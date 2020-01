Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"32728aaf-398f-4bc5-9f04-44f60c794ae6","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Februártól májusig a zenekar ingyenes koncertjein minden fizikális eszközt bevetnek majd, hogy valamiképp át tudják adni a zene élményét a hallássérülteknek - közölte a zenekar az MTI-vel.","shortLead":"Februártól májusig a zenekar ingyenes koncertjein minden fizikális eszközt bevetnek majd, hogy valamiképp át tudják...","id":"20200119_Hallasserultek_szamara_is_elvezhetove_teszi_a_zenet_az_Obudai_Danubia_Zenekar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32728aaf-398f-4bc5-9f04-44f60c794ae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb4c3360-36a9-47c3-b93e-d7c0251f7c6c","keywords":null,"link":"/kultura/20200119_Hallasserultek_szamara_is_elvezhetove_teszi_a_zenet_az_Obudai_Danubia_Zenekar","timestamp":"2020. január. 19. 12:51","title":"Hallássérültek számára is élvezhetővé teszi a zenét az Óbudai Danubia Zenekar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ae883d2-9d2d-4a04-bee8-ae15ee36f87d","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A Luanda Leaks rávilágított arra, hogyan működött a nemzeti együttműködés rendszere Angolában. ","shortLead":"A Luanda Leaks rávilágított arra, hogyan működött a nemzeti együttműködés rendszere Angolában. ","id":"20200120_NER_angolai_modra_egymilliard_dollart_kovetelnek_a_volt_elnok_lanyan_es_vejen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ae883d2-9d2d-4a04-bee8-ae15ee36f87d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9833ff4-28d3-4cd0-a397-e510811edd5c","keywords":null,"link":"/kkv/20200120_NER_angolai_modra_egymilliard_dollart_kovetelnek_a_volt_elnok_lanyan_es_vejen","timestamp":"2020. január. 20. 18:48","title":"NER angolai módra: egymilliárd dollárt követelnek a volt elnök lányán és vején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d161785-ff56-4286-898e-f014e401e570","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Olyan segélycsomagokra találtak rá egy nagy raktáráruházban, amelyeket elvileg két évvel ezelőtt kellett volna kiosztani a Maria hurrikán áldozatainak. Az ügy kapcsán kirúgták az ország katasztrófavédelmi vezetőjét. ","shortLead":"Olyan segélycsomagokra találtak rá egy nagy raktáráruházban, amelyeket elvileg két évvel ezelőtt kellett volna...","id":"20200119_Visszatartott_segelyszallitmanyokra_bukkantak_a_helyiek_egy_Puerto_Ricoi_raktarban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d161785-ff56-4286-898e-f014e401e570&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fc2e242-5527-496e-9d42-93c5f9e22634","keywords":null,"link":"/vilag/20200119_Visszatartott_segelyszallitmanyokra_bukkantak_a_helyiek_egy_Puerto_Ricoi_raktarban","timestamp":"2020. január. 19. 15:49","title":"Visszatartott segélyszállítmányokra bukkantak a helyiek egy Puerto Rico-i raktárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a2f9c96-943d-43c4-b7af-97d4efd0e1ce","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"Módosult a Babaváró hitel egyik feltétele: szigorodott az elvárt, legalább 3 éves Tb jogviszonyra vonatkozó előírás. Ez azokat érintheti hátrányosan, akik a tanulmányi szerződés alapján szakképző iskolában folytatják vagy folytatták a tanulmányaikat. A változtatás következtében előfordulhat, hogy aki tavaly még jogosult volt Babaváróra, 2020-ban már nem.","shortLead":"Módosult a Babaváró hitel egyik feltétele: szigorodott az elvárt, legalább 3 éves Tb jogviszonyra vonatkozó előírás...","id":"20200121_Szigorodtak_a_Babavaro_hitel_feltetelei_nehanyan_bukhatjak_a_tamogatast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a2f9c96-943d-43c4-b7af-97d4efd0e1ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abf59d21-ce96-423a-bf88-901631f52221","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200121_Szigorodtak_a_Babavaro_hitel_feltetelei_nehanyan_bukhatjak_a_tamogatast","timestamp":"2020. január. 