[{"available":true,"c_guid":"a7caea85-3aca-461d-823e-6140f4a3bbde","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A barna és narancs persze marad.","shortLead":"A barna és narancs persze marad.","id":"20200131_Alaposan_megvaltoznak_a_jellegzetes_amerikai_furgonok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7caea85-3aca-461d-823e-6140f4a3bbde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06dc8289-2ac7-4e5a-8bc2-5c45dd8f9204","keywords":null,"link":"/cegauto/20200131_Alaposan_megvaltoznak_a_jellegzetes_amerikai_furgonok","timestamp":"2020. január. 31. 09:57","title":"Alaposan megváltoznak a jellegzetes amerikai furgonok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c5bac43-d700-4cf7-a2af-8a65971b4b85","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Valahogy meg kellene tőle szabadulni még a tokiói olimpia előtt.","shortLead":"Valahogy meg kellene tőle szabadulni még a tokiói olimpia előtt.","id":"20200131_fukusima_atomeromu_atomkatasztrofa_csendes_ocean_tokioi_olimpia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c5bac43-d700-4cf7-a2af-8a65971b4b85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a64dff3f-2521-4a03-927f-519ed8ab4997","keywords":null,"link":"/tudomany/20200131_fukusima_atomeromu_atomkatasztrofa_csendes_ocean_tokioi_olimpia","timestamp":"2020. január. 31. 20:41","title":"Az óceánba eresztenék a radioaktív fukusimai vizet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"834f256e-d243-492f-8858-f245da4db9b8","c_author":"HVG","category":"360","description":"A szakításról szóló népszavazási törvény 2015-ös jóváhagyásától az átmeneti időszak pillanatnyilag várható végéig. A Brexit kronologikus összefoglalója látványos infografikán.","shortLead":"A szakításról szóló népszavazási törvény 2015-ös jóváhagyásától az átmeneti időszak pillanatnyilag várható végéig...","id":"20200130_brexit_tortenete_infografika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=834f256e-d243-492f-8858-f245da4db9b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4de7982-aea5-4553-8b72-bbb5c3e81e60","keywords":null,"link":"/360/20200130_brexit_tortenete_infografika","timestamp":"2020. január. 30. 13:05","title":"Brexit: képtelen történet rajzban elbeszélve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2175e6a3-06c0-4d10-a36c-45add004d2f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A zalaegerszegi rendőrök egy 27 éves férfit hallgattak ki gyanúsítottként.","shortLead":"A zalaegerszegi rendőrök egy 27 éves férfit hallgattak ki gyanúsítottként.","id":"20200130_buszmegallo_vastelep_kosoroklan_lopas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2175e6a3-06c0-4d10-a36c-45add004d2f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d9b28c1-35d6-474c-bcc2-463ee050e3da","keywords":null,"link":"/itthon/20200130_buszmegallo_vastelep_kosoroklan_lopas","timestamp":"2020. január. 30. 12:16","title":"Szétkapta a kisorokláni buszmegállót, majd leadta a vastelepen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"530955c8-6ee1-45ba-8c87-a51d571c2c6a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Igenis van értelme megpróbálni leszokni a dohányzásról, egy új kutatás ugyanis arról árulkodik, hogy a tüdő képes meggyógyítani magát.","shortLead":"Igenis van értelme megpróbálni leszokni a dohányzásról, egy új kutatás ugyanis arról árulkodik, hogy a tüdő képes...","id":"20200130_dohanyzas_tudo_tudorak_gyogyulas_leszokas_a_cigirol_cigaretta_hatasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=530955c8-6ee1-45ba-8c87-a51d571c2c6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bf3c82f-3d81-4315-b7de-947d9cef4505","keywords":null,"link":"/tudomany/20200130_dohanyzas_tudo_tudorak_gyogyulas_leszokas_a_cigirol_cigaretta_hatasa","timestamp":"2020. január. 30. 15:03","title":"Volna itt egy igen jó hír, ha azt tervezi, hogy leszokik a cigiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4506918f-d1b1-43cd-8ce3-62d812971160","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A biztosító, a vadásztársaság és az autópálya üzemeltetője egymásra mutogat.","shortLead":"A biztosító, a vadásztársaság és az autópálya üzemeltetője egymásra mutogat.","id":"20200130_Elutott_egy_ozet_hiaba_vart_a_karteritesre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4506918f-d1b1-43cd-8ce3-62d812971160&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"067b6da9-e700-44ba-8b2b-937171ec4415","keywords":null,"link":"/itthon/20200130_Elutott_egy_ozet_hiaba_vart_a_karteritesre","timestamp":"2020. január. 30. 20:30","title":"Elütött egy őzet, hiába várt a kártérítésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a86e133-0649-4f99-810f-060936f58645","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ne ölelkezzenek, ne fogjanak kezet, most jobb távolságot tartani – írják.","shortLead":"Ne ölelkezzenek, ne fogjanak kezet, most jobb távolságot tartani – írják.","id":"20200131_bge_kinai_hallgatok_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a86e133-0649-4f99-810f-060936f58645&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87502de2-3565-4698-9b47-2363ca310f42","keywords":null,"link":"/itthon/20200131_bge_kinai_hallgatok_koronavirus","timestamp":"2020. január. 31. 15:27","title":"Koronavírus: a Budapesti Gazdasági Egyetem is kisokossal figyelmezteti hallgatóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9bf9be6-d4f0-46a9-8df3-039cc16c0721","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Vasárnap elkezdték a Kínából érkező utasok szúrópróbaszerű ellenőrzését, szerdán a vízumról is döntöttek.","shortLead":"Vasárnap elkezdték a Kínából érkező utasok szúrópróbaszerű ellenőrzését, szerdán a vízumról is döntöttek.","id":"20200130_Praga_leallitotta_a_vizumok_kiadasat_kinaiaknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9bf9be6-d4f0-46a9-8df3-039cc16c0721&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0d13ee7-b1d1-481f-babc-6d7a24f9705e","keywords":null,"link":"/vilag/20200130_Praga_leallitotta_a_vizumok_kiadasat_kinaiaknak","timestamp":"2020. január. 30. 17:09","title":"Prága leállította a vízumok kiadását kínaiaknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]