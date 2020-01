Bújtatott reklámmal bombázzák a tiniket egy magyar websorozatban

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"044bdde4-bf8c-4ffd-811e-efdc4810f640","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hogy az új filmeknél vállalt kockázat minél kisebb legyen, a világ egyik legnagyobb stúdiója a számítógép segítségét is igénybe veszi majd bizonyos döntések előtt.","shortLead":"Hogy az új filmeknél vállalt kockázat minél kisebb legyen, a világ egyik legnagyobb stúdiója a számítógép segítségét is...","id":"20200118_mesterseges_intelligencia_gep_algoritmus_warner_bros_filmbemutato_filmkeszites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=044bdde4-bf8c-4ffd-811e-efdc4810f640&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df05d1b3-6547-4e7a-85f9-dd8978826a38","keywords":null,"link":"/tudomany/20200118_mesterseges_intelligencia_gep_algoritmus_warner_bros_filmbemutato_filmkeszites","timestamp":"2020. január. 18. 11:03","title":"A mesterséges intelligencia fogja megmondani a Warner Bros.-nál, mikor mutassanak be egy új filmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d161785-ff56-4286-898e-f014e401e570","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Olyan segélycsomagokra találtak rá egy nagy raktáráruházban, amelyeket elvileg két évvel ezelőtt kellett volna kiosztani a Maria hurrikán áldozatainak. Hogyan titkolták a munkahelyükön a másságukat és hogyan tudta meg a családjuk? Meleg férfiak, hideg diktatúrák – harmadik rész. 