a kényes adatokat, de a Kúria megmentette a belügyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"791b377f-a7ca-477c-866a-0f51e7925e59","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A reptér tájékoztatása szerint a sofőr illegális tevékenységet végzett, ez ellen lépett fel az alvállalkozó.","shortLead":"A reptér tájékoztatása szerint a sofőr illegális tevékenységet végzett, ez ellen lépett fel az alvállalkozó.","id":"20200116_Kirugtak_a_biztonsagi_ort_aki_megutott_egy_taxist_Ferihegyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=791b377f-a7ca-477c-866a-0f51e7925e59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dafe5697-cbea-42d8-930f-c4fc2fb5a909","keywords":null,"link":"/itthon/20200116_Kirugtak_a_biztonsagi_ort_aki_megutott_egy_taxist_Ferihegyen","timestamp":"2020. január. 16. 13:57","title":"Kirúgták a biztonsági őrt, aki megütött egy taxist Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdc501bb-b8b8-4c2d-9387-15e7c14dedb9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Újabb szoftverhibát talált a Boeing vállalat a 737 MAX típusú gépein, amelyeket tavaly márciusban kivontak átmenetileg forgalomból két ilyen utasszállító katasztrófája után.","shortLead":"Újabb szoftverhibát talált a Boeing vállalat a 737 MAX típusú gépein, amelyeket tavaly márciusban kivontak átmenetileg...","id":"20200118_Ujabb_komoly_hibat_talaltak_a_Boeing_737_MAXoknal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cdc501bb-b8b8-4c2d-9387-15e7c14dedb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94239c06-c2a9-48f8-bdff-285f385c5c58","keywords":null,"link":"/tudomany/20200118_Ujabb_komoly_hibat_talaltak_a_Boeing_737_MAXoknal","timestamp":"2020. január. 18. 08:36","title":"Újabb komoly hibát találtak a Boeing 737 MAX-oknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e22de82-e839-412e-96c6-f940e2dcadbf","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Két feladat áll az ellenzék előtt 2022-ig. Megakadályozni a tábor lemorzsolódását és közben új szavazókat is szerezni. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"Két feladat áll az ellenzék előtt 2022-ig. Megakadályozni a tábor lemorzsolódását és közben új szavazókat is szerezni...","id":"20200118_Fulke_Az_ellenzek_bizalmat_epitett_ez_a_legnagyobb_politikai_tokeje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e22de82-e839-412e-96c6-f940e2dcadbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9185dfed-5dab-4809-b71e-8d42cbd635f3","keywords":null,"link":"/itthon/20200118_Fulke_Az_ellenzek_bizalmat_epitett_ez_a_legnagyobb_politikai_tokeje","timestamp":"2020. január. 18. 11:30","title":"Fülke: Az ellenzék bizalmat épített, ez a legnagyobb politikai tőkéje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b29418e6-3977-4186-a3a8-0fe01551b7ef","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az eset az olaszországi Cetarában történt még tavaly decemberben.","shortLead":"Az eset az olaszországi Cetarában történt még tavaly decemberben.","id":"20200116_sarlavina_olaszorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b29418e6-3977-4186-a3a8-0fe01551b7ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47641970-d561-4d80-8b48-b573420cf451","keywords":null,"link":"/vilag/20200116_sarlavina_olaszorszag","timestamp":"2020. január. 16. 12:55","title":"Csodával határos módon élte túl a brutális sárlavinát egy olasz ember – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2be303c4-546a-45da-9852-a273b55d913f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A különböző bolygókon eltér a gravitáció erőssége, ez pedig meghatározza azt is, hogy egy űrhajónak mekkora sebességet kell elérnie, hogy elérje a világűrt.","shortLead":"A különböző bolygókon eltér a gravitáció erőssége, ez pedig meghatározza azt is, hogy egy űrhajónak mekkora sebességet...","id":"20200118_Feleakkora_sebesseg_is_eleg_lesz_a_Marson_ha_egy_urhajot_akarnak_kiloni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2be303c4-546a-45da-9852-a273b55d913f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a6a0b5e-52ee-45f0-be69-d8df08c62668","keywords":null,"link":"/tudomany/20200118_Feleakkora_sebesseg_is_eleg_lesz_a_Marson_ha_egy_urhajot_akarnak_kiloni","timestamp":"2020. január. 18. 11:18","title":"Feleakkora sebesség is elég lesz a Marson, ha egy űrhajót akarnak kilőni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"894690a4-8428-4a7e-b24b-650db90f4dfb","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Döbbenetes fegyelemről, hitről, akarásról tett tanúbizonyságot szerda este Malmőben a magyar férfi kézilabda-válogatott: ötgólos hátrányt hatgólos előnnyé formálva győzte le Izland csapatát, és jutott be veretlenül az Európa-bajnokság középdöntőjébe. Érik-e a következő nagy kézilabda-siker? Összejöhet-e az olimpia? Vagy elszáll a momentum?","shortLead":"Döbbenetes fegyelemről, hitről, akarásról tett tanúbizonyságot szerda este Malmőben a magyar férfi...","id":"20200116_ferfi_kezilabda_valogatott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=894690a4-8428-4a7e-b24b-650db90f4dfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2888414-2893-4eba-b059-b321a6f8521e","keywords":null,"link":"/sport/20200116_ferfi_kezilabda_valogatott","timestamp":"2020. január. 16. 15:00","title":"Olyan csapatunk lett, amelyik az utolsó percig megy ezerrel előre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f05a603e-e974-48b0-ad8c-c8dd17d4cadb","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Katonai technológia, műholdak és más hi-tech megoldások nélkül ma már nem is érdemes tűzoltani és füstugrani.","shortLead":"Katonai technológia, műholdak és más hi-tech megoldások nélkül ma már nem is érdemes tűzoltani és füstugrani.","id":"20200116_tuzvesz_Ausztralia_dronok_tuzoltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f05a603e-e974-48b0-ad8c-c8dd17d4cadb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad67adab-68ef-4f43-977b-9d7ff63288fe","keywords":null,"link":"/360/20200116_tuzvesz_Ausztralia_dronok_tuzoltas","timestamp":"2020. január. 16. 19:00","title":"Drónok és mesterséges intelligencia nélkül még borzasztóbb lenne az ausztráliai tűzvész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]