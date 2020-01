Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"20cbde9b-ce54-4e8a-8b42-327f0996c461","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Miskolc irányába vezető szakasz forgalma ismét zavartalan Kerekharaszt külterületén.","shortLead":"A Miskolc irányába vezető szakasz forgalma ismét zavartalan Kerekharaszt külterületén.","id":"20200125_Veget_ert_az_utzar_az_M3on","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20cbde9b-ce54-4e8a-8b42-327f0996c461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"404f99f0-7b66-4e35-a09d-edc88d1bf13e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200125_Veget_ert_az_utzar_az_M3on","timestamp":"2020. január. 25. 19:38","title":"Véget ért az útzár az M3-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b374ee5-d01b-428e-99d4-5fdbe0c4b3bd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még dohányoztak, naponta majdnem 10 ezer forintot költöttek cigarettára. Egy idő után felmerült bennük, hogy mást is vehetnének a pénzből.","shortLead":"Még dohányoztak, naponta majdnem 10 ezer forintot költöttek cigarettára. Egy idő után felmerült bennük, hogy mást is...","id":"20200125_tesla_model_s_cigaretta_cigi_dohanyzas_sporolas_megtakaritas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b374ee5-d01b-428e-99d4-5fdbe0c4b3bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c5e3bef-5815-4326-aa51-5fef114c55aa","keywords":null,"link":"/cegauto/20200125_tesla_model_s_cigaretta_cigi_dohanyzas_sporolas_megtakaritas","timestamp":"2020. január. 25. 20:10","title":"Letette a cigit az ír házaspár, ezután már futotta új Teslára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e20bb27b-e7cb-4304-9b47-e89c0c8f862a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezt egy egyszerű keresés kidobja.","shortLead":"Ezt egy egyszerű keresés kidobja.","id":"20200125_miskolc_borszin_rasszista_szuleszet_nagy_gabor_foorvos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e20bb27b-e7cb-4304-9b47-e89c0c8f862a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2760097-5e05-4691-9bab-182ac7c9acb7","keywords":null,"link":"/itthon/20200125_miskolc_borszin_rasszista_szuleszet_nagy_gabor_foorvos","timestamp":"2020. január. 25. 11:57","title":"Lódítanak a miskolci szülészet nyílt levelében, volt már náluk bőrszín miatti megkülönböztetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f89d68b-6c71-4ef5-904b-0e47d5c1b2cb","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Magyar siker!","shortLead":"Magyar siker!","id":"20200126_Kettos_magyar_siker_a_Liu_fiverektol_1000_meteren_a_korcsolya_Ebn","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f89d68b-6c71-4ef5-904b-0e47d5c1b2cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f62d79d-7101-407d-aa3d-a438f6c91b00","keywords":null,"link":"/sport/20200126_Kettos_magyar_siker_a_Liu_fiverektol_1000_meteren_a_korcsolya_Ebn","timestamp":"2020. január. 26. 15:54","title":"Kettős magyar siker a Liu fivérektől 1000 méteren a korcsolya Eb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b976287f-5bfd-49ac-ba01-94afdffa396d","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"A minimálbér és a garantált bérminimum egységesítése felbolygatná a kereseti és jövedelmi viszonyokat, viszont Magyarország előrébb kerülne az uniós rangsorban.","shortLead":"A minimálbér és a garantált bérminimum egységesítése felbolygatná a kereseti és jövedelmi viszonyokat, viszont...","id":"202004__egyseges_minimalber__felzarkozasi_verseny__presben__tesztuzemmod","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b976287f-5bfd-49ac-ba01-94afdffa396d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adfadec4-0bdd-4158-9e96-ddae511b0bc7","keywords":null,"link":"/360/202004__egyseges_minimalber__felzarkozasi_verseny__presben__tesztuzemmod","timestamp":"2020. január. 27. 07:00","title":"Brüsszel miatt fontolgathatja a kormány a fizetések megpiszkálását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c24e884-06b4-48aa-9775-4223e5e98854","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A legendás kosárlabdázó is azon a gépen utazott, amelyik vasárnap délelőtt lezuhant Kaliforniában.","shortLead":"A legendás kosárlabdázó is azon a gépen utazott, amelyik vasárnap délelőtt lezuhant Kaliforniában.","id":"20200126_Meghalt_Kobe_Bryant","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c24e884-06b4-48aa-9775-4223e5e98854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4f42f3e-9fc8-41b6-957e-685afd19601c","keywords":null,"link":"/sport/20200126_Meghalt_Kobe_Bryant","timestamp":"2020. január. 26. 21:01","title":"Helikopter-balesetben meghalt Kobe Bryant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98379f97-a6b0-48e2-b611-3cef376493ab","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kór Kanadában is megjelent, Amerika evakuálni készül Vuhanban lévő állampolgárait.","shortLead":"A kór Kanadában is megjelent, Amerika evakuálni készül Vuhanban lévő állampolgárait.","id":"20200126_Mar_56an_haltak_meg_koronavirusban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98379f97-a6b0-48e2-b611-3cef376493ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e13e9b3-8c92-4ca7-9651-a6342ec72b17","keywords":null,"link":"/vilag/20200126_Mar_56an_haltak_meg_koronavirusban","timestamp":"2020. január. 26. 07:52","title":"Már 56 áldozatot követelt a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cf61820-9e92-4c73-8bd6-2358cf9e8e14","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Döntetlen után ötméteresekkel 14-13-ra győzte le a spanyol csapatot Märcz Tamás együttese, ezzel megszerezve Magyarország tizenharmadik Európa-bajnoki aranyérmét.","shortLead":"Döntetlen után ötméteresekkel 14-13-ra győzte le a spanyol csapatot Märcz Tamás együttese, ezzel megszerezve...","id":"20200126_magyarorszag_spanyolorszag_vizilabda_eb_donto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2cf61820-9e92-4c73-8bd6-2358cf9e8e14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35f82396-163c-47a8-88d9-6a963be849b9","keywords":null,"link":"/sport/20200126_magyarorszag_spanyolorszag_vizilabda_eb_donto","timestamp":"2020. január. 26. 18:57","title":"Drámai végjáték után Európa-bajnok a magyar férfi vízilabda-válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]