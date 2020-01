Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"837878a8-4378-43da-9294-3f3877096ece","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Még vizsgálják a friss bírósági ítélet és versenyhivatali végzés nyomán kialakult jogi helyzetet, de a TASZ újabb pert fog indítani a kormányközeli médiaholding ügyében. ","shortLead":"Még vizsgálják a friss bírósági ítélet és versenyhivatali végzés nyomán kialakult jogi helyzetet, de a TASZ újabb pert...","id":"20200130_Ujabb_jogi_eljaras_varhato_a_fideszes_mediamonstrum_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=837878a8-4378-43da-9294-3f3877096ece&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7766cb0f-f1ca-4cc6-9cbd-f709d2973355","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200130_Ujabb_jogi_eljaras_varhato_a_fideszes_mediamonstrum_miatt","timestamp":"2020. január. 30. 12:49","title":"Újabb jogi eljárás lesz a fideszes médiamonstrum miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b2c9da1-01bc-40ad-bf30-b9d384cb7a48","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A sportra is komoly hatással van a kínai koronavírus terjedése, Kínában több jelentős nemzetközi sporteseményt töröltek, illetve olimpiai kvalifikációs versenyeket más országba helyeztek át. A fedettpályás atlétika-vb-t pedig egy évvel elhalasztják. ","shortLead":"A sportra is komoly hatással van a kínai koronavírus terjedése, Kínában több jelentős nemzetközi sporteseményt...","id":"20200129_tokio_kvalifikacios_versenyek_kina_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b2c9da1-01bc-40ad-bf30-b9d384cb7a48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d9eb371-c099-4181-8d88-b1e280a89f3b","keywords":null,"link":"/sport/20200129_tokio_kvalifikacios_versenyek_kina_koronavirus","timestamp":"2020. január. 29. 21:27","title":"Atlétika-vb-t halasztanak el a koronavírus miatt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4798a380-a6e2-438f-aa4a-3e96a880d5ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Varga Judit és Gulyás Gergely is arra biztatja az embereket, hogy menjenek el a Niedermüller Péter elleni tüntetésre.","shortLead":"Varga Judit és Gulyás Gergely is arra biztatja az embereket, hogy menjenek el a Niedermüller Péter elleni tüntetésre.","id":"20200130_Ket_miniszter_is_a_Nidermuller_elleni_tuntetesre_buzdit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4798a380-a6e2-438f-aa4a-3e96a880d5ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"281f4f74-6eb9-4984-90cc-672570462bdb","keywords":null,"link":"/itthon/20200130_Ket_miniszter_is_a_Nidermuller_elleni_tuntetesre_buzdit","timestamp":"2020. január. 30. 16:43","title":"Két miniszter is a Niedermüller elleni tüntetésre buzdít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"873b8af9-3722-410a-9444-32b602570966","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az új vírus okozta betegségben eddig hivatalosan 170 ember halt meg.","shortLead":"Az új vírus okozta betegségben eddig hivatalosan 170 ember halt meg.","id":"20200130_kina_koronavirus_jarvany_megbetegedes_","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=873b8af9-3722-410a-9444-32b602570966&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e633785f-741b-448b-9976-1cf8c0ecca99","keywords":null,"link":"/vilag/20200130_kina_koronavirus_jarvany_megbetegedes_","timestamp":"2020. január. 30. 07:49","title":"Rengeteg pénzt fordít Kína a koronavírus megállítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23a6c2f4-2225-45d4-a31e-708351a0b292","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár 2019 nyarán a Xiaomi már bemutatta egy olyan mobil prototípusát, amelyben a szelfikamerát betették a kijelző alá, a cég szerint erre a technológiára egy jó darabig még várni kell.","shortLead":"Bár 2019 nyarán a Xiaomi már bemutatta egy olyan mobil prototípusát, amelyben a szelfikamerát betették a kijelző alá...","id":"20200129_xiaomi_kijelzo_ala_rejtett_szelfikamera_lu_weibing","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23a6c2f4-2225-45d4-a31e-708351a0b292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"961e3389-858e-4cc2-99ab-409107248f2b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200129_xiaomi_kijelzo_ala_rejtett_szelfikamera_lu_weibing","timestamp":"2020. január. 29. 18:03","title":"Van egy kis baj a kijelző alá tett szelfikamerákkal – illetve rögtön kettő is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8844bf1b-837c-42a4-b3a4-b63153d2e7b1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két koronavírus-fertőzésben szenvedő beteget regisztráltak Oroszországban. Mindketten kínai állampolgárok, egyiküket a Kazahsztánhoz közeli Tyumenyi körzetben, a másikat pedig a Bajkálon túli körzetben helyezték karanténba.","shortLead":"Két koronavírus-fertőzésben szenvedő beteget regisztráltak Oroszországban. Mindketten kínai állampolgárok, egyiküket...","id":"20200131_Az_ovintezkedesek_ellenere_Oroszorszagban_is_megjelent_a_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8844bf1b-837c-42a4-b3a4-b63153d2e7b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fd93fde-099b-49cb-ab7e-fc3c98a62348","keywords":null,"link":"/vilag/20200131_Az_ovintezkedesek_ellenere_Oroszorszagban_is_megjelent_a_koronavirus","timestamp":"2020. január. 31. 14:23","title":"Oroszországban is megjelent a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"269a66aa-5c95-4379-a7e7-bc60bb1ef58f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Laboratóriumi teszt is igazolta, hogy a Sanghajból érkező pilóta nem koronavírustól szenved. Az egészségügyért felelős államtitkár szerint nagyon kicsi esély van arra, hogy itthon valaki megfertőződjön.","shortLead":"Laboratóriumi teszt is igazolta, hogy a Sanghajból érkező pilóta nem koronavírustól szenved. Az egészségügyért felelős...","id":"20200129_koronavirus_horvath_muller_influenza","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=269a66aa-5c95-4379-a7e7-bc60bb1ef58f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34c5e653-2645-4a9a-b8d9-cee77dc7d151","keywords":null,"link":"/itthon/20200129_koronavirus_horvath_muller_influenza","timestamp":"2020. január. 29. 17:59","title":"Államtitkár: Ha lázas, influenzára gondoljon, ne a koronavírusra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc7dd1f2-8ba7-4909-9c98-d383e60d92e8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai rendszámtáblák minden korábbinál színesebbek lehetnek, de azért nem lehet akármilyen szmájlit választani rájuk.","shortLead":"Az amerikai rendszámtáblák minden korábbinál színesebbek lehetnek, de azért nem lehet akármilyen szmájlit választani...","id":"20200131_az_emojikat_raszabaditjak_a_rendszamtablakra_az_usaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc7dd1f2-8ba7-4909-9c98-d383e60d92e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfa424b4-b819-45d4-8e59-5712649aa747","keywords":null,"link":"/cegauto/20200131_az_emojikat_raszabaditjak_a_rendszamtablakra_az_usaban","timestamp":"2020. január. 31. 15:21","title":"Az emojikat rászabadítják a rendszámtáblákra az USA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]