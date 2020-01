Győzelmet vártam

– mondta vasárnap este a hvg.hu-nak Glázer Tímea DK-s politikus, aki októberben 646 szavazatkülönbséggel kapott ki a szexbotránya miatt, illetve a korrupciógyanús ügyek árnyékában megreccsent népszerűségű Borkai Zsolt fideszes győri polgármestertől. Glázer nem volt egyedül ezzel az bizakodással, a helyi ellenzék körében ráadásul el is terjedt a híre annak, hogy létezik egy fideszes kutatás, amely állítólag szoros befutót jelzett előre a vasárnapi polgármester-választásra. És ha egyesek kételkedtek is ennek létezésében, talán őket is meggyőzte az, hogy a szavazás előtti utolsó héten a Fidesz igencsak felpörgette a kampányt.

Ehhez képest Pollreisz Balázs közös ellenzéki jelölt, helyi MSZP-elnök végül Glázernél is rosszabbul szerepelt.

Az eredmény:

Dézsi Csaba András, a Fidesz jelöltje 23 932 szavazatot kapott, amivel 4,6 ezer voksot vert Borkai októberi eredményére,

Pollreisz Balázsra 16 646-an szavaztak, kétezerrel kevesebben, mint Glázerre

Az, hogy az ellenzék elbukik, valójában már a napközbeni részvételi adatokból is egyértelmű volt. Elég volt abból kiindulni, hogy a sikerhez jóval nagyobb mozgósításra lett volna szüksége, mint októberben, ám kezdettől fogva látszott, hogy ez nem jön össze. Ezzel szemben a Fidesz nagyon aktív volt: a hvg.hu riporterei két szavazókörnél is belefutottak egy-egy csapatukba (igaz, Dézsi kampányfőnöke tagadta, hogy a központ utasítására embereik szervezetten járták volna a várost), de a szocialistáktól is azt hallották, hogy a kormánypárt részéről nagyobb volt a mozgósítás, mint októberben.

Az egyik ilyen csapattal beszélgettünk is:

Míg a Fidesz – gyaníthatóan valamilyen Kubatov- vagy másfajta lista alapján – szorgosan járta a várost, és szavazásra buzdított, addig ugyanezt az ellenzék nem tette meg: ők "baráti listákat" hívogattak, jellemzően Budapestről, és közben talán a csodában bíztak. Ám ez sem tartott sokáig:

a szavazatok 70 százalékos feldolgozottságánál, vasárnap este fél 9 körül ismerte el Pollreisz Balázs a vereségét.

Az MSZP helyi irodájában tartott "eredményvárón" ennél siralmasabb hangulat aligha lehetett volna. Legfeljebb tucatnyi párttag vagy szimpatizáns lézengett a teremben, de a hangulatról el is mond mindent, hogy a lentebb látható asztalhoz példál már le sem ült senki:

Az MSZP eredményvárója: hiába készültek © Máté Péter

És a hidegtálakat is túlrendelték.

Ilyen érintetlen asztalt is ritkán látni választás éjszakáján © hvg.hu

A nyilatkozó Pollreisz mellé is végül csak Glázer Tímea és a helyi Momentum elnöke, Hegyi Szabolcs állt ki, és csak az LMP társelnöke, Kendernay János utazott a helyszínre. A többi pártvezető állítólag csak akkor érkezett volna meg, ha Pollreisz győz – tudtuk meg egy elejtett megjegyzésből. Ez sem túl meglepő, a kampányból az látszott, hogy ellenzéki oldalon ebből a választásból nem igazán csináltak országos ügyet: Dobrev Klára (DK) és Fekete-Győr András (Momentum) letudta a szereplést egy-egy Facebook-videóval, és bár az MSZP választmánya pár napja Győrbe vonult, a legnagyobb dobásnak talán a Karácsony Gergely főpolgármesterrel és Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármesterrel megtartott fórum számított. Az egyelőre kérdés, miért történt ez így, elképzelhető, hogy a korábbi választási eredmények alapján belőtték a Fidesz győzelmét, és ezzel a távolságtartással nem az ő arcukra égett a bukás.

Pollreisz egyébként a hvg.hu-nak azt magyarázta, ez nem is akkora vereség, szerinte nem kapott sokkal kevesebbet, mint Glázer, annyi történt, hogy a Fidesz el tudta vinni a régi szavazóbázisát.

Ezt mutatják a számok, nem azt, hogy én nem értem utol Dézsit. Ők el tudták vinni azt a hatezer embert, aki nem szavazott Borkaira, mi viszont nem tudtuk növelni a bázist. Biztos, hogy ez a mi hibánk, de az eredmény elsődleges oka, hogy a győriek inkább hamis békét akartak.

