[{"available":true,"c_guid":"9ee4ec86-e34d-423f-bca9-9f597ebb8484","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már Magyarországon is rendelhető az elődjénél erősebb és gyorsabb plugin hibrid GLC.","shortLead":"Már Magyarországon is rendelhető az elődjénél erősebb és gyorsabb plugin hibrid GLC.","id":"20200124_ujabb_zold_rendszamos_mercedes_divatterepjaro_erkezett_hazankba_glc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ee4ec86-e34d-423f-bca9-9f597ebb8484&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ed893b9-2900-4174-b850-7fe5d1bde8d3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200124_ujabb_zold_rendszamos_mercedes_divatterepjaro_erkezett_hazankba_glc","timestamp":"2020. január. 24. 06:41","title":"Újabb zöld rendszámos Mercedes divatterepjáró érkezett hazánkba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b2f108f-6c5a-4813-ac65-88b8f8ba231b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Határérték feletti glicidil-észter tartalom miatt visszahívtak egy orosz eredetű kekszet, melyből Magyarországra is érkezett.","shortLead":"Határérték feletti glicidil-észter tartalom miatt visszahívtak egy orosz eredetű kekszet, melyből Magyarországra is...","id":"20200125_Rakkelto_kekszet_kellett_visszahivni_a_magyar_boltok_polcarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b2f108f-6c5a-4813-ac65-88b8f8ba231b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6fca060-e8cf-4aee-a06e-cd8ce1654171","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200125_Rakkelto_kekszet_kellett_visszahivni_a_magyar_boltok_polcarol","timestamp":"2020. január. 25. 10:40","title":"Rákkeltő kekszet kellett visszahívni a magyar boltok polcáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e233803-f2d8-4f02-abc7-1486fe357b51","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Zajlik a Széna tér felújítása, a választások után mindkét érintett önkormányzat új vezetése változtatásokat akart. A II. kerület emlékhely-funkciót is akar adni a parknak, a tér az 1956-os forradalom idején a második legnagyobb ellenállóközpont volt a Corvin köz után.","shortLead":"Zajlik a Széna tér felújítása, a választások után mindkét érintett önkormányzat új vezetése változtatásokat akart... 