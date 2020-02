Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8895bd03-ce5a-4597-8b37-55bab88ffad3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gratulálunk!","shortLead":"Gratulálunk!","id":"20200201_Matolcsy_Gyorgynek_megszuletett_harmadik_fia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8895bd03-ce5a-4597-8b37-55bab88ffad3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"315501b1-c648-46c0-8318-058c2138caf4","keywords":null,"link":"/itthon/20200201_Matolcsy_Gyorgynek_megszuletett_harmadik_fia","timestamp":"2020. február. 01. 00:30","title":" Matolcsyéknál a család gyarapodott, nem a vagyon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db8a4e76-49cb-4591-b753-8178264905d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már a Mediaworkstől, a kormánypárti médiaholding központi cégétől tesz szert havi körülbelül 350 ezer forint jövedelemre Izer Norbert. A Figyelő kiadóját ugyanis más cégekkel egyetemben beolvasztották.","shortLead":"Már a Mediaworkstől, a kormánypárti médiaholding központi cégétől tesz szert havi körülbelül 350 ezer forint...","id":"20200201_Az_adokert_felelos_allamtitkart_is_bekebelezte_a_fideszes_mediaszorny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db8a4e76-49cb-4591-b753-8178264905d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c035bd7-afda-4a14-961a-19336f7eed75","keywords":null,"link":"/itthon/20200201_Az_adokert_felelos_allamtitkart_is_bekebelezte_a_fideszes_mediaszorny","timestamp":"2020. február. 01. 09:48","title":"Az adókért felelős államtitkárt is bekebelezte a fideszes médiaszörny","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"890654ff-ec4e-4ada-a00d-990c966fa72a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Saját magunk is hozzájárulhatunk ahhoz, hogy az agyunk a szokottnál több boldogsághormont termeljen, és ezzel összességében jobban érezhessük magunkat – erősítette meg Loretta Breuning professzor, az Inner Mammal Intézet alapítója.","shortLead":"Saját magunk is hozzájárulhatunk ahhoz, hogy az agyunk a szokottnál több boldogsághormont termeljen, és ezzel...","id":"202005_boldogsag_hazilag_hormonterapia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=890654ff-ec4e-4ada-a00d-990c966fa72a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b64c52be-617b-45ae-a74e-54d8d8b4423d","keywords":null,"link":"/360/202005_boldogsag_hazilag_hormonterapia","timestamp":"2020. február. 01. 09:30","title":"Házilag is termelhet magának boldogsághormonokat – tippek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13fa6530-b126-4e84-b542-c210a07f402b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár Rogán Antal válásának részletei nem ismertek, a friss bevallása olyan, mintha már lezajlott volna: feleségének megjelölése, de lakás, nyaraló, festmények is kikerültek a vagyonnyilatkozatából. Viszont ugrásszerűen megnőttek a - könnyen mobilizálható - megtakarításai.","shortLead":"Bár Rogán Antal válásának részletei nem ismertek, a friss bevallása olyan, mintha már lezajlott volna: feleségének...","id":"20200201_Mindent_atirt_Roganek_valasa_Cecilia_es_a_Pasa_parki_lakas_is_eltunt_a_vagyonnyilatkozatbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13fa6530-b126-4e84-b542-c210a07f402b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bafb38b-2a07-461a-97cc-3d7aa827690a","keywords":null,"link":"/itthon/20200201_Mindent_atirt_Roganek_valasa_Cecilia_es_a_Pasa_parki_lakas_is_eltunt_a_vagyonnyilatkozatbol","timestamp":"2020. február. 01. 00:46","title":"Mindent átírt Rogán válása: Cecília és a Pasa parki lakás is eltűnt a vagyonnyilatkozatból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b5146f9-c193-4589-819f-215cfc1920b9","c_author":"Ceglédi Zoltán","category":"360","description":"Továbbá Szeged, Pécs, a főváros és a Belváros. A rendes és az időközi önkormányzati választások eredményét érdemes a helyén kezelni. ","shortLead":"Továbbá Szeged, Pécs, a főváros és a Belváros. A rendes és az időközi önkormányzati választások eredményét érdemes...","id":"202005_gyor_avalosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b5146f9-c193-4589-819f-215cfc1920b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"253031c0-6c37-4b76-8437-fb0fe019bc5f","keywords":null,"link":"/360/202005_gyor_avalosag","timestamp":"2020. február. 01. 13:00","title":"Ceglédi Zoltán: Győr a rideg valóság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7257024a-49a5-461d-8e24-11ed1f915df6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gondolta volna, hogy Orbán Viktornak mind egy szálig elfogyott a megtakarítása? És azt, hogy Novák Katalin többet keres lakáskiadásból, mint államtitkárként? Rogán Antal vagyoni helyzetét alaposan felforgatta a válás, Lázár János pedig hatalmas léptekkel halad a nagytőkésség felé. Gyurcsány Ferenc kinézett egy új házat, Áder János viszont már meg is vette az övét. Itt vannak a frissen leadott vagyonnyilatkozatok. ","shortLead":"Gondolta volna, hogy Orbán Viktornak mind egy szálig elfogyott a megtakarítása? És azt, hogy Novák Katalin többet keres...","id":"20200201_orban_rogan_lazar_gyurcsany_vagyonnyilatkozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7257024a-49a5-461d-8e24-11ed1f915df6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ccdb449-3d10-4c6f-bf6d-c276e75d4054","keywords":null,"link":"/itthon/20200201_orban_rogan_lazar_gyurcsany_vagyonnyilatkozat","timestamp":"2020. február. 01. 03:51","title":"Orbán lassan nem áll meg saját lábán, Rogánt viszont egy hurrikán sem billenti ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem tudnák tartani a határidőket. ","shortLead":"Nem tudnák tartani a határidőket. ","id":"20200202_Letszamhiany_van_a_Godolloi_Rendorkapitanysagon_tobb_szaz_ugy_athelyezeset_kertek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a362a72-8a62-4186-a66b-e737f6590b47","keywords":null,"link":"/itthon/20200202_Letszamhiany_van_a_Godolloi_Rendorkapitanysagon_tobb_szaz_ugy_athelyezeset_kertek","timestamp":"2020. február. 02. 20:02","title":"Létszámhiány van a Gödöllői Rendőrkapitányságon, több száz ügy áthelyezését kérték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba3f4e65-96f7-48df-a5c3-b107947e1d49","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Kipróbáltuk a Volvo XC60 lágyhibrid dízeljét, illetve a 400+ lóerős plugin hibrid benzines változatot, melyet a Polestar munkatársai hangoltak minden korábbinál sportosabbra. ","shortLead":"Kipróbáltuk a Volvo XC60 lágyhibrid dízeljét, illetve a 400+ lóerős plugin hibrid benzines változatot, melyet...","id":"20200201_dizel_volvo__xc60_plugin_hibrid_t8_polestar_teszt_velemeny_menetproba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba3f4e65-96f7-48df-a5c3-b107947e1d49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9df2b19-9a3d-4884-b5da-77f3729f4bab","keywords":null,"link":"/cegauto/20200201_dizel_volvo__xc60_plugin_hibrid_t8_polestar_teszt_velemeny_menetproba","timestamp":"2020. február. 01. 17:30","title":"Testvérharc: kicsit villanyos dízel Volvo a nagyon erős zöld rendszámos ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]