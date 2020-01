Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0b0856d-bb8a-4c82-b456-e426eb787e6a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt igazságügyi miniszter csak utólag jött rá, hogy rosszul értelmezte a jogot. ","shortLead":"A volt igazságügyi miniszter csak utólag jött rá, hogy rosszul értelmezte a jogot. ","id":"20200123_Visszafizeti_a_szabadsagmegvaltasert_jaro_penzt_Trocsanyi_Laszlo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0b0856d-bb8a-4c82-b456-e426eb787e6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bc34d33-bc84-457b-877d-3dc89c84fcbc","keywords":null,"link":"/itthon/20200123_Visszafizeti_a_szabadsagmegvaltasert_jaro_penzt_Trocsanyi_Laszlo","timestamp":"2020. január. 23. 11:09","title":"Visszafizeti a szabadságmegváltásért kapott pénzt Trócsányi László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abdb9f09-3c0e-4ad9-b405-50cb60c8481a","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Termálvízzel fűtik pár éven belül majdnem a fél várost, ehhez kellett az önkormányzati akarat, egy szakmai csapat és egy tőkeerős vállalkozó. Végül mindenki jól járhat.","shortLead":"Termálvízzel fűtik pár éven belül majdnem a fél várost, ehhez kellett az önkormányzati akarat, egy szakmai csapat és...","id":"20200123_Egy_jobboldali_vallalkozotol_lesz_a_baloldali_Szeged_a_vilag_egyik_legzoldebb_varosa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=abdb9f09-3c0e-4ad9-b405-50cb60c8481a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d202dea-468d-459e-bd2c-3e2abb26f33e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200123_Egy_jobboldali_vallalkozotol_lesz_a_baloldali_Szeged_a_vilag_egyik_legzoldebb_varosa","timestamp":"2020. január. 23. 16:00","title":"Egy jobboldali vállalkozótól lesz a baloldali Szeged a világ egyik legzöldebb városa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"584339b7-7f65-4f4f-938e-d79dcf898bd5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Töményen kell az íróknak dolgozniuk, az volt a jó korszak, amikor a nézők kimehettek a színházból, ha nem volt jó a műsor - mondta Spiró György.","shortLead":"Töményen kell az íróknak dolgozniuk, az volt a jó korszak, amikor a nézők kimehettek a színházból, ha nem volt jó...","id":"20200122_Spiro_Gyorgy_Otven_ev_mulva_fogjuk_megerteni_azt_hogy_ma_miben_elunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=584339b7-7f65-4f4f-938e-d79dcf898bd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65e8e998-6762-4a0f-8d1c-962462adfe69","keywords":null,"link":"/kultura/20200122_Spiro_Gyorgy_Otven_ev_mulva_fogjuk_megerteni_azt_hogy_ma_miben_elunk","timestamp":"2020. január. 22. 21:44","title":"Spiró György: Ötven év múlva fogjuk megérteni azt, hogy ma miben élünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40e9a9aa-dd88-4000-a9ab-2acf06ff670f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy kuszkusz szabadult be a kutató szobájába, és két napot töltött ott.","shortLead":"Egy kuszkusz szabadult be a kutató szobájába, és két napot töltött ott.","id":"20200124_A_vilag_legcukibb_betorojet_ertek_tetten_egy_irodaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40e9a9aa-dd88-4000-a9ab-2acf06ff670f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0a06181-eb9c-4e95-bdea-6c7734819413","keywords":null,"link":"/elet/20200124_A_vilag_legcukibb_betorojet_ertek_tetten_egy_irodaban","timestamp":"2020. január. 24. 12:19","title":"A világ legcukibb betörőjét érték tetten egy irodában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"626443ba-260c-465e-b059-f0837e847333","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kormánypárti M5S vezetője a vasárnapi tartományi választások előtt távozik, amelyen felmérések szerint a párt a megsemmisülést kockáztatja.\r

","shortLead":"A kormánypárti M5S vezetője a vasárnapi tartományi választások előtt távozik, amelyen felmérések szerint a párt...","id":"20200123_Lemondott_Ot_Csillag_Mozgalom_Luigi_Di_Maio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=626443ba-260c-465e-b059-f0837e847333&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff9d547b-31be-4181-912c-4447d7a5b407","keywords":null,"link":"/vilag/20200123_Lemondott_Ot_Csillag_Mozgalom_Luigi_Di_Maio","timestamp":"2020. január. 23. 13:44","title":"Lemondott az Öt Csillag Mozgalom éléről Luigi Di Maio","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"465c5f27-b180-4bcc-be20-4e39be149df7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Bő egy évig tartott a procedúra.","shortLead":"Bő egy évig tartott a procedúra.","id":"20200123_A_kiralyno_sem_allitotta_meg_a_Brexitet_jovo_penteken_kilepnek_a_britek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=465c5f27-b180-4bcc-be20-4e39be149df7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4db306a-d6bc-4ef6-b558-e6d84ae0c79e","keywords":null,"link":"/vilag/20200123_A_kiralyno_sem_allitotta_meg_a_Brexitet_jovo_penteken_kilepnek_a_britek","timestamp":"2020. január. 23. 17:58","title":"A királynő sem állította meg a Brexitet, jövő pénteken kilépnek a britek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ae883d2-9d2d-4a04-bee8-ae15ee36f87d","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Isabel dos Santos számára az lesz az igazi érvágás, ha számláit Európában is zárolják.","shortLead":"Isabel dos Santos számára az lesz az igazi érvágás, ha számláit Európában is zárolják.","id":"20200123_Nyomozas_indult_Angolaban_az_orszagot_kifoszto_elnoklany_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ae883d2-9d2d-4a04-bee8-ae15ee36f87d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f8655dc-702e-4db4-9bd2-ab92be40767a","keywords":null,"link":"/kkv/20200123_Nyomozas_indult_Angolaban_az_orszagot_kifoszto_elnoklany_utan","timestamp":"2020. január. 23. 19:20","title":"Nyomozás indult Angolában az országot kifosztó elnöklány után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce8ea829-0aa4-409a-9599-1addb76c0fdb","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Csütörtökön nevezheti meg Karácsony Gergely főpolgármester a BKK új vezérét, miután Vitézy Dávid az ellenzéki vezetésű Budapest helyett a kormánynak mondott igent, és a kormány által létrehozott Budapest-politika szakmai műhelyt vezeti majd. Ezzel a viaskodás gócpontja új helyszínre került: Karácsony innentől nem dörömbölhet Orbán ajtaján. ","shortLead":"Csütörtökön nevezheti meg Karácsony Gergely főpolgármester a BKK új vezérét, miután Vitézy Dávid az ellenzéki vezetésű...","id":"20200123_Orban_Karacsony_furjes_vitezy_budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce8ea829-0aa4-409a-9599-1addb76c0fdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21c8779a-46be-4715-85c3-34ab6396e914","keywords":null,"link":"/itthon/20200123_Orban_Karacsony_furjes_vitezy_budapest","timestamp":"2020. január. 23. 06:30","title":"Orbán 100 nap után eltolta magától a problémát, amit Karácsony jelent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]