Harmadik alkalommal jelentkezett be a héten live videóban a Facebookon Schobert Norbert, a téma pedig most is a korábbi nagy port kavart kijelentése volt. Emlékezetes: a fitneszember korábban azt mondta, a házasságot a nők teszik tönkre, amiért a szülés után nem fogynak le.

Schobert pénteki videóját azzal kezdte, hogy ez a "végső konklúziója" a témában, és hogy eljött a bocsánatkérés ideje. Ezt a felvétel alatt meg is tette, ám kizárólag a stílus miatt. A mondandó tartalma és az "elvek" mellett Schobert továbbra is kitart, mert a szülés után, mondta, nem lenne szabad a nőknek túlsúllyal élni.

A vállalkozó ismét szóba hozta, hogy az első videója a szülés utáni női alakról szólt, és abban ő csak "kimondta az igazságot". Egy házasságban szerinte egészséges súlyban kell maradni, mert úgy marad meg a vágy. Hozzátette, hogy a korábbi felvételek hatására rengeteg kommentet kapott, melyekben a gyerekei, vagy az ő halálát kívánták sokan.

A mostani videóba Rubint Réka is bekapcsolódott. Ő arról beszélt, hogy sok olyan anya van a világon, akik úgy néznek ki, mint a nő, és persze olyanok is vannak, akik nem. Azonban, tette hozzá, ők is képesek a változásra. Schobert itt újra megjegyezte, hogy ha Rubint meghízna, például 90 kiló lenne, ő elküldené edzeni és jelezné, hogy tegye le a Nutellát. Ugyanakkor kitartana mellette, még akkor is, ha Rubint 130 kilósra hízna.

Az viszont biztos, mondta Schobert, hogy nem kívánná ennyire.

A videó végén a fitneszguru azt kívánta, legyen sok házasság Magyarországon, és szülessenek szép gyerekek, "az Isten áldjon meg mindenkit".

Schobertnek ez a harmadik videója a témában. A másodikban magyarázkodott egy sort, de bocsánatot (még) nem kért.