21. 11:05","title":"Szigorodtak a Babaváró hitel feltételei: néhányan bukhatják a támogatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47fd3a5d-eb7f-4665-b2c1-f95cda9e0653","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Amennyiben a várakozáson felül szereplő magyar férfi-kézilabdaválogatott még egy mérkőzést nyer az Európa-bajnokság középdöntőjében, jó esélye van kijutni az áprilisi olimpiai selejtezőtornára.","shortLead":"Amennyiben a várakozáson felül szereplő magyar férfi-kézilabdaválogatott még egy mérkőzést nyer az Európa-bajnokság...","id":"20200120_kezilabda_eb_magyar_valogatott_olimpiai_selejtezo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47fd3a5d-eb7f-4665-b2c1-f95cda9e0653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"614252d7-0a6b-44d6-912f-b8f7cec3d7c3","keywords":null,"link":"/sport/20200120_kezilabda_eb_magyar_valogatott_olimpiai_selejtezo","timestamp":"2020. január. 20. 15:29","title":"Kézilabda: még egy győzelem, és jöhet az olimpiai selejtező","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b848fdc7-4b93-497e-9aa8-56ff101e7020","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem hagyja magát a Huawei: a saját operációs rendszer kifejlesztése után a Google-n túli világból szerez térképalkalmazásokat és szolgáltatásokat.","shortLead":"Nem hagyja magát a Huawei: a saját operációs rendszer kifejlesztése után a Google-n túli világból szerez...","id":"20200120_huawei_tomtom_megallapodasa_terkep_alkalmazas_navigacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b848fdc7-4b93-497e-9aa8-56ff101e7020&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f70cfad-3104-4d91-86af-a006c7dfea81","keywords":null,"link":"/tudomany/20200120_huawei_tomtom_megallapodasa_terkep_alkalmazas_navigacio","timestamp":"2020. január. 20. 14:03","title":"Google Maps helyett: megvan, honnan lesz térkép a Huawei telefonjain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5218689f-af2d-4a3e-aaaa-91e03442d002","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az összes tisztségéről lemondott, kilépett a Fidesz–KDNP-frakcióból, és a párttagságát is felfüggesztette.","shortLead":"Az összes tisztségéről lemondott, kilépett a Fidesz–KDNP-frakcióból, és a párttagságát is felfüggesztette.","id":"20200120_Lemondott_a_fideszes_kepviselo_aki_egy_halalos_baleset_aldozatarol_tett_ki_fotot_a_Facebookra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5218689f-af2d-4a3e-aaaa-91e03442d002&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57aa34e3-6fe8-49a3-b99e-881b1906db79","keywords":null,"link":"/itthon/20200120_Lemondott_a_fideszes_kepviselo_aki_egy_halalos_baleset_aldozatarol_tett_ki_fotot_a_Facebookra","timestamp":"2020. január. 20. 14:08","title":"Lemondott a fideszes képviselő, aki egy halálos baleset áldozatáról tett ki fotót a Facebookra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"569af871-8aa1-4f63-a5e8-e7bbee588d73","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tizenkét órás és száz mérföldes futás világrekordját is megdöntötte Csécsei Zoltán, magyar ultrafutó, aki már több mint tizenhat órája tapossa a kilométereket újpesti futópadján. Lassan elérhető közelségbe kerül a huszonnégy órás Guinness-rekord.","shortLead":"A tizenkét órás és száz mérföldes futás világrekordját is megdöntötte Csécsei Zoltán, magyar ultrafutó, aki már több...","id":"20200120_Eloben_kovetheti_egy_magyar_ultrafuto_rekorddonteset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=569af871-8aa1-4f63-a5e8-e7bbee588d73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63caf9bc-b1da-4299-950e-468322c2e20e","keywords":null,"link":"/elet/20200120_Eloben_kovetheti_egy_magyar_ultrafuto_rekorddonteset","timestamp":"2020. január. 20. 11:29","title":"Élőben követheti egy magyar ultrafutó rekorddöntését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]