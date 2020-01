Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"55675633-439c-4cf6-8500-3a84f43ce81a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A gyorsan terjedő új vírus miatt a Kínában üzemelő Starbucks kávézók fele nem nyit ki. A Toyota gyártósorai is leállnak.","shortLead":"A gyorsan terjedő új vírus miatt a Kínában üzemelő Starbucks kávézók fele nem nyit ki. A Toyota gyártósorai is leállnak.","id":"20200129_starbucks_toyota_kina_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55675633-439c-4cf6-8500-3a84f43ce81a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a4331a4-dd59-4e03-a244-9605777daed3","keywords":null,"link":"/kkv/20200129_starbucks_toyota_kina_koronavirus","timestamp":"2020. január. 29. 10:24","title":"2000 Starbucks zárt be Kínában és leállt a Toyota a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c21da332-6097-4281-9ec9-a2c28e2246dd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az éves kórházi adósság dupláját költené a kormány az egészségügyi intézmények kifestésére.","shortLead":"Az éves kórházi adósság dupláját költené a kormány az egészségügyi intézmények kifestésére.","id":"20200130_Elkepeszto_osszegbol_valositjak_meg_Orban_igeretet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c21da332-6097-4281-9ec9-a2c28e2246dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8268263-9680-4bc8-a5ea-90cc1199d490","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200130_Elkepeszto_osszegbol_valositjak_meg_Orban_igeretet","timestamp":"2020. január. 30. 13:51","title":"Elképesztő összegből valósítják meg Orbán ígéretét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94f19901-c849-4c81-b4de-5c2e2150c4f2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Amíg a bíróság eldönti, hogy a GDPR megsértése-e, ha leírják a Hell energiaital-gyár tulajdonosának nevét az 50 leggazdagabb magyar listáján, ideiglenes intézkedésként vissza kell hívni a Forbes januári számát.","shortLead":"Amíg a bíróság eldönti, hogy a GDPR megsértése-e, ha leírják a Hell energiaital-gyár tulajdonosának nevét az 50...","id":"20200129_forbes_hell_birosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=94f19901-c849-4c81-b4de-5c2e2150c4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26a65566-9fdd-4f05-a26a-f500f73a1433","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200129_forbes_hell_birosag","timestamp":"2020. január. 29. 14:52","title":"Vissza kell hívni a Forbes januári számát, hogy ne jelenhessen meg a Hell tulajdonosának neve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2511a2e2-8251-4571-a507-c030c95d5dba","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha – ahogy sejtik – Dubajban bukkannak Balogh Sándorra, akkor az igazságügyi miniszternek kell kérnie a kiadatását.","shortLead":"Ha – ahogy sejtik – Dubajban bukkannak Balogh Sándorra, akkor az igazságügyi miniszternek kell kérnie a kiadatását.","id":"20200129_Mar_az_egesz_vilagon_korozik_a_vizes_vb_volt_gazdasagi_igazgatojat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2511a2e2-8251-4571-a507-c030c95d5dba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c159b075-ccb6-4c98-9764-23909a5927b7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200129_Mar_az_egesz_vilagon_korozik_a_vizes_vb_volt_gazdasagi_igazgatojat","timestamp":"2020. január. 29. 08:38","title":"Már az egész világon körözik a vizes vb volt gazdasági igazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5a5151f-ba58-4e10-81c4-fe88bbdb6da9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az újonnan kiépülő vasúti pálya 250-350 km/h-s sebességet is lehetővé tehet.","shortLead":"Az újonnan kiépülő vasúti pálya 250-350 km/h-s sebességet is lehetővé tehet.","id":"20200129_Gyorsvasut_epulhet_Budapest_es_Kolozsvar_kozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5a5151f-ba58-4e10-81c4-fe88bbdb6da9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10269dfc-64b3-40ec-89ce-b3419fa27c44","keywords":null,"link":"/kkv/20200129_Gyorsvasut_epulhet_Budapest_es_Kolozsvar_kozott","timestamp":"2020. január. 29. 08:05","title":"Gyorsvasút épülhet Budapest és Kolozsvár között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d0c1307-11ba-4e2c-bed5-cf1202d0230e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ideiglenesen felfüggeszti a Google a fizetős Chrome-bővítmények közzétételét és frissítését a Chrome Web Store-ban.","shortLead":"Ideiglenesen felfüggeszti a Google a fizetős Chrome-bővítmények közzétételét és frissítését a Chrome Web Store-ban.","id":"20200129_fizetos_chrome_bovitmenyek_frissites_ideiglenes_leallitas_chrome_web_store","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d0c1307-11ba-4e2c-bed5-cf1202d0230e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"294ef3eb-aebc-4abd-9ece-c2791d3a10e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200129_fizetos_chrome_bovitmenyek_frissites_ideiglenes_leallitas_chrome_web_store","timestamp":"2020. január. 29. 09:33","title":"Ne csodálkozzon, ha nem frissülnek a fizetős Chrome-bővítmények, komoly oka van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8c67dbb-3a65-4109-92ad-5c7263e80a3b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Időközben Tibetbe is eljutott a betegség.","shortLead":"Időközben Tibetbe is eljutott a betegség.","id":"20200130_koronavirus_halalos_aldozat_halott_beteg_fertozott_kina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8c67dbb-3a65-4109-92ad-5c7263e80a3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bedf2046-9bd8-467d-8d4b-274c9788741d","keywords":null,"link":"/vilag/20200130_koronavirus_halalos_aldozat_halott_beteg_fertozott_kina","timestamp":"2020. január. 30. 05:00","title":"Koronavírus: 170-re nőtt a halottak száma, több mint 7000 fertőzött van Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6560d9fc-de46-4cc8-92c3-8b079cf3f4e0","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A Monty Python egyik alapítója, Eric Idle nemrégiben megjelent életrajzi könyvében több alkalommal is megidézi a múlt héten elhunyt alkotótársát, Terry Jonest. Az alábbiakban ebből a könyvből közlünk két történetet.","shortLead":"A Monty Python egyik alapítója, Eric Idle nemrégiben megjelent életrajzi könyvében több alkalommal is megidézi a múlt...","id":"20200130_Tudtam_mit_jelent_az_a_csillogas_a_szemeben__Eric_Idle_Terry_Jones","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6560d9fc-de46-4cc8-92c3-8b079cf3f4e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b465cee8-f8ca-485f-910c-9f215796b89e","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20200130_Tudtam_mit_jelent_az_a_csillogas_a_szemeben__Eric_Idle_Terry_Jones","timestamp":"2020. január. 29. 14:15","title":"\"Tudtam, mit jelent az a csillogás a szemében\" - Eric Idle két emlékezetes története Terry Jones-ról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]