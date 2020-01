Szürreális videón kampányol Kövér a Fidesz győri jelöltje mellett

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d76cd0e8-64ec-4922-8c47-2e5431d96082","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Autobahnon vannak sebességkorlátozás nélküli szakaszok, ahol nagyon nem mindegy, bírja-e a téli vagy négy évszakos abroncs is a tempót.","shortLead":"Az Autobahnon vannak sebességkorlátozás nélküli szakaszok, ahol nagyon nem mindegy, bírja-e a téli vagy négy évszakos...","id":"20200123_A_nemeteknel_a_gumiabroncsok_miatt_is_letezik_gyorshajtasi_birsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d76cd0e8-64ec-4922-8c47-2e5431d96082&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51bf0b7e-0be5-4c03-977b-6c039a5cc28b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200123_A_nemeteknel_a_gumiabroncsok_miatt_is_letezik_gyorshajtasi_birsag","timestamp":"2020. január. 23. 09:29","title":"A németeknél a gumiabroncsok miatt is létezik gyorshajtási bírság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc7e3b32-4237-4eb2-8955-dd2f37d885d7","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Pénzügyi szakadékok szabdalják az európai elit klubok mezőnyét, amelynek élén először végzett az okosan gazdálkodó FC Barcelona.","shortLead":"Pénzügyi szakadékok szabdalják az európai elit klubok mezőnyét, amelynek élén először végzett az okosan gazdálkodó FC...","id":"202004__europai_futballklubok__dol_apenz__elen_abarcelona__kihasznalt_ziccerek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc7e3b32-4237-4eb2-8955-dd2f37d885d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27906aad-50de-4969-a00c-4f3aaef8e2a3","keywords":null,"link":"/360/202004__europai_futballklubok__dol_apenz__elen_abarcelona__kihasznalt_ziccerek","timestamp":"2020. január. 23. 15:00","title":"Árulkodó a különbség a topligák, illetve a magyar és a kazah focibajnokság bevételei között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31a9c824-017d-4dfb-8842-997e4286f338","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nem írt ki közbeszerzést egy munkára a Hungaroring, pedig kellett volna. 