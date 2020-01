Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4d2dc234-b989-4950-a562-53d0a5704c73","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Korábban nem bemutatott légi felvételeket tett közzé magyarországi illegális hulladéktelepekről a környezetvédelmet zászlajára tűző Jövő Öko-Nemzedéke (JÖN) alapítvány","shortLead":"Korábban nem bemutatott légi felvételeket tett közzé magyarországi illegális hulladéktelepekről a környezetvédelmet...","id":"20200119_illegalis_hulladeklerako_szemet_magyarorszag_dron_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d2dc234-b989-4950-a562-53d0a5704c73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"765a0989-4644-4e5e-9453-00df438e5e58","keywords":null,"link":"/tudomany/20200119_illegalis_hulladeklerako_szemet_magyarorszag_dron_video","timestamp":"2020. január. 19. 19:33","title":"Brutális illegális szeméthegyeket videóztak le Magyarországon a levegőből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1076421-08cd-43f7-9a42-bcb9385bd499","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fitneszguru újabb Facebook-videóval jelentkezett hétfő este, hogy reagáljon korábbi kirohanására.","shortLead":"A fitneszguru újabb Facebook-videóval jelentkezett hétfő este, hogy reagáljon korábbi kirohanására.","id":"20200120_schobert_norbert_fitneszguru_elhizas_hazassag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1076421-08cd-43f7-9a42-bcb9385bd499&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"114a7ea7-f604-4abd-ab2f-655bf2d273d2","keywords":null,"link":"/elet/20200120_schobert_norbert_fitneszguru_elhizas_hazassag","timestamp":"2020. január. 20. 20:48","title":"Újabb videó jött Schobert Norbitól, nem akar bocsánatot kérni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff484fe1-39f0-4cc1-be4d-02d67a1c5c65","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Schobert házaspár következetesen kitart a nagy vitát kiváltó álláspont mellett, miszerint a szülés után pluszkilókkal élő nők felelősek egy házasság tönkremenéséért. Rubint Réka is megszólalt, és megvédte a férjét. Szerinte ő jót akar, csak sajátosan kommunikál.\r

\r

","shortLead":"A Schobert házaspár következetesen kitart a nagy vitát kiváltó álláspont mellett, miszerint a szülés után pluszkilókkal...","id":"20200121_Rubint_Reka_Norbi_kituzte_celjaul_hogy_az_emberiseget_le_fogja_fogyasztani","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff484fe1-39f0-4cc1-be4d-02d67a1c5c65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c157dab-9837-49c6-b1e9-c8e0da19b32d","keywords":null,"link":"/elet/20200121_Rubint_Reka_Norbi_kituzte_celjaul_hogy_az_emberiseget_le_fogja_fogyasztani","timestamp":"2020. január. 21. 09:50","title":"Schobert Norbert akkor sem hagyná el a feleségét, ha 90 kiló lenne, de szexet nem ígér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Turcsány László sorsát egy halott fotójának közzététele pecsételte meg. Bújtatott reklámmal húzzák le a tinédzsereket, nem lesz Bessenyei-díj Hódmezővásárhelyen. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Turcsány László sorsát egy halott fotójának közzététele pecsételte meg. Bújtatott reklámmal húzzák le a tinédzsereket...","id":"20200120_Radar360este","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fce3b22b-43dd-4792-9e76-d6f96385589b","keywords":null,"link":"/360/20200120_Radar360este","timestamp":"2020. január. 20. 17:30","title":"Radar360: Lemondással vonta le a tanulságot a fideszes képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef74a9e2-b3ff-4e2f-9bee-f4dc814da29f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Két évtizede állt üresen a magyar Breuer Marcell által tervezett Pirelli Building New Havenben.","shortLead":"Két évtizede állt üresen a magyar Breuer Marcell által tervezett Pirelli Building New Havenben.","id":"20200120_Magyar_epitesz_brutalista_epuletebol_lesz_nulla_energiaigenyu_hotel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef74a9e2-b3ff-4e2f-9bee-f4dc814da29f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4597cfa5-eeb9-4458-aff7-75cfa9531d29","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200120_Magyar_epitesz_brutalista_epuletebol_lesz_nulla_energiaigenyu_hotel","timestamp":"2020. január. 20. 14:06","title":"Elhagyatott IKEA-épületből lesz nulla energiaigényű hotel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8eff8bca-22c0-488a-92d4-ffedb38813ee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ismét szendvics készült a Földből, de ezúttal sokkal pontosabban helyezték a világ két pontjára a kenyereket.","shortLead":"Ismét szendvics készült a Földből, de ezúttal sokkal pontosabban helyezték a világ két pontjára a kenyereket.","id":"20200121_fold_szendvics_kenyer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8eff8bca-22c0-488a-92d4-ffedb38813ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78a7a605-83b8-49e1-a897-a3ed456a905b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200121_fold_szendvics_kenyer","timestamp":"2020. január. 21. 14:03","title":"A világ két pontján élő fiatalok szendvicset csináltak a Földből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af23b4a3-8913-418f-8013-6f1e6b0373e2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ázsiai ország újabb 110 konténernyi hulladékot küld vissza egyes országokba.","shortLead":"Az ázsiai ország újabb 110 konténernyi hulladékot küld vissza egyes országokba.","id":"20200120_Magyarorszag_malajzia_muanyagszemet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af23b4a3-8913-418f-8013-6f1e6b0373e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1419f6c3-feff-47da-9093-112c3d0999c6","keywords":null,"link":"/vilag/20200120_Magyarorszag_malajzia_muanyagszemet","timestamp":"2020. január. 20. 13:09","title":"Magyarországra is visszakerülhet a Malajziába küldött műanyagszemét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d30b1518-2ecb-42f3-9682-7a9c212a6bd9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Feltehetően gázszivárgás miatt vesztették életüket. Az elhunytak közt gyerekek is vannak.","shortLead":"Feltehetően gázszivárgás miatt vesztették életüket. Az elhunytak közt gyerekek is vannak.","id":"20200121_nepal_hotelszoba_turista_gazszivargas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d30b1518-2ecb-42f3-9682-7a9c212a6bd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c69c354-53aa-4a14-a746-9edbd3f81f9b","keywords":null,"link":"/vilag/20200121_nepal_hotelszoba_turista_gazszivargas","timestamp":"2020. január. 21. 14:50","title":"Nyolc turista halt meg egy nepáli hotelszobában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]