Megnőtt a medence? Kifelejtődött egy villa? Besegített a család? - bármennyi is az igazságtartalmuk, sok érdekességet tartogathatnak a politikusok vagyonnyilatkozatai. A bevallások elvileg minden évben alkalmat adnak rá, hogy az állampolgárok - a mi közvetítésünkkel - elszámoltathassák választott képviselőiket, így idén is megpróbálunk utána járni: mennyire van összhangban a politikusok vagyoni helyzete a fizetésükkel?

Több lett a készpénze tavalyi vagyonnyilatkozatához képest Kubatov Gábornak, az FTC elnökének: 6,8 millióról 10,5 milliór forintra nőtt a bevallott összeg.

Kettő helyett már csak egy, valamivel több mint 2 millió forintos életbiztosítással rendelkezik. Viszont már csak 24 millió forint értékben van vállalt kezessége, egy éve ilyenkor még 25 millió forint szerepelt ugyanebben a részben.

Ingatlanvagyona nem változott, még mindig 1/2 részben tulajdonosa Farkasgyepűn egy 50 négyszögöles teleknek és a hozzá tartozó üdülőnek, amit még régen örökölt.

A 3 Opelből és egy Mercedesből álló veteránautó-gyűjteménye is változatlan, ezeken kívül továbbra is egy Volkswagen Jetta szerepel a járművei sorában. A „CD hanglemez” gyűjteménye is konstansnak tűnik, más értékes ingóságot ezeken kívül nem tüntetett fel.

Ügyvezetője továbbra is a Polgárok Háza Kft.-nek, de ebből továbbra sincs adóköteles jövedelme.

Gazdasági érdekeltségei sem változtak, így többek közt tulajdonosa felerészben a 8. sz. ált. Autójavító Kft-nek. És persze továbbra is az FTC Labdarúgó Zrt. igazgatósági tagja, és a klub elnöke.