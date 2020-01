Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2484b44a-2d7c-4c27-ba63-b2e7a1e0e30e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szerdán hivatalosan is elismerte a Boeing, hogy nem tudják tartani a 737 MAX-okra vonatkozó januári határidőt. Most újabb céldátumot adtak meg.","shortLead":"Szerdán hivatalosan is elismerte a Boeing, hogy nem tudják tartani a 737 MAX-okra vonatkozó januári határidőt. Most...","id":"20200122_boeing_737_max_repulogep_hiba_felszallas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2484b44a-2d7c-4c27-ba63-b2e7a1e0e30e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25151240-cc20-4cbf-b405-704a90c51f23","keywords":null,"link":"/tudomany/20200122_boeing_737_max_repulogep_hiba_felszallas","timestamp":"2020. január. 22. 16:03","title":"Közölte a Boeing, hogy egy darabig még biztosan nem szállnak fel a 737 MAX-ok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24460cfa-f6ea-42ad-807f-18a48e348872","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Schobert Norbert egy nagyon is élő és valóságos közeg terméke, ezért hiába a felháborodás, tulajdonképpen nincs a megnyilvánulásaiban semmi meglepő. Megnéztük, hogyan tükröződik a mondataiban a társadalom, amelyben élünk. ","shortLead":"Schobert Norbert egy nagyon is élő és valóságos közeg terméke, ezért hiába a felháborodás, tulajdonképpen nincs...","id":"20200122_Schobert_Norbert_es_a_nok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24460cfa-f6ea-42ad-807f-18a48e348872&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cfa3200-ca68-49bd-ba23-5dba08cf4bfd","keywords":null,"link":"/elet/20200122_Schobert_Norbert_es_a_nok","timestamp":"2020. január. 22. 17:25","title":"Schobert Norbert és a nők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"303a4d32-c835-4926-8f28-e1c54f010489","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gigantikus drón egy feltöltéssel maximum 4 órányi repülésre lesz képes, és az önvezetés sem hiányzik belőle.","shortLead":"A gigantikus drón egy feltöltéssel maximum 4 órányi repülésre lesz képes, és az önvezetés sem hiányzik belőle.","id":"20200123_vilagelso_futurisztikus_hidrogenes_legijarmu_keszul_magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=303a4d32-c835-4926-8f28-e1c54f010489&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf0249a7-c107-46a1-a72d-5991c29a15eb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200123_vilagelso_futurisztikus_hidrogenes_legijarmu_keszul_magyarorszagon","timestamp":"2020. január. 23. 08:38","title":"Futurisztikus hidrogénes légi jármű készül Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik áldozatot nyakon, a másikat arcon szúrta egy házi őrizetben lévő férfi. ","shortLead":"Az egyik áldozatot nyakon, a másikat arcon szúrta egy házi őrizetben lévő férfi. ","id":"20200123_Megkeseltek_ket_rendort_Veresegyhazon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4728dbcd-c1d4-4524-a57b-d5e13d672c4c","keywords":null,"link":"/itthon/20200123_Megkeseltek_ket_rendort_Veresegyhazon","timestamp":"2020. január. 23. 10:48","title":"Megkéseltek két rendőrt Erdőkertesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44e2e455-bb5a-4f3a-8f3f-3a6f507cf9ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség vizsgálatot indított Rudits Tibor járműveinek ügyében. ","shortLead":"A rendőrség vizsgálatot indított Rudits Tibor járműveinek ügyében. ","id":"20200123_Engedely_nelkul_jart_kek_villogoval_Ferencvarosban_a_volt_polgarmester_baratja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44e2e455-bb5a-4f3a-8f3f-3a6f507cf9ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf54030a-f27b-4d70-8090-4e6bfbd38ff7","keywords":null,"link":"/itthon/20200123_Engedely_nelkul_jart_kek_villogoval_Ferencvarosban_a_volt_polgarmester_baratja","timestamp":"2020. január. 23. 07:55","title":"Engedély nélküli kék villogóval járta Ferencvárost Bácskai barátja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d72dc577-93b0-4cf8-a04d-32b99d238c34","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több mint másfél millió kilométer területen lehet majd mezőgazdasági termelést folytatni és ingatlanfejlesztést végrehajtani.","shortLead":"Több mint másfél millió kilométer területen lehet majd mezőgazdasági termelést folytatni és ingatlanfejlesztést...","id":"20200124_Trump_visszavonta_a_vizek_vedelmerol_szolo_kozel_fel_evszazados_rendelkezest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d72dc577-93b0-4cf8-a04d-32b99d238c34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93fb609b-a324-4cb2-8c80-b5c46e018bd2","keywords":null,"link":"/vilag/20200124_Trump_visszavonta_a_vizek_vedelmerol_szolo_kozel_fel_evszazados_rendelkezest","timestamp":"2020. január. 24. 06:14","title":"Trump visszavonta a vizek védelméről szóló közel fél évszázados rendelkezést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"948d825d-9fdb-4789-8166-a34517ab8d7c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az egy évvel ezelőtti állapothoz képest hat százalékkal több lakás van a piacon és bár az árak között hatalmas a szórás, Budapesten van már olyan lakás, amelynek négyzetméterét 3 millió forintért hirdette az építő. Miskolcon ellenben olyan új lakás is elérhető, ahol mindössze 217 ezer forintot kérnek négyzetméterenként.","shortLead":"Az egy évvel ezelőtti állapothoz képest hat százalékkal több lakás van a piacon és bár az árak között hatalmas...","id":"20200123_Nincs_megallas_megjelent_a_3_millios_negyzetmeterar_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=948d825d-9fdb-4789-8166-a34517ab8d7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c63aa5a6-c46b-4e2b-9930-8039c3ad67a3","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200123_Nincs_megallas_megjelent_a_3_millios_negyzetmeterar_Budapesten","timestamp":"2020. január. 23. 14:41","title":"Nincs megállás: megjelent a 3 milliós négyzetméterár Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da2c6b41-a628-4c8c-adf9-4185f2cc6590","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy hatalmas detonációra ébredtek az emberek.","shortLead":"Egy hatalmas detonációra ébredtek az emberek.","id":"20200124_Oriasi_robbanas_razta_meg_Houstont","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da2c6b41-a628-4c8c-adf9-4185f2cc6590&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"240b6de0-069b-4604-bf51-3dd384dbb5d1","keywords":null,"link":"/vilag/20200124_Oriasi_robbanas_razta_meg_Houstont","timestamp":"2020. január. 24. 14:08","title":"Óriási robbanás rázta meg Houstont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]