Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1659198e-2bf1-4b58-a5cb-e0725b609a12","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Varga Ivett a hvg360-nak adott interjúban azt mondta, a főváros klímabarát, zöld fejlesztése, a motorizáció érdemi csökkentése csak közös munkával érhető el.\r

","shortLead":"Varga Ivett a hvg360-nak adott interjúban azt mondta, a főváros klímabarát, zöld fejlesztése, a motorizáció érdemi...","id":"20200130_varga_ivett_bkk_vezerigazgato_interju","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1659198e-2bf1-4b58-a5cb-e0725b609a12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0499cde-8ce1-4f96-b795-5c3df0acfa87","keywords":null,"link":"/360/20200130_varga_ivett_bkk_vezerigazgato_interju","timestamp":"2020. január. 30. 17:00","title":"Vitézy Dáviddal is együttműködne a BKK új vezére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82cb6a21-ef17-47c7-bec7-05379ff104f7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hat helyszínen csaptak le a rendőrök egy drogkereskedő banda tagjaira.","shortLead":"Hat helyszínen csaptak le a rendőrök egy drogkereskedő banda tagjaira.","id":"20200131_Mezitlab_droggal_a_hona_alatt_probalt_menekulni_egy_ferfi_a_rendorok_elol__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82cb6a21-ef17-47c7-bec7-05379ff104f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8f2f0bd-b5a0-4c9d-bcce-6db5ebb67a5c","keywords":null,"link":"/itthon/20200131_Mezitlab_droggal_a_hona_alatt_probalt_menekulni_egy_ferfi_a_rendorok_elol__video","timestamp":"2020. január. 31. 06:05","title":"Mezítláb, droggal a hóna alatt próbált menekülni egy férfi a rendőrök elől - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"873b8af9-3722-410a-9444-32b602570966","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az operatív törzs 28 pontos akciótervének célja megakadályozni egy esetleges járvány terjedését.","shortLead":"Az operatív törzs 28 pontos akciótervének célja megakadályozni egy esetleges járvány terjedését.","id":"20200131_koronavirus_operativ_torzs_jarvany_akcioterv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=873b8af9-3722-410a-9444-32b602570966&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"412ac6ca-2f21-4b5f-97f2-3d87d13b5139","keywords":null,"link":"/itthon/20200131_koronavirus_operativ_torzs_jarvany_akcioterv","timestamp":"2020. január. 31. 22:25","title":"Így védekezik Magyarország a koronavírus-járvány ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69194d85-f2e9-49af-88e5-0abd87003786","c_author":"HVG","category":"360","description":"Karácsony Gergelyék zöldpolitikájába nehezen illeszthetők az energiazabáló buborékok, arról nem is beszélve, mibe kerülnek.","shortLead":"Karácsony Gergelyék zöldpolitikájába nehezen illeszthetők az energiazabáló buborékok, arról nem is beszélve, mibe...","id":"202005_allatkerti_csapda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69194d85-f2e9-49af-88e5-0abd87003786&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b3cc6f3-c87d-4bad-9d63-d929a8ff9a97","keywords":null,"link":"/360/202005_allatkerti_csapda","timestamp":"2020. január. 30. 10:00","title":"Állatkerti csapdát állítottak az új fővárosi vezetésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc94966a-6624-4df3-a42c-226e77e4afd4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A történelmi nap minden címlap témája.","shortLead":"A történelmi nap minden címlap témája.","id":"20200131_Magyarul_is_elkoszontek_a_brit_lapok_Europatol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc94966a-6624-4df3-a42c-226e77e4afd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ad0d114-7c03-4cdf-9eb8-ab09d7fe2c54","keywords":null,"link":"/vilag/20200131_Magyarul_is_elkoszontek_a_brit_lapok_Europatol","timestamp":"2020. január. 31. 11:52","title":"Magyarul is elköszöntek a brit lapok Európától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c763516-b441-4c94-b9d9-c5efcc36bc2d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Lesz köze a repüléshez is, de hogy mi, azt egyelőre nem tudhatjuk meg.","shortLead":"Lesz köze a repüléshez is, de hogy mi, azt egyelőre nem tudhatjuk meg.","id":"202005_stu_repulestechnologia_titkositott_allami_ceg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c763516-b441-4c94-b9d9-c5efcc36bc2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d345d9a2-d1d6-473d-a317-5e78da585cc5","keywords":null,"link":"/360/202005_stu_repulestechnologia_titkositott_allami_ceg","timestamp":"2020. január. 31. 10:00","title":"Titokban fémfelület-kezelő céget alapított az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98307b80-650a-42b3-93b4-0249de3bac65","c_author":"Lenovo","category":"brandchannel","description":"A szuperkomputerek a tudomány élvonalában szolgálták és szolgálják az emberiséget ma is – csak a kapacitásuk nőtt meg, nem is kicsit. Elmerültünk a szupergépek történelmében. ","shortLead":"A szuperkomputerek a tudomány élvonalában szolgálták és szolgálják az emberiséget ma is – csak a kapacitásuk nőtt meg...","id":"lenovo_20200131_Az_elso_szuperszamitogep_ma_mar_elfer_egy_kartyan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98307b80-650a-42b3-93b4-0249de3bac65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f11fbd46-54a5-4f87-9fb6-3c0a6aa35ced","keywords":null,"link":"/brandchannel/lenovo_20200131_Az_elso_szuperszamitogep_ma_mar_elfer_egy_kartyan","timestamp":"2020. január. 31. 07:30","title":"Az első szuperszámítógép ma már egy kártyán is elférne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Lenovo Magyarország","c_partnerlogo":"01ad0870-e96b-4bdf-86c3-2bd64d10a91a","c_partnertag":"Lenovo"},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A lottóáremelés után a Puttó, a Kenó, a Joker és a Luxor játékok árait is emeli a Szerencsejáték Zrt.\r

","shortLead":"A lottóáremelés után a Puttó, a Kenó, a Joker és a Luxor játékok árait is emeli a Szerencsejáték Zrt.\r

","id":"20200131_Ujabb_aremeles_jon_a_szerencsejatekoknal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7f0285d-6227-4f27-9d01-1e61c70cdca9","keywords":null,"link":"/kkv/20200131_Ujabb_aremeles_jon_a_szerencsejatekoknal","timestamp":"2020. január. 31. 11:08","title":"Újabb áremelés jön a szerencsejátékoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]