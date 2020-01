Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a8944b34-8393-4237-90c0-f46f2ec54727","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A Szent László Kórházba szállították, a gépet fertőtlenítették.","shortLead":"A Szent László Kórházba szállították, a gépet fertőtlenítették.","id":"20200129_Magas_lazzal_vittek_korhazba_a_Kinabol_erkezo_repulo_elsotisztjet_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8944b34-8393-4237-90c0-f46f2ec54727&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"399582f5-2c7c-4afe-9548-fd1684099b37","keywords":null,"link":"/itthon/20200129_Magas_lazzal_vittek_korhazba_a_Kinabol_erkezo_repulo_elsotisztjet_Budapesten","timestamp":"2020. január. 29. 05:03","title":"Magas lázzal vitték kórházba a Kínából érkező repülő elsőtisztjét Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b2c9da1-01bc-40ad-bf30-b9d384cb7a48","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kínai tudósok mutatták be azokat a fotókat, melyeken a Vuhanból indult, de már Európában is fertőző koronavírus látható.","shortLead":"Kínai tudósok mutatták be azokat a fotókat, melyeken a Vuhanból indult, de már Európában is fertőző koronavírus látható.","id":"20200127_kina_vuhan_koronavirus_hogy_nez_ki_foto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b2c9da1-01bc-40ad-bf30-b9d384cb7a48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58ae7d79-9c19-4fd0-955e-a76b861f6e8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200127_kina_vuhan_koronavirus_hogy_nez_ki_foto","timestamp":"2020. január. 27. 19:03","title":"Megjöttek a fotók, így néz ki közelről a Kínából indult koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d48b6eaf-9b45-4468-bd51-dce96fb9c461","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség a Viking Idun kapitányának bűnügyi felügyeletét indítványozza.","shortLead":"Az ügyészség a Viking Idun kapitányának bűnügyi felügyeletét indítványozza.","id":"20200129_hableany_segitsegnyujtas_elmulasztasa_viking_idun_kapitany_ugyeszseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d48b6eaf-9b45-4468-bd51-dce96fb9c461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bac4694e-b58a-43b8-b698-1f24efe32f9c","keywords":null,"link":"/itthon/20200129_hableany_segitsegnyujtas_elmulasztasa_viking_idun_kapitany_ugyeszseg","timestamp":"2020. január. 29. 16:27","title":"Hableány-tragédia: gyanúsított lett a másik Viking-hajó kapitánya is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a39e9533-9d56-4ee3-8d92-8b1b11354013","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre nem veszélyezteti az Apple egyik legismertebb partnerének, a Foxconn gyártói kapacitását az új koronavírus, így a termelés sem áll le.","shortLead":"Egyelőre nem veszélyezteti az Apple egyik legismertebb partnerének, a Foxconn gyártói kapacitását az új koronavírus...","id":"20200129_apple_iphone_gyartas_foxconn_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a39e9533-9d56-4ee3-8d92-8b1b11354013&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bfaa4d2-0555-4849-8313-695f69c3db18","keywords":null,"link":"/tudomany/20200129_apple_iphone_gyartas_foxconn_koronavirus","timestamp":"2020. január. 29. 14:03","title":"Nyugtat az Apple: nem lesz kevesebb iPhone a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80ff1814-e014-4d53-8c20-bb3847d47a85","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"\"Formáld át a jövőt!\" – ez a szöveg olvasható ki a Samsung YouTube-csatornájára most felkerült videóból. A felvételt idei egyik legfontosabb sajtóeseménye előtt adta ki a gyártó.","shortLead":"\"Formáld át a jövőt!\" – ez a szöveg olvasható ki a Samsung YouTube-csatornájára most felkerült videóból. A felvételt...","id":"20200129_samsung_unpacked_februar_11_galaxy_z_flip_galaxy_s20_telefonbemutato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80ff1814-e014-4d53-8c20-bb3847d47a85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba9e1548-5a17-47c2-a79f-00919ad4d852","keywords":null,"link":"/tudomany/20200129_samsung_unpacked_februar_11_galaxy_z_flip_galaxy_s20_telefonbemutato","timestamp":"2020. január. 29. 11:03","title":"Sejtelmes videóval hangolódik rá februári telefonbemutatójára a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a04867c8-95f1-4390-b41f-138ac2cbfd61","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, továbbra is komoly gondok vannak az Intel processzoraival, a gyártó ezért harmadjára is biztonsági frissítéseket ad ki. A mostani sebezhetőségek a legújabb chipeket nem érintik, a régebbiekkel van gond.","shortLead":"Úgy tűnik, továbbra is komoly gondok vannak az Intel processzoraival, a gyártó ezért harmadjára is biztonsági...","id":"20200129_intel_processzor_sebezhetoseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a04867c8-95f1-4390-b41f-138ac2cbfd61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44f53201-6a8b-44ae-8e64-592600d14eeb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200129_intel_processzor_sebezhetoseg","timestamp":"2020. január. 29. 15:03","title":"Ilyen nincs: újabb sebezhetőségeket találtak az Intel processzoraiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3196cc4-cb6a-467b-8a22-721a6f0a4a0f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megszakította útját és visszatért a szárazföldre Rakonczay Gábor, aki az általa tervezett és épített állószörfön a világon elsőként próbálja átevezni az Atlanti-óceánt a kabin nélküli vízi járművel.\r

\r

","shortLead":"Megszakította útját és visszatért a szárazföldre Rakonczay Gábor, aki az általa tervezett és épített állószörfön...","id":"20200129_SUPpal_az_oceanon_160_kilometer_utan_vissza_kellett_fordulnia_Rakonczay_Gabornak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f3196cc4-cb6a-467b-8a22-721a6f0a4a0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d0e38c1-4b0c-432c-8d45-f9b394fd2929","keywords":null,"link":"/elet/20200129_SUPpal_az_oceanon_160_kilometer_utan_vissza_kellett_fordulnia_Rakonczay_Gabornak","timestamp":"2020. január. 29. 13:15","title":"Egyedül az óceánon: 160 kilométer után vissza kellett fordulnia Rakonczay Gábornak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd1d4ae9-d9ac-4c75-94b9-3415f8379254","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"A kormány új stratégiája energiatakarékosabb Magyarországot képzel el, amit nap- és atomenergia hajt. Meglátjuk, mi lesz belőle","shortLead":"A kormány új stratégiája energiatakarékosabb Magyarországot képzel el, amit nap- és atomenergia hajt. Meglátjuk, mi...","id":"202004__zoldstrategia__felmelegedes__paksi_bovites__fontolva_hasadas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd1d4ae9-d9ac-4c75-94b9-3415f8379254&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6904382-c179-433a-984f-1e6c2641e111","keywords":null,"link":"/360/202004__zoldstrategia__felmelegedes__paksi_bovites__fontolva_hasadas","timestamp":"2020. január. 29. 07:00","title":"Kormányzati klímaterv: nem látszik, hogyan lesz karbonsemleges Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]