Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c5c0f3c2-fc63-4aa8-b46f-0d7b49142eb3","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kkv","description":"Csődhelyzet még nincs, de 2020-ra 1,7 milliárdos hiányt vár a 131 településen szolgáltató Alföldvíz, a hiányt önerőből nem tudják kezelni.\r

","shortLead":"Csődhelyzet még nincs, de 2020-ra 1,7 milliárdos hiányt vár a 131 településen szolgáltató Alföldvíz, a hiányt önerőből...","id":"20200131_Rezsicsokkentes_padlora_kuldte_az_egyik_kozmuceget_az_aram_dragulasa_es_a_beremelesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5c0f3c2-fc63-4aa8-b46f-0d7b49142eb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ffef470-d962-4ca9-8a44-84641e04578a","keywords":null,"link":"/kkv/20200131_Rezsicsokkentes_padlora_kuldte_az_egyik_kozmuceget_az_aram_dragulasa_es_a_beremelesek","timestamp":"2020. január. 31. 11:29","title":"Rezsicsökkentés: padlóra küldte az egyik közműcéget az áram drágulása és a béremelések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c5a381d-34ed-4f9f-af18-642b4b1d9f15","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MTVA igazgatóját váratlanul érte a tiltakozás a zsidó szervezetek részéről. Szerinte minden vád, amely Siklósi Beatrixot az utóbbi időben a sajtóban érte, alaptalan és elfogadhatatlan.","shortLead":"Az MTVA igazgatóját váratlanul érte a tiltakozás a zsidó szervezetek részéről. Szerinte minden vád, amely Siklósi...","id":"20200130_Papp_Daniel_mentegeti_a_nyiltan_rasszista_szerkesztojet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c5a381d-34ed-4f9f-af18-642b4b1d9f15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4e07f86-b5c6-4cc7-8cca-ded2af6829b3","keywords":null,"link":"/itthon/20200130_Papp_Daniel_mentegeti_a_nyiltan_rasszista_szerkesztojet","timestamp":"2020. január. 30. 16:20","title":"Papp Dániel levélben mentegeti a nyíltan rasszista csatornaigazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a95106d6-3470-4378-8bc0-ceaafbd4aa19","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarország 16 millió eurós fejlesztési segélyprogramot valósít meg Ugandában – közölte a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára csütörtökön az MTI-vel.","shortLead":"Magyarország 16 millió eurós fejlesztési segélyprogramot valósít meg Ugandában – közölte a Miniszterelnökség parlamenti...","id":"20200130_Otmilliardos_segelyprogramot_visz_Magyarorszag_Ugandaba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a95106d6-3470-4378-8bc0-ceaafbd4aa19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e771e96-54c5-46c0-a303-f993d25cc1f1","keywords":null,"link":"/itthon/20200130_Otmilliardos_segelyprogramot_visz_Magyarorszag_Ugandaba","timestamp":"2020. január. 30. 15:13","title":"Ötmilliárdos segélyprogramot valósít meg Magyarország Ugandában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30bcdb0e-4dd5-4164-8595-13ba74767c32","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Hír Tv gyurcsányista gyomorpornót orront.","shortLead":"A Hír Tv gyurcsányista gyomorpornót orront.","id":"20200131_Lehanytak_Wass_Albertet_Csepelen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30bcdb0e-4dd5-4164-8595-13ba74767c32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7801256f-b05e-43a2-a443-109985abeca5","keywords":null,"link":"/itthon/20200131_Lehanytak_Wass_Albertet_Csepelen","timestamp":"2020. január. 31. 12:27","title":"Lehányták Wass Albert szobrát Csepelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a40ae63-4c30-4faa-b84c-45d45c1efa7c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hosszú évtizedek hagyománya szakad most meg, a következő IAA-t nem Frankfurtban fogják megrendezni.","shortLead":"Hosszú évtizedek hagyománya szakad most meg, a következő IAA-t nem Frankfurtban fogják megrendezni.","id":"20200130_frankfurt_elbukta_a_vilag_egyik_legnagyobb_autokiallitasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a40ae63-4c30-4faa-b84c-45d45c1efa7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de4418ff-d061-4f7a-83a1-f331c0e0d2b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200130_frankfurt_elbukta_a_vilag_egyik_legnagyobb_autokiallitasat","timestamp":"2020. január. 30. 09:21","title":"Frankfurt elbukta a világ egyik legnagyobb autókiállítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1853a99-1a68-4cf7-a9a1-56c784894306","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A középső, belvárosi szakasz rekonstrukciója ősszel kezdődik, de már korábban lezárnak négy megállót. ","shortLead":"A középső, belvárosi szakasz rekonstrukciója ősszel kezdődik, de már korábban lezárnak négy megállót. ","id":"20200130_3as_metro_felujitas_allomas_lezaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1853a99-1a68-4cf7-a9a1-56c784894306&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f53e23e-2b09-408c-b129-801327e43d67","keywords":null,"link":"/itthon/20200130_3as_metro_felujitas_allomas_lezaras","timestamp":"2020. január. 30. 14:10","title":"Megvan, hogyan folytatódik a 3-as metró felújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c5bac43-d700-4cf7-a2af-8a65971b4b85","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Valahogy meg kellene tőle szabadulni még a tokiói olimpia előtt.","shortLead":"Valahogy meg kellene tőle szabadulni még a tokiói olimpia előtt.","id":"20200131_fukusima_atomeromu_atomkatasztrofa_csendes_ocean_tokioi_olimpia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c5bac43-d700-4cf7-a2af-8a65971b4b85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a64dff3f-2521-4a03-927f-519ed8ab4997","keywords":null,"link":"/tudomany/20200131_fukusima_atomeromu_atomkatasztrofa_csendes_ocean_tokioi_olimpia","timestamp":"2020. január. 31. 20:41","title":"Az óceánba eresztenék a radioaktív fukusimai vizet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a86e133-0649-4f99-810f-060936f58645","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ne ölelkezzenek, ne fogjanak kezet, most jobb távolságot tartani – írják.","shortLead":"Ne ölelkezzenek, ne fogjanak kezet, most jobb távolságot tartani – írják.","id":"20200131_bge_kinai_hallgatok_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a86e133-0649-4f99-810f-060936f58645&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87502de2-3565-4698-9b47-2363ca310f42","keywords":null,"link":"/itthon/20200131_bge_kinai_hallgatok_koronavirus","timestamp":"2020. január. 31. 15:27","title":"Koronavírus: a Budapesti Gazdasági Egyetem is kisokossal figyelmezteti hallgatóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]