Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4209c1d5-d31c-4d1e-812b-46a3728a68f2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legkelendőbb autók között környezettudatos hibridek és benzinpusztító óriások egyaránt megtalálhatók.","shortLead":"A legkelendőbb autók között környezettudatos hibridek és benzinpusztító óriások egyaránt megtalálhatók.","id":"20200131_toplista_ezek_most_a_vilag_legkedveltebb_autoi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4209c1d5-d31c-4d1e-812b-46a3728a68f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bac0ccad-e065-4998-8505-44db30d1ac74","keywords":null,"link":"/cegauto/20200131_toplista_ezek_most_a_vilag_legkedveltebb_autoi","timestamp":"2020. január. 31. 06:41","title":"Toplista: ezek most a világ legkedveltebb autói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86b1a36d-b900-4ffe-9978-c091ee28d71f","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az Amerikai szépséggel Oscar-díjat nyert Sam Mendes pergő képeken mutatja meg az I. világháborút.","shortLead":"Az Amerikai szépséggel Oscar-díjat nyert Sam Mendes pergő képeken mutatja meg az I. világháborút.","id":"202005_film__semmi_foldjen_1917","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86b1a36d-b900-4ffe-9978-c091ee28d71f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68b33c75-aa6e-4b09-b345-3c1d494eac37","keywords":null,"link":"/360/202005_film__semmi_foldjen_1917","timestamp":"2020. január. 31. 14:00","title":"A \"levegő fémből volt\" – reménytelen küldetés a tíz Oscarra jelölt 1917-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4b36eae-8d2e-47d7-8d2b-d04270c73ea5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megnézték a Pénzügyminisztériumban a kórházi beszállítók pénzügyi helyzetét, és úgy gondolják, kibírják, ha a követeléseiknek a 20 százalékát nem kapják meg.","shortLead":"Megnézték a Pénzügyminisztériumban a kórházi beszállítók pénzügyi helyzetét, és úgy gondolják, kibírják, ha...","id":"20200131_A_kormany_csak_a_tartozas_80_szazalekat_fizetne_vissza_a_korhazi_beszallitoknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4b36eae-8d2e-47d7-8d2b-d04270c73ea5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf29c0c6-e077-4410-a00f-b17e5e884c94","keywords":null,"link":"/kkv/20200131_A_kormany_csak_a_tartozas_80_szazalekat_fizetne_vissza_a_korhazi_beszallitoknak","timestamp":"2020. január. 31. 14:58","title":"A kormány csak a tartozás 80 százalékát fizetné vissza a kórházi beszállítóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a205214-5057-4148-a039-cc02b591da9e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy makaói nőnek lett magas láza, ezért férjével együtt karanténba helyezték. A hajón 751 kínai turista utazott.","shortLead":"Egy makaói nőnek lett magas láza, ezért férjével együtt karanténba helyezték. A hajón 751 kínai turista utazott.","id":"20200130_Koronavirus_Hetezren_rekedtek_egy_tengerjaro_hajon_Olaszorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a205214-5057-4148-a039-cc02b591da9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27825993-d9a0-495a-83ee-17273ea2af01","keywords":null,"link":"/vilag/20200130_Koronavirus_Hetezren_rekedtek_egy_tengerjaro_hajon_Olaszorszagban","timestamp":"2020. január. 30. 15:59","title":"Koronavírus: hétezren rekedtek egy tengerjáró hajón Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9bd4bf8-bffe-44dc-855d-d5be9b672868","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség enyhének érezte az elsőfokú ítéletet.","shortLead":"Az ügyészség enyhének érezte az elsőfokú ítéletet.","id":"20200130_Tapetavago_kessel_ment_egy_ferfi_a_lottozoba_sulyosbitottak_az_iteletet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9bd4bf8-bffe-44dc-855d-d5be9b672868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fa65b99-d120-40d9-a1f4-2db8fd527b91","keywords":null,"link":"/itthon/20200130_Tapetavago_kessel_ment_egy_ferfi_a_lottozoba_sulyosbitottak_az_iteletet","timestamp":"2020. január. 30. 14:55","title":"Tapétavágó késsel ment egy férfi a lottózóba, súlyosbították az ítéletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a40ae63-4c30-4faa-b84c-45d45c1efa7c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hosszú évtizedek hagyománya szakad most meg, a következő IAA-t nem Frankfurtban fogják megrendezni.","shortLead":"Hosszú évtizedek hagyománya szakad most meg, a következő IAA-t nem Frankfurtban fogják megrendezni.","id":"20200130_frankfurt_elbukta_a_vilag_egyik_legnagyobb_autokiallitasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a40ae63-4c30-4faa-b84c-45d45c1efa7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de4418ff-d061-4f7a-83a1-f331c0e0d2b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200130_frankfurt_elbukta_a_vilag_egyik_legnagyobb_autokiallitasat","timestamp":"2020. január. 30. 09:21","title":"Frankfurt elbukta a világ egyik legnagyobb autókiállítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113ae57e-686e-4e47-ad62-1c9c3eb77c80","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Közzétette legújabb pénzügyi eredményeit az Apple: kétségtelenül jól zárt számára az ünnepi szezon.","shortLead":"Közzétette legújabb pénzügyi eredményeit az Apple: kétségtelenül jól zárt számára az ünnepi szezon.","id":"20200130_apple_2020_q1_elso_negyedev_eredmenyei","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=113ae57e-686e-4e47-ad62-1c9c3eb77c80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8fb6d26-8e4d-49a5-a396-02d28799ff7f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200130_apple_2020_q1_elso_negyedev_eredmenyei","timestamp":"2020. január. 30. 11:33","title":"Hasítanak az iPhone-ok és az Apple Watch-ok: rekordbevétel az Apple-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"828190fc-3df7-44c4-a711-48c9ce25dbc2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A folyóba dobta a páncélt.","shortLead":"A folyóba dobta a páncélt.","id":"20200131_Elfogtak_a_kaposvari_mackost","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=828190fc-3df7-44c4-a711-48c9ce25dbc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04b6b671-d89b-4ef3-95e4-813e07ab8c2d","keywords":null,"link":"/itthon/20200131_Elfogtak_a_kaposvari_mackost","timestamp":"2020. január. 31. 09:59","title":"Elfogták a kaposvári mackóst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]