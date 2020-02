Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ba3f4e65-96f7-48df-a5c3-b107947e1d49","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Kipróbáltuk a Volvo XC60 lágyhibrid dízeljét, illetve a 400+ lóerős plugin hibrid benzines változatot, melyet a Polestar munkatársai hangoltak minden korábbinál sportosabbra. ","shortLead":"Kipróbáltuk a Volvo XC60 lágyhibrid dízeljét, illetve a 400+ lóerős plugin hibrid benzines változatot, melyet...","id":"20200201_dizel_volvo__xc60_plugin_hibrid_t8_polestar_teszt_velemeny_menetproba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba3f4e65-96f7-48df-a5c3-b107947e1d49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9df2b19-9a3d-4884-b5da-77f3729f4bab","keywords":null,"link":"/cegauto/20200201_dizel_volvo__xc60_plugin_hibrid_t8_polestar_teszt_velemeny_menetproba","timestamp":"2020. február. 01. 17:30","title":"Testvérharc: kicsit villanyos dízel Volvo a nagyon erős zöld rendszámos ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c5bac43-d700-4cf7-a2af-8a65971b4b85","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Valahogy meg kellene tőle szabadulni még a tokiói olimpia előtt.","shortLead":"Valahogy meg kellene tőle szabadulni még a tokiói olimpia előtt.","id":"20200131_fukusima_atomeromu_atomkatasztrofa_csendes_ocean_tokioi_olimpia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c5bac43-d700-4cf7-a2af-8a65971b4b85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a64dff3f-2521-4a03-927f-519ed8ab4997","keywords":null,"link":"/tudomany/20200131_fukusima_atomeromu_atomkatasztrofa_csendes_ocean_tokioi_olimpia","timestamp":"2020. január. 31. 20:41","title":"Az óceánba eresztenék a radioaktív fukusimai vizet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37809e3d-06d5-4bb1-9d9f-9aefd5875db8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Teljesen növényi alapú mártások, szószok forgalmazásába kezd a Tesco brit változata.","shortLead":"Teljesen növényi alapú mártások, szószok forgalmazásába kezd a Tesco brit változata.","id":"20200131_tesco_nagy_britannia_vegan_szosz_martas_majonez_novenyi_alapu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37809e3d-06d5-4bb1-9d9f-9aefd5875db8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30d26987-f398-46fd-ba55-b3d8fac0e3e3","keywords":null,"link":"/kkv/20200131_tesco_nagy_britannia_vegan_szosz_martas_majonez_novenyi_alapu","timestamp":"2020. január. 31. 19:50","title":"A brit Tesco húzásának sok magyar vásárló is örülne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fca7027e-25d4-407e-b130-25d2544a1e31","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Fiatal, hatékony és politikával korábban nem foglalkozó miniszterekből áll a Mihail Misusztyin vezette új orosz kormány. A kabinet két fő feladata a szociális helyzet javítása és az „utódlás hadművelet” levezénylése lesz. De egyszer ők jelenthetik a Putyin-korszak végét is.","shortLead":"Fiatal, hatékony és politikával korábban nem foglalkozó miniszterekből áll a Mihail Misusztyin vezette új orosz...","id":"20200202_Kulonleges_kormanyt_alakitott_az_uj_orosz_miniszterelnok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fca7027e-25d4-407e-b130-25d2544a1e31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e0dafe1-afcf-4786-b7db-6a9f05d81c49","keywords":null,"link":"/vilag/20200202_Kulonleges_kormanyt_alakitott_az_uj_orosz_miniszterelnok","timestamp":"2020. február. 02. 14:30","title":"Putyin ifjú falkája akár őt magát is felfalhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22c17d7e-9956-4b52-bac8-85adf1e57859","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kubatov megtakarításai nőttek valamennyivel, de szinte alig van más változás a tavalyi vagyonnyilatkozatához képest.","shortLead":"Kubatov megtakarításai nőttek valamennyivel, de szinte alig van más változás a tavalyi vagyonnyilatkozatához képest.","id":"20200201_Szolidan_tollasodott_az_FTCelnok_Kubatov_Gabor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22c17d7e-9956-4b52-bac8-85adf1e57859&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf36a256-e946-4172-8d62-5fa0b5cda402","keywords":null,"link":"/itthon/20200201_Szolidan_tollasodott_az_FTCelnok_Kubatov_Gabor","timestamp":"2020. február. 01. 01:35","title":"Szolidan tollasodott Kubatov Gábor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e025e8a-c808-4785-882d-f412b02c2d57","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Amikor Angela Merkel politizálni kezdett 90 elején, a leendő Németországot még nem olyannak képzelték, mint amilyennek ő kancellárként megkapta. ","shortLead":"Amikor Angela Merkel politizálni kezdett 90 elején, a leendő Németországot még nem olyannak képzelték, mint amilyennek...","id":"20200201_Egyseges_es_semleges_Ilyennek_is_terveztek_Nemetorszagot__Eljott_a_paradicsom_1990_februar_1","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e025e8a-c808-4785-882d-f412b02c2d57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9578069-3448-46a9-9ace-0681b9fd0dc8","keywords":null,"link":"/360/20200201_Egyseges_es_semleges_Ilyennek_is_terveztek_Nemetorszagot__Eljott_a_paradicsom_1990_februar_1","timestamp":"2020. február. 01. 17:00","title":"Egységes, de semleges? Ilyennek is tervezték Németországot – \"Eljött a paradicsom\", 1990. február 1..","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"92 éves volt.","shortLead":"92 éves volt.","id":"20200201_Elhunyt_Tornai_Jozsef_iro_kolto_a_Magyar_Muveszeti_Akademia_tagja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9e0154b-2c2e-47c8-8e23-524ed6a5298f","keywords":null,"link":"/kultura/20200201_Elhunyt_Tornai_Jozsef_iro_kolto_a_Magyar_Muveszeti_Akademia_tagja","timestamp":"2020. február. 01. 13:05","title":"Elhunyt Tornai József, író, költő, a Magyar Művészeti Akadémia tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a67a0967-a8b8-4b95-a048-d86dc9877851","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az utasoktól azt kérik, további információért keressék a légitársaságot.","shortLead":"Az utasoktól azt kérik, további információért keressék a légitársaságot.","id":"20200201_Pentektol_nem_jar_a_Hainan_Airlines_jarata_Csungking_es_Budapest_kozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a67a0967-a8b8-4b95-a048-d86dc9877851&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4c9f38d-156d-4651-8a4d-bd86283f25c2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200201_Pentektol_nem_jar_a_Hainan_Airlines_jarata_Csungking_es_Budapest_kozott","timestamp":"2020. február. 01. 14:11","title":"Péntektől nem jár a Hainan Airlines járata Csungking és Budapest között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]