A számokat megnézve Pollreisz abban nem téved, hogy – mennyiségre legalábbis biztosan – a Fidesz a Borkai-botrány előtti szavazógárdáját vitte el az urnákhoz. A kormánypárt a májusi EP-, illetve a 2018-as országgyűlési választáson tudott nagyjából ugyanannyi szavazót mozgósítani, mint most. Ami egyben azt is jelenti, hogy Győrben (és talán országosan is, bár ez nyilván csak feltételezés)

a Fidesz szavazómagja egyben van.

Nem véletlen, hogy noha vasárnap este Orbán Viktor miniszterelnök nyilvánosan – vagyis a Facebook-oldalán – nem gratulált Dézsinek, ám Hoppál Péter fideszes politikus viszont óriási sikerként értékelte az eredményt, és nyomban azt hangsúlyozta: nem igaz, hogy a Fidesz lejtmenetben van, nem igaz, hogy a nagyvárosokban mindenhol az ellenzéknek áll a zászló.

A Fidesz tökéletes jelöltet talált

A Fidesznek kétségtelenül fontos volt, hogy győzelmet mutathasson fel, és ehhez jól is választottak jelöltet. A városban mindenki tudta például, hogy Dézsi nem jött ki jól Borkaival. Konfliktusuk 2008-ban odáig fajult, hogy Kövér László választmányi elnöknek kellett rendet tennie a városban, ekkor pedig az addig meghatározó Dézsi súlytalan lett, a Szívcentrum létrehozásában élte ki magát. (Emiatt is jó választás volt: a kardiológusként nagyra tartott orvosra olyan is szavazott, aki a Fidesz mellé sosem húzott volna x-et.) Most ráadásul éppen Kövért küldte le a Fidesz Győrbe: álljon ki Dézsi mellett szerepelni, rehabilitálja, ha már az ő nevéhez köthető egykori "lefokozása" is.

Dézsi polgármesterként érkezik feleségével © Máté Péter

Dézsi a kampányban is fenntartotta a Borkai ellenzéke képet, sőt, az Index szerint Kubatov Gábor pártigazgatóval és Molnár Ágnes regionális igazgatóval is összekülönbözött a kampányban. A hírek szerint nem fogadta el ugyanis azt a megkötést, hogy kinek nyilatkozhat és kinek nem, ami egy egészen meglepő hozzáállás egy mai fideszes politikus részéről. Igaz, többen egyenesen a NER-en kívüli fideszesként jellemezték Dézsit.

Más kérdés, hogy "ellenzéki" ettől még nem lett: sosem ígért például olyat, hogy polgármesterként nyomoz is Borkai ügyei után. Ez szerinte a hatóságok dolga.

Vasárnap este azért arról már beszélt, hogy a meglévő szerződéseket átvizsgálja, és ha kell, feljelentést tesz, bár nem bűcselekményt keres, hiszen nem balhét akar, hanem rendet.

A rend az rend. Ami belefér, belefér, ami nem az nem.

Megtörik az ellenzéki lendület?

Az tény, hogy a Fidesznek fontos volt ez a győzelem, mert számukra az üzenete az:

nyugi fiúk.

Nagyobb kérdés, hogy az ellenzéken belül milyen üzenete lesz. Egy névtelenséget kérő politikus szerint ez szimbolikus pillanat lehetett volna, kínos, hogy másodszor is veszítettek. Az eredményt ezzel a különbséggel tragikusnak tartja, úgy véli, ez megtörheti az ellenzék lendületét.

Ahhoz, hogy nyerni tudjunk 2022-ben, a győri körzetekben is fel kell állni a küzdelemhez, nem lehet egy megyét ennyire elengedni.

Mások viszont nem osztják ezt a nézőpontot. Pollreisz Balázs például azt állítja, ez csak fordítva lett volna igaz:

Azt mondtam, ha győzök, az nagyon nagy lendületet ad a 2022-es országgyűlési választásnak. De ha nem, az nem jelenti azt, hogy megtört volna a lendület.

Az érvelése azzal folytatódik, hogy Győr eddig is fideszes város volt, így a vereség a kormánypártok számára lett volna roppant kellemetlen.

Egy momentumos politikus sem pánikol:

klasszikust idézve, szerintem nem kell, hogy menjenek a szirénák. Nem hiszem, hogy a vasárnapi eredmény megtörte volna a lendületet. A mienket biztos nem, legfeljebb a szocialistákét.

Úgy látja, a Fidesz a lehető legjobb jelöltet találta meg ehhez a küzdelemhez, aki tökéletesen ellensúlyozta mindazt, amit Borkai képviselt, az ellenzéknek pedig "Pollreisz volt a legjobb jelöltje, aki vállalta." Többen ugyanis nemet mondtak a felkérésre, így maradt a helyben legismertebb arc. Miután a Fidesz most nem hozta Borkai legjobb eredményét (26 ezer szavazatot, 70 százalék körüli támogatottsággal), szerinte nincs veszve minden.